All CATEGORIES
☰ Menu

Sports news roundup — June 11

Compiled from wire reports

Published: June 10, 2017 - 09:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Maria Sharapova hits a return to Eugenie Bouchard, of Canada, during a Madrid Open tennis tournament match May 8 in Madrid, Spain. Sharapova has pulled out of Wimbledon qualifying because of an injured left thigh. Sharapova said Saturday that the muscle tear she got at the Italian Open last month will not allow her to compete at grass-court tournaments she was scheduled to play. (AP Photo/Francisco Seco)


MORE IN SPORTS

tribe11cut_1 Tony Dejak - AP
White Sox 5, Indians 3: Josh Tomlin’s struggles on the mound overshadow home runs by Edwin Encarnacion, Carlos Santana

CLEVELAND: A poor outing by right-handed pitcher Josh Tomlin put the Indians behind the visiting Chicago White Sox in the first inning Saturday night.

cavs11cut_1
Down 3-1, upbeat Cavaliers returning to Oakland after finding formula to beat Warriors
dyer11cut_01
Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach
Indians notebook: Manager Terry Francona confident shortstop Francisco Lindor will raise batting average to go with his power
lewis11cut
Ryan Lewis: Indians looking to ‘get it right,’ find right track as Terry Francona holds meetings
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next