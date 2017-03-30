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Sports news roundup — March 30

Compiled from wire reports

Published: March 30, 2017 - 08:54 PM
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NHL Commissioner Gary Bettman speaks during a news conference, June 22, 2016 in Las Vegas. The NHL is eyeing opportunities to crack the biggest market in the world: China. With the 2022 Olympics in Beijing following 2018 in Pyeongchang, the NHL and NHLPA see the country of a billion people as hockey's next frontier. (AP Photo/John Locher)


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