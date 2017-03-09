Sports news roundup — March 10

PHA+Q09MTEVHRSBGT09UQkFMTDwvcD48cD5PU1Ugb2ZmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yJiM4MjMy
O2RlbmllcyBJbmRpYW5hIGFsbGVnYXRpb25zPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7T2hpbyBTdGF0
ZSBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgPHN0cm9uZz5LZXZpbiBXaWxzb248L3N0cm9uZz4gb24g
VGh1cnNkYXkgc2lkZXN0ZXBwZWQgbW9zdCBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgaGlzIHRyZWF0bWVudCBv
ZiBwbGF5ZXJzIGFuZCBzdGFmZiBhdCBJbmRpYW5hIGJ1dCBpbnNpc3RlZCA8c3Ryb25nPlVyYmFu
IE1leWVyPC9zdHJvbmc+IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgaGlyZWQgaGltIGlmIGhlJiM4MjE3
O2QgZG9uZSBhbnl0aGluZyB3cm9uZy48L3A+PHA+V2lsc29uIHJlc2lnbmVkIGFzIEluZGlhbmEm
IzgyMTc7cyBjb2FjaCBpbiBEZWNlbWJlciBiZWNhdXNlIG9mIHdoYXQgdGhlIHNjaG9vbCBzYWlk
IHdlcmUgJiM4MjIwO3BoaWxvc29waGljYWwgZGlmZmVyZW5jZXMgaW4gaG93IHRvIHJ1biBhIGZv
b3RiYWxsIHRlYW0uJiM4MjIxOyBTb21lIHBsYXllcnMgaGFkIGNvbXBsYWluZWQgYWJvdXQgV2ls
c29uJiM4MjE3O3MgdHJlYXRtZW50IG9mIHRoZW0sIHNheWluZyB0aGV5IHdlcmUgZm9yY2VkIHRv
IHBsYXkgdGhyb3VnaCBpbmp1cmllcywgYW1vbmcgb3RoZXIgdGhpbmdzLiBBbiBvdXRzaWRlIGlu
dmVzdGlnYXRpb24gZGV0ZXJtaW5lZCB0aGF0IG1lZGljYWwgY2FyZSB3YXMgbmV2ZXIgY29tcHJv
bWlzZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBoZXJlIGRvaW5nIHRoaXMg
am9iIGlmIHRob3NlIHRoaW5ncyB3ZXJlIHRydWUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFdpbHNvbiwgd2hvIG1l
dCB3aXRoIHRoZSBtZWRpYSBvbiB0aGUgc2Vjb25kIGRheSBvZiBPaGlvIFN0YXRlJiM4MjE3O3Mg
c3ByaW5nIHByYWN0aWNlLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPkFVVE8gUkFDSU5HPC9wPjxwPkZpdmUgbmV3
IG5vbWluZWVzIG5hbWVkJiM4MjMyO2ZvciBOQVNDQVIgSGFsbCBvZiBGYW1lPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7Q2hhbXBpb25zaGlwIHRlYW0gb3duZXJzIDxzdHJvbmc+Sm9lIEdpYmJzPC9zdHJv
bmc+IGFuZCA8c3Ryb25nPlJvZ2VyIFBlbnNrZTwvc3Ryb25nPiBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBsYXRl
IDxzdHJvbmc+RGF2ZXkgQWxsaXNvbjwvc3Ryb25nPiBhcmUgYW1vbmcgZml2ZSBuZXcgbm9taW5l
ZXMgZm9yIHRoZSAyMDE4IE5BU0NBUiBIYWxsIG9mIEZhbWUgY2xhc3MuIFRocmVlLXRpbWUgTGF0
ZSBNb2RlbCBTcG9ydHNtYW4gYW5kIDE5NTYgTW9kaWZpZWQgY2hhbXBpb24gPHN0cm9uZz5SZWQg
RmFybWVyPC9zdHJvbmc+IGFuZCAyMDAwIE5BU0NBUiBjaGFtcGlvbiA8c3Ryb25nPkJvYmJ5IExh
Ym9udGU8L3N0cm9uZz4gYWxzbyBhcmUgbmV3IHRvIHRoZSAyMC1wZXJzb24gbm9taW5hdGlvbiBj
bGFzcy4gVGhleSBqb2luIDE1IGhvbGRvdmVycyBmcm9tIGxhc3QgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtGZXJyYXJpIGRyaXZlciA8c3Ryb25nPlNlYmFzdGlhbiBWZXR0ZWw8L3N0cm9uZz4g
cmVjb3JkZWQgdGhlIGZhc3Rlc3QgcHJlc2Vhc29uIGxhcCBkdXJpbmcgdGhlIHNlY29uZC10by1s
YXN0IGRheSBvZiBGb3JtdWxhIE9uZSB0ZXN0aW5nIGluIE1vbnRtZWxvLCBTcGFpbiwgd2l0aCBh
IHRpbWUgb2Ygb25lIG1pbnV0ZSwgMTkuMDI0IHNlY29uZHMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5PVEhFUiBT
UE9SVFM8L3A+PHA+R29sZCBtZWRhbGlzdCB3aWxsIGNvYWNoJiM4MjMyO1UuUy4gd29tZW4gaW4g
T2x5bXBpY3M8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkRhd24gU3RhbGV5PC9zdHJvbmc+
LCA0Niwgd2hvIGhlbHBlZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyB3aW4gZ29sZCBtZWRhbHMgYXMgYSBw
bGF5ZXIgaW4gMTk5NiwgMjAwMCBhbmQgMjAwNCwgd2lsbCBjb2FjaCB0aGUgd29tZW4mIzgyMTc7
cyBPbHltcGljIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbSBhdCB0aGUgMjAyMCBUb2t5byBPbHltcGljcy4gU2hl
IHdhcyBhbiBhc3Npc3RhbnQgY29hY2ggb24gdGhlIDIwMDggYW5kIDIwMTYgdGVhbXMgdGhhdCB3
b24gZ29sZCBhdCB0aGUgT2x5bXBpY3MuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VHJhdmVsIGJhbiBv
ciBub3QsIEZJRkEgUHJlc2lkZW50IDxzdHJvbmc+R2lhbm5pIEluZmFudGlubzwvc3Ryb25nPiBy
ZW1pbmRlZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpdCBtdXN0IGd1YXJhbnRlZSBmdWxsIGFjY2VzcyB0
byB0aGUgY291bnRyeSBmb3Igc29jY2VyIHBsYXllcnMsIG9mZmljaWFscyBhbmQgc3VwcG9ydGVy
cyBpZiBpdCBiaWRzIGZvciB0aGUgMjAyNiBXb3JsZCBDdXAuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
VGhlIE5ITCBzdXNwZW5kZWQgUGl0dHNidXJnaCBQZW5ndWlucyBmb3J3YXJkIDxzdHJvbmc+VG9t
IFNlc3RpdG88L3N0cm9uZz4gZm91ciBnYW1lcyB3aXRob3V0IHBheSBmb3IgYm9hcmRpbmcgV2lu
bmlwZWcgSmV0cyBkZWZlbnNlbWFuIFRvYnkgRW5zdHJvbSBpbiBhIGdhbWUgV2VkbmVzZGF5Ljwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1Rlbm5lc3NlZSBTdGF0ZSB3b21lbiYjODIxNztzIGJhc2tldGJh
bGwgY29hY2ggPHN0cm9uZz5MYXJyeSBKb2UgSW5tYW48L3N0cm9uZz4sIHdobyBwb3N0ZWQgYSA2
NS04MCByZWNvcmQgZHVyaW5nIGZpdmUgc2Vhc29ucyB3aXRoIHRoZSBUaWdlcnMsIGlzIHF1aXR0
aW5nIGZvciBwZXJzb25hbCByZWFzb25zLCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSByZXBvcnRlZC48L3A+PHA+
JiM4MjI2OyYjODIwMTtHZXJtYW4gY3ljbGlzdCA8c3Ryb25nPkFuZHJlIEdyZWlwZWw8L3N0cm9u
Zz4gd29uIHRoZSBmaWZ0aCBzdGFnZSBvZiB0aGUgUGFyaXMtTmljZSBpbiBhIHNwcmludCBmaW5p
c2ggYXQgQm91cmctZGUtUGVhZ2UsIEZyYW5jZSwgd2hpbGUgRnJlbmNoIHJpZGVyIDxzdHJvbmc+
SnVsaWFuIEFsYXBoaWxpcHBlPC9zdHJvbmc+IGNvbWZvcnRhYmx5IHJldGFpbmVkIGhpcyBsZWFk
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7QXVzdHJpYW4gc2tpZXIgPHN0cm9uZz5HZW9yZyBTdHJlaXRiZXJnZXI8
L3N0cm9uZz4sIDM1LCBhIHdpbm5lciBvZiB0aHJlZSBXb3JsZCBDdXBzLCBlbmRlZCBoaXMgY2Fy
ZWVyIGJlY2F1c2Ugb2YgcGVyc2lzdGVudCBrbmVlIHByb2JsZW1zLCBzYXlpbmcgJiM4MjIwO2l0
IHdhcyBhbiBlYXN5IGRlY2lzaW9uIGZvciBtZSBhcyBJIGZlZWwgaXQgaXMgbm90IHBvc3NpYmxl
IGFueW1vcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7IEZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.