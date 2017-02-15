Sports news roundup — Feb. 16

PHA+Q09MTEVHRSBGT09UQkFMTDwvcD48cD5XZXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIHJlYWNoZXMmIzgyMzI7
ZGVhbCBvdmVyICYjODIxNjtSb3cgdGhlIEJvYXQmIzgyMTc7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
TWlubmVzb3RhIGZvb3RiYWxsIGNvYWNoIDxzdHJvbmc+UC5KLiBGbGVjazwvc3Ryb25nPiBhbmQg
Zm9ybWVyIE1BQyBlbXBsb3llciwgV2VzdGVybiBNaWNoaWdhbiwgcmVhY2hlZCBhIGRlYWwgV2Vk
bmVzZGF5IHRoYXQgd2lsbCBnaXZlIGhpbSBsZWdhbCBpbnRlbGxlY3R1YWwgcHJvcGVydHkgb2Yg
dGhlICYjODIyMDtSb3cgdGhlIEJvYXQmIzgyMjE7IGNhdGNocGhyYXNlIGhlIG1hZGUgZmFtb3Vz
IGluIGZvdXIgc2Vhc29ucyB3aXRoIHRoZSBCcm9uY29zLiBIZSB3aWxsIG1ha2UgYSB5ZWFybHkg
Z2lmdCBvZiAkMTAsMDAwIHRvIFdlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gdG8gc3VwcG9ydCBhIGZvb3RiYWxs
IHNjaG9sYXJzaGlwLjwvcD48cD5GbGVjayBsZWQgdGhlIEJyb25jb3MgdG8gYSAxMy0wIHJlZ3Vs
YXIgc2Vhc29uIGFuZCBhIENvdHRvbiBCb3dsIGFwcGVhcmFuY2UgYWdhaW5zdCBXaXNjb25zaW4g
bGFzdCB5ZWFyIGJlZm9yZSBqb2luaW5nIE1pbm5lc290YS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtM
U1UgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBhbmQgc2FjayBsZWFkZXIgPHN0cm9uZz5BcmRlbiBLZXk8L3N0cm9u
Zz4gaXMgdGFraW5nIGEgbGVhdmUgb2YgYWJzZW5jZSBmcm9tIHRoZSBwcm9ncmFtIGZvciB1bnNw
ZWNpZmllZCBwZXJzb25hbCByZWFzb25zLjwvcD48cD48L3A+PHA+TkZMPC9wPjxwPkNpbmNpbm5h
dGkgQmVuZ2FscyBzaWduJiM4MjMyO2V4LVBhbnRoZXJzIGNvcm5lcmJhY2s8L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtUaGUgQ2luY2lubmF0aSBCZW5nYWxzIHNpZ25lZCBmb3JtZXIgQ2Fyb2xpbmEgUGFu
dGhlcnMgY29ybmVyYmFjayA8c3Ryb25nPkJlbmUgQmVud2lrZXJlPC9zdHJvbmc+LjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBDaGljYWdvIEJlYXJzIHNpZ25lZCBvZmZlbnNpdmUgbGluZW1hbiA8
c3Ryb25nPkVyaWMgS3VzaDwvc3Ryb25nPiB0byBhIHR3by15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBKYWNrc29udmlsbGUgSmFndWFycyByZS1zaWduZWQgcXVhcnRlcmJh
Y2sgPHN0cm9uZz5DaGFkIEhlbm5lPC9zdHJvbmc+IGFuZCBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xlIDxzdHJv
bmc+QWJyeSBKb25lczwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+PC9wPjxwPkJBU0VCQUxMPC9wPjxwPkNhcmRp
bmFscyBwaXRjaGVyIHdpbGwgbWlzcyYjODIzMjtzZWFzb24gYWZ0ZXIgZWxib3cgc3VyZ2VyeTwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0LiBMb3VpcyBDYXJkaW5hbHMgcGl0Y2hlciA8c3Ryb25nPkFs
ZXggUmV5ZXM8L3N0cm9uZz4gd2lsbCBoYXZlIFRvbW15IEpvaG4gc3VyZ2VyeSB0byByZXBsYWNl
IGEgcnVwdHVyZWQgZWxib3cgbGlnYW1lbnQsIGVmZmVjdGl2ZWx5IGVuZGluZyBoaXMgc2Vhc29u
IGJlZm9yZSBpdCBiZWdpbnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QXRsYW50YSBCcmF2ZXMgaW5m
aWVsZGVyIDxzdHJvbmc+U2VhbiBSb2RyaWd1ZXo8L3N0cm9uZz4gaGFkIHN1cmdlcnkgdG8gcmVw
YWlyIHRoZSByb3RhdG9yIGN1ZmYgaW4gaGlzIGxlZnQgc2hvdWxkZXIgYW5kIGlzIG91dCBpbmRl
ZmluaXRlbHkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UmVsaWV2ZXIgPHN0cm9uZz5Ub255IFdhdHNv
bjwvc3Ryb25nPiB3ZW50IHRvIGFyYml0cmF0aW9uIHdpdGggdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggUGlyYXRl
cywgYXNraW5nIGZvciBhIHJhaXNlIGZyb20gJDMuNDUgbWlsbGlvbiB0byAkNiBtaWxsaW9uLjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0xlZnQtaGFuZGVyIDxzdHJvbmc+VHJhdmlzIFdvb2Q8L3N0cm9u
Zz4gYW5kIHRoZSBLYW5zYXMgQ2l0eSBSb3lhbHMgZmluYWxpemVkIGEgJDEyIG1pbGxpb24sIHR3
by15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JlbGlldmVyIDxzdHJvbmc+RmVy
bmFuZG8gU2FsYXM8L3N0cm9uZz4gYW5kIHRoZSBOZXcgWW9yayBNZXRzIGhhdmUgZmluYWxpemVk
IGEgJDMgbWlsbGlvbiwgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPjxwPjwvcD48cD5IT0NLRVk8L3A+
PHA+TG9zIEFuZ2VsZXMgS2luZ3MgdHJhZGUsJiM4MjMyO3JlY2FsbCBhbmQgZGVtb3RlIHBsYXll
cnM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgS2luZ3MgcmVjYWxsZWQgdG9w
IGZvcndhcmQgcHJvc3BlY3QgPHN0cm9uZz5BZHJpYW4gS2VtcGU8L3N0cm9uZz4gYW5kIGRlZmVu
c2VtYW4gPHN0cm9uZz5QYXVsIExhRHVlPC9zdHJvbmc+IGZyb20gdGhlaXIgQUhMIGFmZmlsaWF0
ZSBpbiBPbnRhcmlvLCBzZW50IDxzdHJvbmc+RGV2aW4gU2V0b2d1Y2hpPC9zdHJvbmc+IHRvIHRo
ZSBtaW5vcnMgYW5kIHRyYWRlZCBkZWZlbnNlbWFuIDxzdHJvbmc+VG9tIEdpbGJlcnQ8L3N0cm9u
Zz4gdG8gdGhlIFdhc2hpbmd0b24gQ2FwaXRhbHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIE5I
TCBzdXNwZW5kZWQgRGV0cm9pdCBSZWQgV2luZ3MgZm9yd2FyZCA8c3Ryb25nPkd1c3RhdiBOeXF1
aXN0PC9zdHJvbmc+IHNpeCBnYW1lcyB3aXRob3V0IHBheSBmb3IgaGlnaC1zdGlja2luZyBNaW5u
ZXNvdGEgV2lsZCBkZWZlbnNlbWFuIDxzdHJvbmc+SmFyZWQgU3B1cmdlb248L3N0cm9uZz4gaW4g
dGhlIGZhY2UgU3VuZGF5LjwvcD48cD48L3A+PHA+T1RIRVIgU1BPUlRTPC9wPjxwPlRpZ2VyIFdv
b2RzIHdpdGhkcmF3cyYjODIzMjtmcm9tIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO0JhY2sgc3Bhc21zIGZvcmNlZCA8c3Ryb25nPlRpZ2VyIFdvb2RzPC9zdHJvbmc+IHRvIGNh
bmNlbCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBXZWRuZXNkYXkgYXQgdGhlIEdlbmVzaXMgT3BlbiBpbiBM
b3MgQW5nZWxlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkRvbmFsZCBZb3VuZzwvc3Ry
b25nPiBiZWF0IGZlbGxvdyBBbWVyaWNhbiA8c3Ryb25nPlJlaWxseSBPcGVsa2E8L3N0cm9uZz4g
Ny02ICgzKSwgNi0zIHRvIHJlYWNoIHRoZSBNZW1waGlzIE9wZW4gcXVhcnRlcmZpbmFscyBpbiBU
ZW5uZXNzZWUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RmxvcmlkYSBiYXNrZXRiYWxsIGNlbnRlciA8
c3Ryb25nPkpvaG4gRWdidW51PC9zdHJvbmc+IHdpbGwgbWlzcyB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgc2Vh
c29uIGFmdGVyIHRlYXJpbmcgdGhlIGFudGVyaW9yIGNydWNpYXRlIGxpZ2FtZW50IGluIGhpcyBs
ZWZ0IGtuZWUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Rm9ybWVyIFVGQyBoZWF2eXdlaWdodCBjaGFt
cGlvbiA8c3Ryb25nPkJyb2NrIExlc25hcjwvc3Ryb25nPiwgMzksIHNheXMgaGUgaXMgcmV0aXJl
ZCBmcm9tIGNvbXBldGl0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMTI7IEZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.