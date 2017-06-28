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Sports news roundup — June 25

Compiled from wire reports

Published: June 28, 2017 - 10:18 PM
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Andy Murray of Britain plays a return to Jordan Thompson of Australia on day two of the Queen's Club tennis tournament in London, June 20. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)


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