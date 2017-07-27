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Sports news roundup — July 27

Compiled from wire reports

Published: July 27, 2017 - 10:45 PM
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United States' Chase Kalisz celebrates after winning the gold medal in the men's 200-meter individual medley final during the swimming competitions of the World Aquatics Championships in Budapest, Hungary, Thursday. (AP Photo/Petr David Josek)


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