Sports news roundup — Federer beats Germany’s Zverev in Gerry Weber Open

PHA+dGVubmlzPC9wPjxwPkZlZGVyZXIgYmVhdHMgWnZlcmV2IDwvcD48cD50byB3aW4gR2Vycnkg
V2ViZXIgT3BlbjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+Um9nZXIgRmVkZXJlcjwvc3Ry
b25nPiBkZWZlYXRlZCBHZXJtYW55JiM4MjE3O3MgPHN0cm9uZz5BbGV4YW5kZXIgWnZlcmV2PC9z
dHJvbmc+IDYtMSwgNi0zIHRvIHdpbiB0aGUgR2VycnkgV2ViZXIgT3BlbiBvbiBTdW5kYXkgZm9y
IHRoZSBuaW50aCB0aW1lIGluIEhhbGxlLCBHZXJtYW55LiBQbGF5aW5nIGluIGhpcyAxNDB0aCBj
YXJlZXIgZmluYWwsIEZlZGVyZXIgc2F2ZWQgdGhlIG9ubHkgYnJlYWsgcG9pbnQgaGUgZmFjZWQg
YW5kIGNvbnZlcnRlZCBmb3VyIG9mIGhpcyBlaWdodCBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGNsaW5jaCBo
aXMgOTJuZCBjYXJlZXIgdGl0bGUgaW4gNTMgbWludXRlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8
c3Ryb25nPkZlbGljaWFubyBMb3BleiA8L3N0cm9uZz5zYXZlZCBhIG1hdGNoIHBvaW50IGFzIGhl
IGNhbWUgZnJvbSBiZWhpbmQgdG8gYmVhdCA8c3Ryb25nPk1hcmluIENpbGljPC9zdHJvbmc+IG9m
IENyb2F0aWEgYW5kIGNsYWltIHRoZSBiaWdnZXN0IHRpdGxlIG9mIGhpcyBjYXJlZXIgYXQgUXVl
ZW4mIzgyMTc7cyBpbiB0aGUgV2ltYmxlZG9uIHdhcm0tdXAgZXZlbnQgaW4gTG9uZG9uLiBUaGUg
MzUteWVhci1vbGQgU3BhbmlhcmQgZmFpbGVkIHRvIGJyZWFrIHRoZSBzZXJ2ZSBvZiBmb3VydGgt
c2VlZGVkIENpbGljIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGdyYXNzLWNvdXJ0IGZpbmFsIGJ1dCBmb3VnaHQg
YmFjayB0byB3aW4gNC02LCA3LTYgKDIpLCA3LTYgKDgpIGluIGEgbWF0Y2ggbGFzdGluZyBhcm91
bmQgMiYjMTg5OyBob3Vycy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUd28tdGltZSBXaW1ibGVkb24g
Y2hhbXBpb24gPHN0cm9uZz5QZXRyYSBLdml0b3ZhPC9zdHJvbmc+IGJlYXQgPHN0cm9uZz5Bc2hs
ZWlnaCBCYXJ0eTwvc3Ryb25nPiA0LTYsIDYtMywgNi0yIGluIHRoZSBBZWdvbiBDbGFzc2ljIGZp
bmFsIGluIEJpcm1pbmdoYW0sIEVuZ2xhbmQsIHRvIHdpbiBoZXIgZmlyc3QgdGl0bGUgc2luY2Ug
aGVyIHBsYXlpbmcgaGFuZCB3YXMgaW5qdXJlZCBpbiBhIGtuaWZlIGF0dGFjayBhdCBoZXIgaG9t
ZS4gS3ZpdG92YSB3YXMgcGxheWluZyBvbmx5IGhlciBzZWNvbmQgdG91cm5hbWVudCBhbmQgc2V2
ZW50aCBtYXRjaCBzaW5jZSBzaGUgd2FzIGF0dGFja2VkIGluIERlY2VtYmVyLiBJdCB3YXMgdGhl
IEN6ZWNoIGxlZnRpZSYjODIxNztzIGZpcnN0IGdyYXNzLWNvdXJ0IGZpbmFsIHNpbmNlIGhlciB0
cml1bXBoIGF0IDIwMTQgV2ltYmxlZG9uIGFuZCBoZXIgMjB0aCBjYXJlZXIgdGl0bGUgaW4gaGVy
IDI3dGggZmluYWwuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGhhcmQgdG8gc2F5IGFueXRoaW5nIGJ1dCBJ
IHRoaW5rIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiB0aHJvdWdoIGEgdmVyeSBkaWZmaWN1bHQgdGltZSBpbiBt
eSBsaWZlLCBhbmQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGFib3V0IHRoZSB0ZW5uaXMsIGJ1dCBhYm91dCBj
b21pbmcgYmFjayBoZWFsdGh5IGFuZCBhbGl2ZSBhbmQgbW92aW5nIG15IGZpbmdlcnMgcHJvcGVy
bHkgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcgbGlrZSB0aGF0LCYjODIyMTsgS3ZpdG92YSBzYWlkLjwvcD48cD48
L3A+PHA+Y3ljbGluZzwvcD48cD5XYXJiYXNzZSwgMjYsIHdpbnMgZXZlbnQ8L3A+PHA+aW4gdGhy
ZWUtcmlkZXIgYnJlYWthd2F5PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5MYXJyeSBXYXJi
YXNzZTwvc3Ryb25nPiBlbWVyZ2VkIGZyb20gYSB0aHJlZS1yaWRlciBicmVha2F3YXkgdG8gd2lu
IHRoZSBVLlMuIHJvYWQgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwIGluIEtub3h2aWxsZSwgVGVubi4s
IFN1bmRheSwgd2hpbGUgPHN0cm9uZz5BbWJlciBOZWJlbiA8L3N0cm9uZz5hZGRlZCB0aGUgd29t
ZW4mIzgyMTc7cyB0aXRsZSB0byBoZXIgdGltZSB0cmlhbCBnb2xkIGZyb20gdGhlIHByZXZpb3Vz
IGRheS4gVGhlIDI2LXllYXItb2xkIFdhcmJhc3NlLCB3aG8gcmVjZW50bHkgd29uIGEgc3RhZ2Ug
b2YgdGhlIFRvdXIgZGUgU3Vpc3NlLCBqb2luZWQgPHN0cm9uZz5OZWlsc29uIFBvd2xlc3M8L3N0
cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+QWxleGV5IFZlcm1ldWxlbjwvc3Ryb25nPiBpbiB0aGUgZGVjaXNp
dmUgYnJlYWthd2F5IHdpdGggYWJvdXQgZm91ciBsYXBzIHJlbWFpbmluZyBvbiB0aGUgNy45LW1p
bGUgY2lyY3VpdC4gV2FyYmFzc2Ugd29uIHRoZWlyIHNwcmludCB0byB0aGUgbGluZSwgZm9sbG93
ZWQgYnkgUG93bGVzcyBhbmQgVmVybWV1bGVuLiBJbiB0aGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyByYWNlLCB0
aGUgNDIteWVhci1vbGQgTmViZW4gc2hvd2Nhc2VkIGJyaWxsaWFudCB0YWN0aWNzIGFuZCBoZXIg
dmV0ZXJhbiBwb2lzZSB0byBwdWxsIGF3YXkgc29sbyBuZWFyIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHJhY2Uu
IFRoYXQgZ2F2ZSBoZXIgZW5vdWdoIGJ1ZmZlciBvdmVyIHRoZSBmYXN0ZXIgZmluaXNoZXJzIHRv
IHdpbiBoZXIgc2Vjb25kIHJvYWQgdGl0bGUsIGFuZCBnaXZlIHRoZSByZWlnbmluZyB0aW1lIHRy
aWFsIHdvcmxkIGNoYW1waW9uIGEgd2Vla2VuZCBzd2VlcC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNhaWxpbmc8
L3A+PHA+RW1pcmF0ZXMgVGVhbSBOWiB3aW5zIFJhY2UgNyBvZiBBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgQ3Vw
PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SGVsbXNtYW4gPHN0cm9uZz5QZXRlciBCdXJsaW5nIDwvc3Ry
b25nPmFuZCBFbWlyYXRlcyBUZWFtIE5ldyBaZWFsYW5kIGJlbmVmaXRlZCBmcm9tIGFub3RoZXIg
bWlzdGFrZSBhdCB0aGUgc3RhcnQgYnkgc2tpcHBlciA8c3Ryb25nPkppbW15IFNwaXRoaWxsPC9z
dHJvbmc+IGFuZCBPcmFjbGUgVGVhbSBVU0EgdG8gd2luIFJhY2UgNyBvZiB0aGUgQW1lcmljYSYj
ODIxNztzIEN1cCBvbiB0aGUgR3JlYXQgU291bmQgaW4gSGFtaWx0b24sIEJlcm11ZGEgU3VuZGF5
LiBUaGUgS2l3aXMsIGxvb2tpbmcgdG8gcmVib3VuZCBmcm9tIHRoZWlyIHNvdWwtY3J1c2hpbmcg
Y29sbGFwc2UgaW4gMjAxMywgbW92ZWQgdG8gNS0xIGluIHRoZSBmaXJzdC10by1zZXZlbiBtYXRj
aC4gVGVhbSBOZXcgWmVhbGFuZCBoYXMgd29uIHNpeCByYWNlcyBidXQgYmVnYW4gd2l0aCBhIG5l
Z2F0aXZlIHBvaW50IGJlY2F1c2UgT3JhY2xlIHdvbiB0aGUgcXVhbGlmaWVycy4gU3BpdGhpbGwg
d2FzIHNsb3cgdG8gdGhlIHN0YXJ0aW5nIGxpbmUgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhbGwgQnVybGlu
ZywgMjYsIG5lZWRlZCB0byBwdXQgaGlzIDUwLWZvb3QgZm9pbGluZyBjYXRhbWFyYW4gYWhlYWQg
Zm9yIGdvb2QsIHdpbm5pbmcgYnkgMTIgc2Vjb25kcy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyBGcm9tIHdpcmUg
cmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.