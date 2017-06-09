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Sports news roundup — June 9

Compiled from wire reports

Published: June 9, 2017 - 11:32 PM
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Columbus Blue Jackets' Joonas Korpisalo, of Finland, plays against the Winnipeg Jets during a game April 6, in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)


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