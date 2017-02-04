Sports news roundup — Feb. 4

PHA+VGVubmlzPC9wPjxwPldpbiBzZW5kcyBVbml0ZWQgU3RhdGVzICYjODIzMjt0byBEYXZpcyBD
dXAgcXVhcnRlcmZpbmFsczwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+SmFjayBTb2NrPC9z
dHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPlN0ZXZlIEpvaG5zb248L3N0cm9uZz4gd29uIHRoZWlyIGRvdWJs
ZXMgbWF0Y2ggaW4gdGhyZWUgc2V0cyBTYXR1cmRheSwgc2VuZGluZyB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRl
cyB0byB0aGUgRGF2aXMgQ3VwIHF1YXJ0ZXJmaW5hbHMgd2l0aCBhIDMtMCB2aWN0b3J5IG92ZXIg
U3dpdHplcmxhbmQgaW4gQmlybWluZ2hhbSwgQWxhLiBTb2NrIGFuZCBKb2huc29uIGJlYXQgPHN0
cm9uZz5IZW5yaSBMYWFrc29uZW48L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+QWRyaWVuIEJvc3NlbDwv
c3Ryb25nPiA3LTYgKDMpLCA2LTMsIDctNiAoNSkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9u
Zz5NYXJpbiBEcmFnYW5qYTwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5OaWtvbGEgTWVrdGljPC9zdHJv
bmc+IGJlYXQgU3BhaW4mIzgyMTc7cyA8c3Ryb25nPkZlbGljaWFubyBMb3Blejwvc3Ryb25nPiBh
bmQgPHN0cm9uZz5NYXJjbyBMb3Blejwvc3Ryb25nPiA2LTcgKDYpLCA3LTYgKDcpLCA3LTYgKDUp
LCAyLTYsIDYtNCB0byBnaXZlIENyb2F0aWEgYSAyLTEgbGVhZCBpbiB0aGVpciBEYXZpcyBDdXAg
Zmlyc3Qtcm91bmQgbWF0Y2ggaW4gT3NpamVrLCBDcm9hdGlhLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTs8c3Ryb25nPk5lbmFkIFppbW9uamljPC9zdHJvbmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPlZpa3RvciBUcm9p
Y2tpPC9zdHJvbmc+IHdvbiB0aGUgZG91YmxlcyB0byBnaXZlIFNlcmJpYSBhbiBpbnN1cm1vdW50
YWJsZSBsZWFkIGluIHRoZSBEYXZpcyBDdXAgV29ybGQgR3JvdXAgZmlyc3Qtcm91bmQgbWF0Y2gg
YWdhaW5zdCBSdXNzaWEuIFRoZSBtZW4gYmVhdCA8c3Ryb25nPktvbnN0YW50aW4gS3JhdmNodWs8
L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+QW5kcmV5IEt1em5ldHNvdjwvc3Ryb25nPiA2LTMsIDctNiAo
MyksIDYtNyAoNSksIDYtNC4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5SdWJlbiBCZW1l
bG1hbnM8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+Sm9yaXMgRGUgTG9vcmU8L3N0cm9uZz4gZGVmZWF0
ZWQgR2VybWFuIGJyb3RoZXJzIDxzdHJvbmc+TWlzY2hhIFp2ZXJldjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0
cm9uZz5BbGV4YW5kZXIgWnZlcmV2PC9zdHJvbmc+IDYtMywgNy02ICg0KSwgNC02LCA0LTYsIDYt
MyB0byBnaXZlIEJlbGdpdW0gYSAyLTEgbGVhZCBpbiB0aGVpciBEYXZpcyBDdXAgZmlyc3Qtcm91
bmQgbWF0Y2ggaW4gRnJhbmtmdXJ0LCBHZXJtYW55LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05vLiA1
IDxzdHJvbmc+RG9taW5pa2EgQ2lidWxrb3ZhPC9zdHJvbmc+IHdhcyBkZWZlYXRlZCBieSB1bnNl
ZWRlZCA8c3Ryb25nPll1bGlhIFB1dGludHNldmE8L3N0cm9uZz4gaW4gdGhlIHNlbWlmaW5hbHMg
b2YgdGhlIFN0LiBQZXRlcnNidXJnIExhZGllcyBUcm9waHkgaW4gU3QuIFBldGVyc2J1cmcsIFJ1
c3NpYS4gQ2lidWxrb3ZhLCBmcm9tIFNsb3Zha2lhLCBhcHBlYXJlZCBsaWtlbHkgdG8gYWR2YW5j
ZSB0byB0aGUgZmluYWwgYWZ0ZXIgYnJlYWtpbmcgUHV0aW50c2V2YSBtaWR3YXkgdGhyb3VnaCB0
aGUgZGVjaWRpbmcgc2V0LCBidXQgUHV0aW50c2V2YSBmb3VnaHQgYmFjayB0byB3aW4gMy02LCA2
LTQsIDYtNC48L3A+PHA+PC9wPjxwPldJblRlciBzcG9ydHM8L3A+PHA+U2FyYWggVGFrYW5hc2hp
IHRyaXVtcGhzJiM4MjMyO2luIHdvbWVuJiM4MjE3O3Mgc2tpIGp1bXBpbmc8L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPlNhcmEgVGFrYW5hc2hpPC9zdHJvbmc+IHdvbiBhIHdvbWVuJiM4MjE3
O3Mgc2tpIGp1bXBpbmcgV29ybGQgQ3VwIG1lZXQgaW4gSGluemVuYmFjaCwgQXVzdHJpYSwgZm9y
IGhlciBzZXZlbnRoIHZpY3Rvcnkgb2YgdGhlIHNlYXNvbiBhbmQgNTFzdCBvdmVyYWxsLiBUYWth
bmFzaGksIHRoZSBkZWZlbmRpbmcgb3ZlcmFsbCBXb3JsZCBDdXAgY2hhbXBpb24gZnJvbSBKYXBh
biwgaGFkIGp1bXBzIG9mIDg3LjUgYW5kIDkxIG1ldGVycyB0byBnYXRoZXIgMjQyLjEgcG9pbnRz
IGFuZCBiZWF0IEdlcm1hbiBkdW8gPHN0cm9uZz5LYXRoYXJpbmEgQWx0aGF1czwvc3Ryb25nPiBh
bmQgPHN0cm9uZz5DYXJpbmEgVm9pZ3Q8L3N0cm9uZz4gYnkgNC4yIGFuZCA4LjEgcG9pbnRzLjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+U3RlZmFuIEtyYWZ0PC9zdHJvbmc+IGNsYWltZWQg
aGlzIHNlY29uZCBza2kganVtcCBXb3JsZCBDdXAgb2YgdGhlIHNlYXNvbiB3aXRoIHZpY3Rvcnkg
aW4gdGhlIGZseWluZyBoaWxsIGNvbXBldGl0aW9uIGluIE9iZXJzdGRvcmYsIEdlcm1hbnkuIFRo
ZSBBdXN0cmlhbiBzb2FyZWQgMjI3LjUgbWV0ZXJzIHdpdGggaGlzIGZpcnN0IGp1bXAgYW5kIDIx
OC4wIHdpdGggaGlzIHNlY29uZCBmb3IgNDM5LjkgcG9pbnRzLCBiZWF0aW5nIDxzdHJvbmc+QW5k
cmVhcyBXZWxsaW5nZXI8L3N0cm9uZz4gb2YgR2VybWFueSBieSA1LjEgcG9pbnRzLjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+RnJhbmNlc2NvIEZyaWVkcmljaDwvc3Ryb25nPiB3b24gYm90
aCBoZWF0cyBpbiBhIHR3by1tYW4gYm9ic2xlZCBXb3JsZCBDdXAgcmFjZSBpbiBJZ2xzLCBBdXN0
cmlhLCAgdG8gY2xhaW0gaGlzIGZvdXJ0aCB2aWN0b3J5IG9mIHRoZSBzZWFzb24sIHdoaWxlIDxz
dHJvbmc+RWxhbmEgTWV5ZXJzIFRheWxvcjwvc3Ryb25nPiB3b24gaGVyIGZvdXJ0aCBzdHJhaWdo
dCB3b21lbiYjODIxNztzIHJhY2UuICYjODIzMjs8L3A+PHA+T3RoZXIgc3BvcnRzPC9wPjxwPkFu
Z2VscyBzaWduIER1c3RpbiBBY2tsZXkgJiM4MjMyO3RvIG1pbm9yLWxlYWd1ZSBjb250cmFjdDwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBBbmdlbHMgc2lnbmVkIGZpcnN0IGJh
c2VtYW4gPHN0cm9uZz5EdXN0aW4gQWNrbGV5PC9zdHJvbmc+IHRvIGEgbWlub3ItbGVhZ3VlIGRl
YWwgd2l0aCBhbiBpbnZpdGF0aW9uIHRvIG1ham9yIGxlYWd1ZSBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcuIEFj
a2xleSB3YXMgcmVsZWFzZWQgYnkgdGhlIE5ldyBZb3JrIFlhbmtlZXMgaW4gTm92ZW1iZXIuIDwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBDYWxnYXJ5IEZsYW1lcyBoZWxkIGEgYnJpc2ssIDkwLW1p
bnV0ZSBwcmFjdGljZSBpbiAgQ2VudHJhbCBQYXJrLiBGcmFtZWQgYnkgYXBhcnRtZW50IGJ1aWxk
aW5ncyBhbG9uZyAxMTB0aCBTdHJlZXQgYW5kIHNreXNjcmFwZXJzIGJleW9uZCBGaWZ0aCBBdmVu
dWUsIHRoZSB2aXNpdG9ycyBza2F0ZWQgb24gYSByaW5rIGluIHRoZSBub3J0aCBlbmQgb2YgdGhl
IHBhcmssIGF0IHRoZSBmb290IG9mIEhhcmxlbS4gPC9wPjxwPiYjODIxMjsgRnJvbSB3aXJlIHJl
cG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.