Sports news roundup — March 1

PHA+TkZMPC9wPjxwPkphbWVzIEhhcnJpc29uIHJlYWNoZXMmIzgyMzI7bmV3IGNvbnRyYWN0IHdp
dGggU3RlZWxlcnM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBa3JvbiBuYXRpdmUgPHN0cm9uZz5KYW1l
cyBIYXJyaXNvbjwvc3Ryb25nPiBpcyByZXR1cm5pbmcgdG8gdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxl
cnMuIFRoZSBmaXZlLXRpbWUgUHJvIEJvd2wgbGluZWJhY2tlciwgYSBwcm9kdWN0IG9mIENvdmVu
dHJ5IEhpZ2ggU2Nob29sLCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIEhpZ2ggU2Nob29sIGFuZCBLZW50IFN0
YXRlIFVuaXZlcnNpdHksIHNpZ25lZCBhIHR3by15ZWFyLCAkMy41IG1pbGxpb24gZGVhbCB0byBr
ZWVwIGhpbSBpbiBibGFjayBhbmQgZ29sZCBwYXN0IGhpcyA0MHRoIGJpcnRoZGF5LjwvcD48cD5I
YXJyaXNvbiBsZWQgdGhlIFN0ZWVsZXJzIHdpdGggZml2ZSBzYWNrcyBpbiAyMDE2LCBhbmQgYmVj
YW1lIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgYWxsLXRpbWUgc2FjayBsZWFkZXIgbGFzdCBzZWFzb24gd2hl
biBoZSBicm9rZSA8c3Ryb25nPkphc29uIEdpbGRvbjwvc3Ryb25nPiYjODIxNztzIHJlY29yZC4g
SGFycmlzb24gaGFzIDc5JiMxODk7IHNhY2tzIGluIDEzIHllYXJzIHdpdGggdGhlIHRlYW0uPC9w
PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMgcGxhbiB0byByZWxlYXNlIGZvcm1l
ciBzdGFyIGNvcm5lcmJhY2sgPHN0cm9uZz5EYXJyZWxsZSBSZXZpcyw8L3N0cm9uZz4gbWFraW5n
IGhpbSBhIGZyZWUgYWdlbnQuIFJldmlzLCAzMSwgd2FzIHNjaGVkdWxlZCB0byBtYWtlICQxNSBt
aWxsaW9uIG5leHQgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBS
YW1zIHBsYWNlZCBhIGZyYW5jaGlzZSB0YWcgb24gY29ybmVyYmFjayA8c3Ryb25nPlRydW1haW5l
IEpvaG5zb248L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIENoaWVmcyBkZWNsaW5l
ZCB0byB1c2UgYSBmcmFuY2hpc2UgdGFnIG9uIFBybyBCb3dsIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgPHN0
cm9uZz5Eb250YXJpIFBvZTwvc3Ryb25nPi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgQ2hpY2Fn
byBCZWFycyBkZWNpZGVkIG5vdCB0byBhcHBseSB0aGUgZnJhbmNoaXNlIHRhZyB0byByZWNlaXZl
ciA8c3Ryb25nPkFsc2hvbiBKZWZmZXJ5PC9zdHJvbmc+LjwvcD48cD48L3A+PHA+SE9DS0VZPC9w
PjxwPkNvbHVtYnVzIEJsdWUgSmFja2V0cyYjODIzMjttYWtlIHRyYWRlcyBhdCBkZWFkbGluZTwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBDb2x1bWJ1cyBCbHVlIEphY2tldHMgdHJhZGVkIGxlZnQg
d2luZyA8c3Ryb25nPkxhdXJpIEtvcnBpa29za2k8L3N0cm9uZz4gdG8gdGhlIERhbGxhcyBTdGFy
cyBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgZGVmZW5zZW1hbiA8c3Ryb25nPkRpbGxvbiBIZWF0aGVyaW5ndG9u
LCA8L3N0cm9uZz5hbmQgYWNxdWlyZWQgZGVmZW5zZW1hbiA8c3Ryb25nPkt5bGUgUXVpbmNleTwv
c3Ryb25nPiBmcm9tIHRoZSBOZXcgSmVyc2V5IERldmlscyBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgPHN0cm9u
Zz5EYWx0b24gUHJvdXQuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIFBpdHRzYnVy
Z2ggUGVuZ3VpbnMgYWNxdWlyZWQgZGVmZW5zZW1hbiA8c3Ryb25nPkZyYW5raWUgQ29ycmFkbzwv
c3Ryb25nPiBmcm9tIHRoZSBUb3JvbnRvIE1hcGxlIExlYWZzIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBmb3J3
YXJkcyA8c3Ryb25nPkVyaWMgRmVocjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5TdGV2ZSBPbGVrc3k8
L3N0cm9uZz4sIGFuZCBhY3F1aXJlZCBkZWZlbnNlbWFuIDxzdHJvbmc+TWFyayBTdHJlaXQ8L3N0
cm9uZz4gZnJvbSB0aGUgVGFtcGEgQmF5IExpZ2h0bmluZyBmb3IgYSBmb3VydGgtcm91bmQgcGlj
ay48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgQm9zdG9uIEJydWlucyBhY3F1aXJlZCB3aW5nZXIg
PHN0cm9uZz5EcmV3IFN0YWZmb3JkPC9zdHJvbmc+IGZyb20gdGhlIFdpbm5pcGVnIEpldHMgZm9y
IGEgMjAxOCBjb25kaXRpb25hbCBzaXh0aC1yb3VuZCBwaWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O1RoZSBDb2xvcmFkbyBBdmFsYW5jaGUgc2VudCBmb3J3YXJkIDxzdHJvbmc+QW5kcmVhcyBNYXJ0
aW5zZW48L3N0cm9uZz4gdG8gdGhlIE1vbnRyZWFsIENhbmFkaWVucyB0byBwaWNrIHVwIGZvcndh
cmQgPHN0cm9uZz5TdmVuIEFuZHJpZ2hldHRvPC9zdHJvbmc+LjwvcD48cD48L3A+PHA+VEVOTklT
PC9wPjxwPlJ1c3NpYW4gcXVhbGlmaWVyIHVwc2V0cyYjODIzMjtSb2dlciBGZWRlcmVyIGluIER1
YmFpPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7PHN0cm9uZz5Sb2dlciBGZWRlcmVyPC9zdHJvbmc+IG9m
IFN3aXR6ZXJsYW5kIHNxdWFuZGVyZWQgdGhyZWUgbWF0Y2ggcG9pbnRzIGluIGEgMy02LCA3LTYg
KDcpLCA3LTYgKDUpIHNlY29uZC1yb3VuZCBsb3NzIHRvIFJ1c3NpYW4gcXVhbGlmaWVyIDxzdHJv
bmc+RXZnZW55IERvbnNrb3k8L3N0cm9uZz4gYXQgdGhlIER1YmFpIFRlbm5pcyBDaGFtcGlvbnNo
aXBzIGluIFVuaXRlZCBBcmFiIEVtaXJhdGVzLiBUb3Atc2VlZGVkIDxzdHJvbmc+QW5keSBNdXJy
YXk8L3N0cm9uZz4gb2YgR3JlYXQgQnJpdGFpbiBhZHZhbmNlZCB3aXRoIGEgNi0yLCA2LTAgd2lu
IG92ZXIgPHN0cm9uZz5HdWlsbGVybW8gR2FyY2lhLUxvcGV6PC9zdHJvbmc+IG9mIFNwYWluLjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0FtZXJpY2FuIDxzdHJvbmc+U2FtIFF1ZXJyZXk8L3N0cm9uZz4g
YmVhdCBmaWZ0aC1zZWVkIDxzdHJvbmc+RGF2aWQgR29mZmluPC9zdHJvbmc+IDYtMiwgNi0zIG9m
IEJlbGdpdW0gdG8gcmVhY2ggdGhlIE1leGljYW4gT3BlbiBxdWFydGVyZmluYWxzIGluIEFjYXB1
bGNvLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q09MTEVHRTwvcD48cD5BdGxhbnRpYyBDb2FzdCBDb25mZXJlbmNl
JiM4MjMyO2hvbm9ycyBwbGF5ZXIgYW5kIGNvYWNoPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3lyYWN1
c2UgZ3VhcmQgPHN0cm9uZz5BbGV4aXMgUGV0ZXJzb248L3N0cm9uZz4gaXMgdGhlIHdvbWVuJiM4
MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCBwbGF5ZXIgb2YgdGhlIHllYXIgaW4gdGhlIEF0bGFudGljIENvYXN0
IENvbmZlcmVuY2UsIHdoaWxlIE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlJiM4MjE3O3MgPHN0cm9uZz5X
ZXMgTW9vcmU8L3N0cm9uZz4gaXMgdGhlIGNvYWNoIG9mIHRoZSB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1NvdXRoIENhcm9saW5hIHF1YXJ0ZXJiYWNrIDxzdHJvbmc+QnJhbmRvbiBNY0lsd2Fp
bjwvc3Ryb25nPiBzYXlzIGhlJiM4MjE3O3MgdHJhbnNmZXJyaW5nIGZyb20gdGhlIHVuaXZlcnNp
dHkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QWxhYmFtYSBoaXJlZCBmb3JtZXIgRmxvcmlkYSBTdGF0
ZSBxdWFydGVyYmFjayA8c3Ryb25nPkNocmlzIFdlaW5rZTwvc3Ryb25nPiwgdGhlIDIwMDAgSGVp
c21hbiB3aW5uZXIsIGFzIGFuIG9mZmVuc2l2ZSBhbmFseXN0LjwvcD48cD4mIzgyMTI7IEZyb20g
d2lyZSByZXBvcnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.