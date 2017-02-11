Sports news roundup — Feb. 11

PHA+VEVOTklTPC9wPjxwPkdhc3F1ZXQgbW92ZXMgZm9yd2FyZCYjODIzMjthdCBPcGVuIFN1ZCBk
ZSBGcmFuY2U8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcmVuY2htYW4gPHN0cm9uZz5SaWNoYXJkIEdh
c3F1ZXQ8L3N0cm9uZz4gcmVtYWlucyBvbiBjb3Vyc2UgZm9yIGEgdGhpcmQgc3RyYWlnaHQgdGl0
bGUgYXQgdGhlIE9wZW4gU3VkIGRlIEZyYW5jZSBpbiBNb250cGVsbGllciwgRnJhbmNlLCB3aGVy
ZSBoZSB3aWxsIGZhY2UgR2VybWFuIHRlZW4gPHN0cm9uZz5BbGV4YW5kZXIgWnZlcmV2PC9zdHJv
bmc+IGluIHRoZSBmaW5hbC4gVGhlIHRoaXJkLXNlZWRlZCBHYXNxdWV0IGJlYXQgY291bnRyeW1h
biA8c3Ryb25nPkJlbm9pdCBQYWlyZTwvc3Ryb25nPiA2LTIsIDYtMiB3aGlsZSBadmVyZXYgcHJl
dmVudGVkIGFuIGFsbC1GcmVuY2ggZmluYWwgYnkgYmVhdGluZyA8c3Ryb25nPkpvLVdpbGZyaWVk
IFRzb25nYSA8L3N0cm9uZz42LTcgKDYpLCA2LTIsIDYtNCBpbiB0aGUgb3RoZXIgc2VtaWZpbmFs
IG9uIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFRoaXJkLXJhbmtlZCA8c3Ryb25nPkthcm9saW5h
IFBsaXNrb3ZhPC9zdHJvbmc+IG92ZXJjYW1lIGEgbGF0ZSBzY2FyZSBvbiB0aGUgd2F5IHRvIGEg
Ni00LCA3LTUgdmljdG9yeSBvdmVyIDxzdHJvbmc+TGFyYSBBcnJ1YWJhcnJlbmE8L3N0cm9uZz4g
d2hpY2ggcHV0IGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiBDemVjaCBSZXB1YmxpYyBsZXZlbCB3aXRoIFNw
YWluIGF0IDEtMSBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgb2YgdGhlIEZlZCBDdXAgaW4gT3N0cmF2YSwg
Q3plY2ggUmVwdWJsaWMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Ib2NrZXk8L3A+PHA+QnJ1aW5zIHBheSBzcGVj
aWFsIHRyaWJ1dGUmIzgyMzI7dG8gTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj
ODIwMTtUaGUgQnJ1aW5zIGhvbm9yZWQgdGhlIFN1cGVyIEJvd2wgY2hhbXBpb24gTmV3IEVuZ2xh
bmQgUGF0cmlvdHMgYmVmb3JlIEJvc3RvbiYjODIxNztzIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgVmFuY291
dmVyIENhbnVja3MuIEZvdXJ0ZWVuIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIE5GTCBjaGFtcGlvbnNoaXAgdGVh
bSB3YWxrZWQgb250byBjZW50ZXIgaWNlIHdlYXJpbmcgQnJ1aW5zIGplcnNleXMgd2l0aCB0aGVp
ciBuYW1lcyBhbmQgbnVtYmVycyBvbiB0aGUgYmFjay4gUnVubmluZyBiYWNrIDxzdHJvbmc+SmFt
ZXMgV2hpdGU8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyB3aG8gc2NvcmVkIHRocmVlIHRvdWNoZG93bnMgaW4g
TmV3IEVuZ2xhbmQmIzgyMTc7cyAzNC0yOCBjb21lYmFjayB3aW4gb3ZlciBBdGxhbnRhIGxhc3Qg
U3VuZGF5LCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGdhbWUgd2lubmVyIGluIHRoZSBmaXJzdCBTdXBlciBCb3ds
IHRvIGV2ZXIgZ28gaW50byBvdmVydGltZSAmIzgyMTI7IGRyb3BwZWQgdGhlIGNlcmVtb25pYWwg
Zmlyc3QgcHVjay4gVGhlIEJydWlucyBkZWZlYXRlZCB0aGUgQ2FudWNrcyA0LTMuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsgPHN0cm9uZz5DYW0gQXRraW5zb248L3N0cm9uZz4gc2NvcmVkIHRoZSBnby1haGVhZCBn
b2FsIGluIHRoZSBzZWNvbmQgcGVyaW9kLCA8c3Ryb25nPlNlcmdlaSBCb2Jyb3Zza3k8L3N0cm9u
Zz4gc3RvcHBlZCAzNSBzaG90cyBhbmQgdGhlIENvbHVtYnVzIEJsdWUgSmFja2V0cyBiZWF0IHRo
ZSBEZXRyb2l0IFJlZCBXaW5ncyAyLTEuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgPHN0cm9uZz5DcmFpZyBBbmRl
cnNvbjwvc3Ryb25nPiBtYWRlIGhpcyBmaXJzdCBzdGFydCBpbiA2OSBkYXlzIGFuZCB0dXJuZWQg
YXNpZGUgMzMgc2hvdHMgYXMgaG9zdCAgT3R0YXdhIFNlbmF0b3JzIGJlYXQgdGhlIE5ldyBZb3Jr
IElzbGFuZGVycyAzLTAuIEFuZGVyc29uIGxlZnQgdGhlIGNsdWIgaW4gZWFybHkgRGVjZW1iZXIg
dG8gYmUgd2l0aCBoaXMgd2lmZSwgPHN0cm9uZz5OaWNob2xsZTwvc3Ryb25nPiwgd2hvIGlzIGJh
dHRsaW5nIGNhbmNlci48L3A+PHA+PC9wPjxwPk90aGVyIHNwb3J0czwvcD48cD5CYXNzIHNpZ25z
IG1pbm9yLWxlYWd1ZSBkZWFsIHdpdGggdGhlIFJhbmdlcnM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtS
aWdodC1oYW5kZWQgcmVsaWV2ZXIgPHN0cm9uZz5BbmR5IEJhc3M8L3N0cm9uZz4gc2lnbmVkIGEg
bWlub3ItbGVhZ3VlIGRlYWwgd2l0aCB0aGUgVGV4YXMgUmFuZ2VycywgbG9va2luZyB0byBlYXJu
IGEgc3BvdCBpbiB0aGVpciBidWxscGVuIGxpa2UgaGUgaGFkIGJlZm9yZSBwaXRjaGluZyBpbiBK
YXBhbiBsYXN0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBIGRvd25oaWxsIGRvdWJsZS1oZWFkZXIg
aXMgbm93IGxpbmVkIHVwIFN1bmRheSBhdCB0aGUgc2tpIHdvcmxkIGNoYW1waW9uc2hpcHMgaW4g
U3QuIE1vcml0eiwgU3dpdHplcmxhbmQuIFRoZSBtYXJxdWVlIHJhY2VzIGZvciB3b21lbiBhbmQg
bWVuIHNob3VsZCBnbyBiYWNrLXRvLWJhY2sgYWZ0ZXIgU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBtZW4mIzgy
MTc7cyBkb3duaGlsbCB3YXMgcG9zdHBvbmVkIGR1ZSB0byBmb2csIHJhY2Ugb3JnYW5pemVycyBk
ZWNpZGVkLiBUaGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyBkb3duaGlsbCBmZWF0dXJpbmcgPHN0cm9uZz5MaW5k
c2V5IFZvbm48L3N0cm9uZz4gc2hvdWxkIHN0YXJ0IGF0IDExLjE1IGEubS4gJiM4MjEyOyBicm91
Z2h0IGZvcndhcmQgYnkgNDUgbWludXRlcyBmcm9tIGl0cyBvcmlnaW5hbCBzbG90LiBBIDM4LXJh
Y2VyIGxpbmV1cCBhbmQgcG9zdC1yYWNlIGNlcmVtb25pZXMgYXJlIGxpa2VseSB0byBvY2N1cHkg
dGhlIGNvdXJzZSBmb3IgYXJvdW5kIDkwIG1pbnV0ZXMuIEEgMTozMCBwLm0uIHN0YXJ0IGlzIHNs
YXRlZCBmb3IgdGhlIG1lbiYjODIxNztzIGRvd25oaWxsIG9uIGFuIGFkam9pbmluZyB0cmFjayB3
aXRoIDU3IHBvdGVudGlhbCBzdGFydGVycy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBTb3V0aCBLb3JlYSBoYWQg
YSBzdHJvbmcgZGF5IGluIHRoZSBzaG9ydC10cmFjayBzcGVlZHNrYXRpbmcgV29ybGQgQ3VwIGlu
IE1pbnNrLCBCZWxhcnVzLCB3aW5uaW5nIHRocmVlIGV2ZW50cyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIG1lbiYj
ODIxNztzIGFuZCB3b21lbiYjODIxNztzIDEsNTAwLW1ldGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IDxzdHJv
bmc+QWtpdG8gV2F0YWJlPC9zdHJvbmc+IG9mIEphcGFuIHdvbiBoaXMgZmlyc3QgdGl0bGUgaW4g
dHdvIHllYXJzIGF0IGEgV29ybGQgQ3VwIGluZGl2aWR1YWwgTm9yZGljIGNvbWJpbmVkIGV2ZW50
IGluIFNhcHBvcm8sIEphcGFuLiA8L3A+PHA+JiM4MjEyOyBGcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.