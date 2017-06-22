Sports news roundup — June 22

PHA+Rk9PVEJBTEw8L3A+PHA+UGF0cmlvdHMgd2lkZSByZWNlaXZlciBnZXRzJiM4MjMyO2Jvb2sg
ZGVhbCB3aXRoIFNjaG9sYXN0aWM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRy
aW90cyB3aWRlIHJlY2VpdmVyIDxzdHJvbmc+TWFsY29sbSBNaXRjaGVsbCA8L3N0cm9uZz5jYW4g
YmUgc3dlZXQgd2hlbiBoZSB3YW50cyB0byBiZS4gTWl0Y2hlbGwgaGFzIGEgdGhyZWUtYm9vayBk
ZWFsIHdpdGggU2Nob2xhc3RpYywgdGhlIGNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgcHVibGlzaGVyIHRvbGQg
dGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MuIFRoZSBib29rcyBpbmNsdWRlIGEgbmV3bHkgaWxsdXN0cmF0
ZWQgZWRpdGlvbiBvZiBoaXMgc2VsZi1wdWJsaXNoZWQgJiM4MjIwO1RoZSBNYWdpY2lhbiYjODIx
NztzIEhhdCwmIzgyMjE7IHRvIGNvbWUgb3V0IG5leHQgTWF5LCBhbmQgdHdvIG1vcmUgb3JpZ2lu
YWwgd29ya3MuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UmFpZGVycyBxdWFydGVyYmFjayA8c3Ryb25n
PkRlcmVrIENhcnI8L3N0cm9uZz4gaGFzIGZpbmFsaXplZCBhIGZpdmUteWVhciBjb250cmFjdCBl
eHRlbnNpb24gdGhhdCB3aWxsIGtlZXAgaGltIHRpZWQgdG8gdGhlIHRlYW0gdGhyb3VnaCB0aGUg
MjAyMiBzZWFzb24uIENhcnIgdHdlZXRlZCB0aGF0IGFuIGFncmVlbWVudCBoYWQgYmVlbiByZWFj
aGVkIHRvIGFkZCBmaXZlIHllYXJzIHRvIGhpcyBjdXJyZW50IHJvb2tpZSBkZWFsIHRoYXQgZXhw
aXJlcyBhZnRlciB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgQ2hpZWZzIGhh
dmUgZ2l2ZW4gY29hY2ggPHN0cm9uZz5BbmR5IFJlaWQ8L3N0cm9uZz4gYSBjb250cmFjdCBleHRl
bnNpb24gYW5kIHBhcnRlZCB3YXlzIHdpdGggR2VuZXJhbCBNYW5hZ2VyIDxzdHJvbmc+Sm9obiBE
b3JzZXk8L3N0cm9uZz4uIFJlaWQgd2FzIGVudGVyaW5nIHRoZSBmaW5hbCB5ZWFyIG9mIHRoZSBm
aXZlLXllYXIgZGVhbCBoZSBzaWduZWQgaW4gMjAxMy4gTGVzcyB0aGFuIGFuIGhvdXIgYWZ0ZXIg
dGhlIGV4dGVuc2lvbiwgdGhlIENoaWVmcyBzYWlkIERvcnNleSB3b3VsZCBub3QgYmUgcmV0YWlu
ZWQuIERvcnNleSB3YXMgYWxzbyBlbnRlcmluZyB0aGUgZmluYWwgeWVhciBvZiBoaXMgY29udHJh
Y3QuPC9wPjxwPjwvcD48cD5IT0NLRVk8L3A+PHA+RGFsbGFzIFN0YXJzIGJyaW5naW5nIGJhY2s8
L3A+PHA+UmljayBXaWxzb24sIFN0dSBCYXJuZXM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgRGFs
bGFzIFN0YXJzIGFyZSBicmluZ2luZyBiYWNrIGxvbmd0aW1lIGFzc2lzdGFudCA8c3Ryb25nPlJp
Y2sgV2lsc29uPC9zdHJvbmc+LCB3aG8gb25jZSBicmllZmx5IHNlcnZlZCBhcyB0aGVpciBoZWFk
IGNvYWNoLiA8c3Ryb25nPlN0dSBCYXJuZXM8L3N0cm9uZz4sIGFub3RoZXIgZm9ybWVyIGFzc2lz
dGFudCwgd2FzIGhpcmVkIHRvIGJlIG9uIHRoZSBzdGFmZiBvZiBjb2FjaCA8c3Ryb25nPktlbiBI
aXRjaGNvY2s8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Rm9ybWVyIE5ITCBNb3N0IFZh
bHVhYmxlIFBsYXllciA8c3Ryb25nPkNocmlzIFByb25nZXI8L3N0cm9uZz4gam9pbmVkIHRoZSBG
bG9yaWRhIFBhbnRoZXJzJiM4MjE3OyBmcm9udCBvZmZpY2UgYXMgYSBzZW5pb3IgYWR2aXNlciB0
byB0ZWFtIHByZXNpZGVudCA8c3Ryb25nPkRhbGUgVGFsbG9uPC9zdHJvbmc+LiBQcm9uZ2VyIGpv
aW5zIHRoZSBQYW50aGVycyBhZnRlciBhbG1vc3QgdGhyZWUgeWVhcnMgaW4gdGhlIE5ITCYjODIx
NztzIGRlcGFydG1lbnQgb2YgcGxheWVyIHNhZmV0eS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUg
RWRtb250b24gT2lsZXJzIHRyYWRlZCBmb3J3YXJkIDxzdHJvbmc+Sm9yZGFuIEViZXJsZTwvc3Ry
b25nPiB0byB0aGUgTmV3IFlvcmsgSXNsYW5kZXJzIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBmb3J3YXJkIDxz
dHJvbmc+UnlhbiBTdHJvbWU8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIExvcyBB
bmdlbGVzIEtpbmdzIGhpcmVkIDxzdHJvbmc+RG9uIE5hY2hiYXVyPC9zdHJvbmc+IHRvIGJlIGFu
IGFzc2lzdGFudCBjb2FjaCBvbiB0aGUgIG5ldyBzdGFmZiBvZiA8c3Ryb25nPkpvaG4gU3RldmVu
czwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+PC9wPjxwPlRFTk5JUzwvcD48cD5Gb3VydGgtc2VlZGVkIE1hcmlu
IENpbGljJiM4MjMyO21vdmVzIGZvcndhcmQgYXQgUXVlZW4mIzgyMTc7czwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+TWFyaW4gQ2lsaWMgPC9zdHJvbmc+YXZvaWRlZCBiZWNvbWluZyB0aGUg
bGF0ZXN0IHNlZWRlZCBwbGF5ZXIgdG8gZGVwYXJ0IGVhcmx5IGF0IFF1ZWVuJiM4MjE3O3MgYnkg
YmVhdGluZyA8c3Ryb25nPlN0ZWZhbiBLb3psb3Y8L3N0cm9uZz4gNi0wLCA2LTQgYW5kIGFkdmFu
Y2luZyB0byB0aGUgcXVhcnRlcmZpbmFscyBhdCB0aGUgV2ltYmxlZG9uIHdhcm0tdXAgZXZlbnQu
IFRoZSBmb3VydGgtc2VlZGVkIENpbGljIGlzIHRoZSB0b3AgcGxheWVyIGxlZnQgYWZ0ZXIgdGhl
IGZpcnN0LXJvdW5kIGV4aXRzIG9mIDxzdHJvbmc+QW5keSBNdXJyYXk8L3N0cm9uZz4sIDxzdHJv
bmc+U3RhbiBXYXdyaW5rYTwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5NaWxvcyBSYW9uaWMuPC9zdHJv
bmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8L3N0cm9uZz5UaGlyZC1zZWVkZWQgPHN0
cm9uZz5LZWkgTmlzaGlrb3JpPC9zdHJvbmc+IHdhcyBmb3JjZWQgdG8gcmV0aXJlIHdpdGggYW4g
aW5qdXJ5IGR1cmluZyBoaXMgc2Vjb25kLXJvdW5kIG1hdGNoIGFnYWluc3QgPHN0cm9uZz5LYXJl
biBLaGFjaGFub3Y8L3N0cm9uZz4gYXQgdGhlIEdlcnJ5IFdlYmVyIE9wZW4uIFRoZSBKYXBhbmVz
ZSBwbGF5ZXIgd2FzIHRyYWlsaW5nIDMtMiB3aGVuIGhlIHdpdGhkcmV3IHdpdGggYSBsZWZ0IGhp
cCBwcm9ibGVtLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q1lDTElORzwvcD48cD5HZXJhaW50IFRob21hcyBpcyBz
dXBwb3J0IHJpZGVyIGluIHRoZSBUb3VyIGRlIEZyYW5jZTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxz
dHJvbmc+Q2hyaXMgRnJvb21lPC9zdHJvbmc+IHdpbGwgaGF2ZSBzdXBwb3J0IHJpZGVyIDxzdHJv
bmc+R2VyYWludCBUaG9tYXM8L3N0cm9uZz4gYWxvbmdzaWRlIGhpbSBhZ2FpbiBhcyBoZSBwdXJz
dWVzIGEgZm91cnRoIFRvdXIgZGUgRnJhbmNlIHRpdGxlIGluIGZpdmUgeWVhcnMuIFRob21hcyBv
cGVuZWQgdGhlIHllYXIgYWltaW5nIGZvciB2aWN0b3J5IGluIHRoZSBHaXJvIGQmIzgyMTc7SXRh
bGlhIGJ1dCB3YXMgZm9yY2VkIHRvIHF1aXQgdGhhdCByYWNlIGJlY2F1c2Ugb2YgaW5qdXJpZXMg
c3VzdGFpbmVkIGluIGEgY3Jhc2ggY2F1c2VkIGJ5IGEgcG9saWNlIG1vdG9yYmlrZS48L3A+PHA+
JiM4MjEyOyBGcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.