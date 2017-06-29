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Sports news roundup — June 29

Compiled from wire reports

Published: June 29, 2017 - 08:43 PM
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Venus Williams answers questions at a press conference following her loss to sister Serena in the women's singles final at the Australian Open tennis championships, Jan. 28 in Melbourne, Australia. Florida police said Thursday, that Williams was in a car crash earlier this month. They said the June 9th crash was under investigation, but declined to give further details. (AP Photo/Kin Cheung)


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