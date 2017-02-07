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Sports news roundup — Feb. 8

Compiled from wire reports

Published: February 7, 2017 - 11:14 PM
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In this Jan. 22 photo, Boston Bruins head coach Claude Julien motions to an official during the first period of an NHL game against the Pittsburgh Penguins in Pittsburgh. On Tuesday the Bruins fired Julien, who was in his 10th season as head coach, and named assistant Bruce Cassidy interim coach. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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