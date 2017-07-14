Sports news roundup — July 14

PHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+PHA+TWlubmVzb3RhJiM4MjE3O3MgTWljaGFlbCBGbG95ZCYjODIzMjtz
dXNwZW5kZWQgZm9yIGZvdXIgZ2FtZXM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgTkZMIHN1c3Bl
bmRlZCBNaW5uZXNvdGEgVmlraW5ncyB3aWRlIHJlY2VpdmVyIDxzdHJvbmc+TWljaGFlbCBGbG95
ZDwvc3Ryb25nPiB3aXRob3V0IHBheSBmb3IgdGhlIGZpcnN0IGZvdXIgZ2FtZXMgb2YgdGhlIHJl
Z3VsYXIgc2Vhc29uIGZvciB2aW9sYXRpbmcgaXRzIHN1YnN0YW5jZS1hYnVzZSBwb2xpY3kuIFRo
ZSBWaWtpbmdzJiM4MjE3OyBhbm5vdW5jZW1lbnQgZ2F2ZSBubyBkZXRhaWxzIG9mIHRoZSB2aW9s
YXRpb24uIEJ1dCBhbiBBcml6b25hIGp1ZGdlIGxhc3QgbW9udGggb3JkZXJlZCBGbG95ZCB0byBz
ZXJ2ZSBvbmUgZGF5IGluIGphaWwgZm9yIGZhaWxpbmcgYWxjb2hvbCB0ZXN0cyBhZnRlciBhIHRy
YWZmaWMgc3RvcCBsYXN0IHllYXIuIEhlIGJsYW1lZCB0aGUgcmVzdWx0cyBvbiBhIHR5cGUgb2Yg
ZmVybWVudGVkIHRlYSBjYWxsZWQga29tYnVjaGEuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Rm9ybWVy
IE5GTCBwbGF5ZXIgPHN0cm9uZz5LZXZpbiBNaWNoYWVsIFNhbXBzb248L3N0cm9uZz4gd2FzIHJl
bGVhc2VkIG9uIGJvbmQgYWZ0ZXIgaGUgd2FzIGFycmVzdGVkIHdpdGggbW9yZSB0aGFuIG9uZSBw
b3VuZCBvZiBtYXJpanVhbmEgYW5kIGEgc3RvbGVuIHNob3RndW4gaW4gT2tsYWhvbWEuIEEgcG9s
aWNlIHJlcG9ydCBzYXlzIG9mZmljZXJzIGZvdW5kIDIxIGxhcmdlIGNsZWFyIHBsYXN0aWMgYmFn
cyBjb250YWluaW5nIG1hcmlqdWFuYSBpbiB0aGUgdHJ1bmsgb2YgU2FtcHNvbiYjODIxNztzIGNh
ciBhcyB3ZWxsIGFzIGEgc2hvdGd1biBzdG9sZW4gaW4gTWlzc291cmkgYW5kIGRpZ2l0YWwgc2Nh
bGVzLjwvcD48cD48L3A+PHA+SE9DS0VZPC9wPjxwPkNoaWNhZ28sIEVyaWsgR3VzdGFmc3Nvbjwv
cD48cD5hZ3JlZSB0byBvbmUteWVhciBjb250cmFjdDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBD
aGljYWdvIEJsYWNraGF3a3MgYWdyZWVkIHRvIGEgb25lLXllYXIgZGVhbCB3aXRoIGRlZmVuc2Vt
YW4gPHN0cm9uZz5FcmlrIEd1c3RhZnNzb248L3N0cm9uZz4uIFRoZSAyNS15ZWFyLW9sZCBHdXN0
YWZzc29uIG1hZGUgaGlzIE5ITCBkZWJ1dCBpbiAyMDE1IGFuZCBjb2xsZWN0ZWQgMTQgYXNzaXN0
cyBpbiA0MSBnYW1lcyB3aXRoIHRoZSBCbGFja2hhd2tzLiBIZSBzcGVudCBsYXN0IHNlYXNvbiB3
aXRoIFJvY2tmb3JkIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBIb2NrZXkgTGVhZ3VlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1RoZSBDYXJvbGluYSBIdXJyaWNhbmVzIGFncmVlZCB0byB0ZXJtcyB3aXRoIGZpcnN0
LXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2sgPHN0cm9uZz5NYXJ0aW4gTmVjYXM8L3N0cm9uZz4uIEdlbmVyYWwg
TWFuYWdlciA8c3Ryb25nPlJvbiBGcmFuY2lzPC9zdHJvbmc+IHNhaWQgTmVjYXMgaGFzIHJlY2Vp
dmVkIGEgdGhyZWUteWVhciwgZW50cnktbGV2ZWwgY29udHJhY3Qgd29ydGggJDgzMiw1MDAgcGVy
IHNlYXNvbiBpbiB0aGUgTkhMIG9yICQ3MCwwMDAgYSB5ZWFyIGluIHRoZSBtaW5vciBsZWFndWVz
LiBUaGUgZGVhbCBpbmNsdWRlZCBhIHNpZ25pbmcgYm9udXMgb2YgJDI3Nyw1MDAuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIExvcyBBbmdlbGVzIEtpbmdzIHJlLXNpZ25lZCA8c3Ryb25nPktldmlu
IEdyYXZlbCA8L3N0cm9uZz50byBhIG9uZS15ZWFyLCAkNjUwLDAwMCBjb250cmFjdCBleHRlbnNp
b24sIGF2b2lkaW5nIGFyYml0cmF0aW9uIHdpdGggdGhlIHJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZS1hZ2VudCBk
ZWZlbnNlbWFuLiBUaGUgS2luZ3MgYWxzbyBzaWduZWQgcmVzdHJpY3RlZCBmcmVlIGFnZW50cyA8
c3Ryb25nPkp1c3RpbiBBdWdlcjwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz5BbmRyZXcgQ3Jlc2NlbnppPC9z
dHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPlphY2hhcnkgTGVzbGllPC9zdHJvbmc+LCA8c3Ryb25nPkt1cnRpcyBN
YWNEZXJtaWQ8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+TWljaGFlbCBNZXJzY2g8L3N0cm9uZz4uPC9w
PjxwPjwvcD48cD5BVVRPIFJBQ0lORzwvcD48cD5UcmFuc3BhcmVudCBzY3JlZW4gbWFrZXMmIzgy
MzI7ZHJpdmVyIGRpenp5IGR1cmluZyB0cmlhbCBydW48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ry
b25nPlNlYmFzdGlhbiBWZXR0ZWw8L3N0cm9uZz4gZmVsdCAmIzgyMjA7ZGl6enkmIzgyMjE7IGFm
dGVyIGRyaXZpbmcgYmVoaW5kIGEgdHJhbnNwYXJlbnQgc2NyZWVuIGluIHRoZSBmaXJzdCBwcmFj
dGljZSBmb3IgdGhlIEJyaXRpc2ggR3JhbmQgUHJpeCwgYXMgdGhlIEZvcm11bGEgT25lIGxlYWRl
ciB0cmllZCBhIG5ldyBkZXZpY2UgaW50ZW5kZWQgdG8gcHJvdmlkZSBncmVhdGVyIGhlYWQgcHJv
dGVjdGlvbi4gVGhlIHBvbHljYXJib25hdGUgc2hpZWxkLCBwbGFjZWQgb24gVmV0dGVsJiM4MjE3
O3MgRmVycmFyaSBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUsIGlzIGRlc2lnbmVkIHRvIHByb3RlY3QgYWdh
aW5zdCBmbHlpbmcgZGVicmlzIHdoaWxlIG9mZmVyaW5nIGFuIHVucmVzdHJpY3RlZCB2aWV3LiBG
SUEgaXMgbG9va2luZyBhdCB3YXlzIHRvIGltcHJvdmUgY29ja3BpdCBwcm90ZWN0aW9uIGFmdGVy
IEZyZW5jaCBGMSBkcml2ZXIgPHN0cm9uZz5KdWxlcyBCaWFuY2hpIDwvc3Ryb25nPmRpZWQgaW4g
SnVseSAyMDE1IGFuZCBCcml0aXNoIEluZHlDYXIgZHJpdmVyIDxzdHJvbmc+SnVzdGluIFdpbHNv
bjwvc3Ryb25nPiBkaWVkIGEgbW9udGggbGF0ZXIuPC9wPjxwPjwvcD48cD5DT0xMRUdFIEZPT1RC
QUxMPC9wPjxwPkdyYW1ibGluZyBTdGF0ZSwgQWxjb3JuJiM4MjMyO1N0YXRlIGNoYW1waW9uc2hp
cCBwaWNrczwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0RlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiBHcmFtYmxpbmcg
U3RhdGUgYW5kIEFsY29ybiBTdGF0ZSBhcmUgcGlja2VkIHRvIG1lZXQgaW4gdGhlIFNvdXRod2Vz
dGVybiBBdGhsZXRpYyBDb25mZXJlbmNlIGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lIGZvciB0aGUgdGhpcmQg
c3RyYWlnaHQgeWVhci4gR3JhbWJsaW5nIHdhcyBwaWNrZWQgdG8gcmVwZWF0IGluIHRoZSBXZXN0
IGFuZCBBbGNvcm4gU3RhdGUgdGhlIEVhc3QgYnkgbGVhZ3VlIGNvYWNoZXMgYW5kIHNwb3J0cyBp
bmZvcm1hdGlvbiBkaXJlY3RvcnMuIDwvcD48cD4mIzgyMTI7IEZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.