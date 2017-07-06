Sports news roundup — July 6

PHA+Ym94aW5nPC9wPjxwPlBhY3F1aWFvLUhvcm4gZmlnaHQgdG8gYmUgcmUtc2NvcmVkIGFmdGVy
IHJlcXVlc3Q8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgV29ybGQgQm94aW5nIE9yZ2FuaXphdGlv
biBzYXlzIGl0IHdpbGwgcmUtc2NvcmUgdGhlIDxzdHJvbmc+TWFubnkgUGFjcXVpYW88L3N0cm9u
Zz4tPHN0cm9uZz5KZWZmIEhvcm48L3N0cm9uZz4gd2VsdGVyd2VpZ2h0IHdvcmxkIHRpdGxlIGZp
Z2h0IGR1ZSB0byB0aGUgY29udGVudGlvdXMgdW5hbmltb3VzIGRlY2lzaW9uIGF3YXJkZWQgdG8g
dGhlIEF1c3RyYWxpYW4gZmlnaHRlciwgYnV0IHRoZXJlIGlzIG5vIHBsYW4gdG8gY2hhbmdlIHRo
ZSByZXN1bHQuIFRoZSBXQk8gd2FzIHJlc3BvbmRpbmcgdG8gYSBQaGlsaXBwaW5lcyBnb3Zlcm5t
ZW50IGRlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyByZXF1ZXN0IHRvIHJldmlldyBsYXN0IFN1bmRheSYjODIx
NztzIGZpZ2h0IGFmdGVyIFBhY3F1aWFvIHNhaWQgdGhlIGRlY2lzaW9uIGFnYWluc3QgaGltIHdh
cyB1bmZhaXIuIFRoZSBQaGlsaXBwaW5lcyBHYW1lcyBhbmQgQW11c2VtZW50cyBCb2FyZCYjODIx
NztzIHNhaWQgaXQgYmFzZWQgdGhlaXIgcmVxdWVzdCBvbiBwcm90ZWN0aW5nIGJveGluZyYjODIx
NztzIGludGVncml0eSwgY2l0aW5nIHBvc3NpYmxlIG1pc2NhbGxzIGJ5IHRoZSByZWZlcmVlIGFu
ZCBqdWRnZXMuIEJ1dCB0aGUgV0JPIHJlaXRlcmF0ZWQgaXRzIG9ubHkgaG9wZSBvZiByZXZva2lu
ZyB0aGUgZmlnaHQganVkZ2VzJiM4MjE3OyBkZWNpc2lvbiByZXN0cyBvbiBwcm92aW5nIGZyYXVk
IGluIG1hdGNoIG9mZmljaWF0aW5nLiBXQk8gUHJlc2lkZW50IDxzdHJvbmc+RnJhbmNpc2NvIFZh
bGNhcmNlbCA8L3N0cm9uZz5zYXlzICYjODIyMDtJIHdvdWxkIGJlIHZlcnkgZ3JhdGVmdWwgaWYg
dGhlIEdBQiBjYW4gcHJvdmlkZSBhbnkgZXZpZGVuY2UgaW5kaWNhdGluZyBmcmF1ZCBvciB2aW9s
YXRpb24gb2YgbGF3LiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNvY2NlcjwvcD48cD5VLlMuIGRyb3Bz
IHRvIDM1dGggaW4gRklGQSByYW5raW5nczsgR2VybWFueSBpcyBOby4gMTwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1RoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGRyb3BwZWQgMTIgc3BvdHMgdG8gMzV0aCBpbiB0aGUg
RklGQSByYW5raW5ncywgb25lIGFib3ZlIHRoZSBBbWVyaWNhbnMmIzgyMTc7IGxvdyBpbiBKdWx5
IGFuZCBBdWd1c3QgMjAxMi4gTXVjaCBvZiB0aGUgZHJvcCBpcyBhdHRyaWJ1dGFibGUgdG8gYSBk
ZXZhbHVhdGlvbiBvZiBwb2ludHMgZnJvbSBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBDb3BhIEFtZXJpY2Eu
IEdlcm1hbnkgdG9vayBvdmVyIHRoZSB0b3Agc3BvdCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gZXhh
Y3RseSB0d28geWVhcnMsIG1vdmluZyB1cCB0d28gcGxhY2VzIGFmdGVyIHdpbm5pbmcgdGhlIENv
bmZlZGVyYXRpb25zIEN1cCBsYXN0IHdlZWtlbmQgd2l0aCBhIHNlY29uZC1zdHJpbmcgcm9zdGVy
LiBCcmF6aWwgZHJvcHBlZCB0byBzZWNvbmQgYW5kIEFyZ2VudGluYSB0byB0aGlyZC4gPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIFNhbiBKb3NlIEVhcnRocXVha2VzIHNheSA8c3Ryb25nPk1hdGhl
dXMgU2lsdmE8L3N0cm9uZz4gaGFzIGVtZXJnZWQgZnJvbSBhIGNvbWEsIHR3byBkYXlzIGFmdGVy
IHRoZSBCcmF6aWxpYW4gZGVmZW5kZXIgd2FzIHJlc2N1ZWQgZnJvbSBMYWtlIFRhaG9lLiBTaWx2
YSwgd2hvIHdhcyBwbGF5aW5nIHRoaXMgc2Vhc29uIGZvciBSZW5vIDE4NjggRkMsIHN0cnVnZ2xl
ZCB3aGlsZSBzd2ltbWluZyBhdCBhIEZvdXJ0aCBvZiBKdWx5IGdhdGhlcmluZy4gSGUgd2FzIHJl
c3BvbnNpdmUgYW5kIGFibGUgdG8gc3BlYWsgVGh1cnNkYXksIGJ1dCB3aWxsIHVuZGVyZ28gYWRk
aXRpb25hbCB0ZXN0aW5nLjwvcD48cD48L3A+PHA+b3RoZXIgc3BvcnRzPC9wPjxwPkNoYXNlIEVs
bGlvdHQgdGFrZXMgYWxsIHRoZSBibGFtZSBmb3IgY3Jhc2ggYXQgRGF5dG9uYTwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO0EgZmV3IGRheXMgYW5kIGEgZmV3IHJlcGxheSByZXZpZXdzIGhhdmUgZ2l2ZW48
c3Ryb25nPiBDaGFzZSBFbGxpb3R0PC9zdHJvbmc+IGEgbmV3IHBlcnNwZWN0aXZlIG9uIGxhc3Qg
d2Vla2VuZCYjODIxNztzIGNyYXNoIGF0IERheXRvbmEuIE5vdyBoZSBiZWxpZXZlcyB0aGVyZSYj
ODIxNztzIG9ubHkgb25lIGRyaXZlciB0byBmYXVsdC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bGwgdGFrZSB0
aGUgYmxhbWUsJiM4MjIxOyBFbGxpb3R0IHNhaWQgVGh1cnNkYXkgYXQgSW5kaWFuYXBvbGlzIE1v
dG9yIFNwZWVkd2F5LiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFuIGlzc3VlIHdpdGggaXQu
JiM4MjIxOyBUaGF0JiM4MjE3O3MgYSBzdGFyayBjb250cmFzdCB0byBFbGxpb3R0JiM4MjE3O3Mg
cHJvZmFuaXR5LWxhY2VkIHRpcmFkZSBvbiB0aGUgcmFkaW8gU2F0dXJkYXkgbmlnaHQuIEJhY2sg
dGhlbiwgRWxsaW90dCBsZXQgaGlzIEhlbmRyaWNrcyBNb3RvcnNwb3J0cyB0ZWFtIGtub3cgZXhh
Y3RseSB3aG8gaGUgdGhvdWdodCB3YXMgcmVzcG9uc2libGUgZm9yIHRoZSBjb250YWN0ICYjODIx
MjsgPHN0cm9uZz5NaWNoYWVsIE1jRG93ZWxsPC9zdHJvbmc+LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTtBIHByb2Zlc3Npb25hbCBydW5uZXIgZnJvbSBLZW55YSB3aG8gd2FzIG91dCB0cmFpbmluZyBv
biBhIG5hdHVyZSB0cmFpbCBpbiB0aGUgd29vZHMgbmVhciBoaXMgaG9tZSBpbiBBdWJ1cm4sIE1h
aW5lLCBzYXlzIGhlIGVuY291bnRlcmVkIHR3byBjaGFyZ2luZyBibGFjayBiZWFycyBidXQgd2Fz
IGFibGUgdG8gb3V0cnVuIHRoZW0gZHVyaW5nIGEgZnJhbnRpYyBzcHJpbnQgdG8gYSBuZWFyYnkg
dmFjYW50IGhvdXNlIGZvciBjb3Zlci4gPHN0cm9uZz5Nb25pbmRhIE1hcnViZTwvc3Ryb25nPiBz
YWlkIHdoZW4gaGUgc2F3IHRoZSBiZWFycyBlYXJseSBXZWRuZXNkYXkgaGlzIGluc3RpbmN0cyBr
aWNrZWQgaW4gYW5kIGhlIGRpZCB3aGF0IGhlIGRvZXMgYmVzdDogcnVuLiBXYXJkZW5zIGFkdmlz
ZSBwZW9wbGUgd2hvIGVuY291bnRlciBibGFjayBiZWFycyB0byBtYWtlIHRoZW1zZWx2ZXMgYXBw
ZWFyIGJpZywgbWFrZSBub2lzZSBhbmQgYmFjayBhd2F5IHNsb3dseS4gQnV0IHRoZXkgcmVjb21t
ZW5kIHBlb3BsZSBzdGFuZCB0aGVpciBncm91bmQgaWYgYSBibGFjayBiZWFyIGNoYXJnZXMgYW5k
IHNheSBpZiB0aGUgYmVhciBhdHRhY2tzLCB0aGVuIGZpZ2h0IGJhY2suPC9wPjxwPiYjODIxMjsg
RnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.