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Sports news roundup — June 1

Compiled from wire reports

Published: June 1, 2017 - 11:45 PM
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Virginia Tech head coach Frank Beamer directs his team during the second half against North Carolina on October 4, 2014 at Kenan Stadium in Chapel Hill, N.C. Beamer is among those making their first appearance on the College Football Hall of Fame ballot this year. The ballot released Thursday by the National Football Foundation includes 75 players and six coaches who competed in the Football Bowl Subdivision of the NCAA. (Robert Willett/Raleigh News & Observer/MCT)


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