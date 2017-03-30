Sports news roundup — March 30

PHA+SE9DS0VZPC9wPjxwPk5ITCBhbm5vdW5jZXMgdHdvIGdhbWVzJiM4MjMyO2FyZSBzZXQgdG8g
YmUgaGVsZCBpbiBDaGluYTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBOSEwgd2lsbCBwbGF5IGl0
cyBmaXJzdCBnYW1lcyBpbiBDaGluYSB0aGlzIGZhbGwgd2hlbiB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgS2lu
Z3MgYW5kIFZhbmNvdXZlciBDYW51Y2tzIG1lZXQgaW4gQmVpamluZyBhbmQgU2hhbmdoYWkuIFRo
ZSBwcmVzZWFzb24gZ2FtZXMgd2lsbCB0YWtlIHBsYWNlIFNlcHQuIDIxIGluIFNoYW5naGFpIGFu
ZCBTZXB0LiAyMyBpbiBCZWlqaW5nLiBDb21taXNzaW9uZXIgPHN0cm9uZz5HYXJ5IEJldHRtYW48
L3N0cm9uZz4gYW5ub3VuY2VkIHRoZSBsYXVuY2ggb2YgdGhlIE5ITCBDaGluYSBHYW1lcyBhdCBh
IG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nIGF0IExlIFNwb3J0cyBDZW50ZXIuIEJl
dHRtYW4gY2FsbGVkIGl0IGEgaGlzdG9yaWMgbW9tZW50IGZvciB0aGUgbGVhZ3VlIGFuZCBzYWlk
IHRoZSBOSEwmIzgyMTc7cyBjb21taXRtZW50IHRvIENoaW5hIGdvZXMgYmV5b25kIHRoZSAyMDIy
IFdpbnRlciBPbHltcGljcyBpbiBCZWlqaW5nLiBIZSBhbmQgb3RoZXIgbGVhZ3VlIG9mZmljaWFs
cyBoYXZlIHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyBhIGxvbmctdGVybSBhcnJhbmdlbWVudCB3aXRoIENoaW5h
IHRoYXQgYWxzbyBpbmNsdWRlcyBjb250cmlidXRpb25zIHRvIGdyb3dpbmcgZ3Jhc3Nyb290cyBo
b2NrZXkgaW4gdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgVGhlIEJ1ZmZhbG8gU2FicmVzIHNp
Z25lZCBmb3J3YXJkIDxzdHJvbmc+Qy5KLiBTbWl0aDwvc3Ryb25nPiB0byBhIHR3by15ZWFyLCAk
MS44NSBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0IGFmdGVyIGhlIGNvbXBsZXRlZCBoaXMganVuaW9yIHNlYXNv
biBhdCBVTWFzcy1Mb3dlbGwuIFNtaXRoIGZpbmlzaGVkIHRpZWQgZm9yIGVpZ2h0aCBpbiB0aGUg
TkNBQSB3aXRoIDIzIGdvYWxzIGFuZCAxMnRoIHdpdGggNTEgcG9pbnRzIHRoaXMgcGFzdCB5ZWFy
LiBUaGUgcGxheWVyIGZyb20gRGVzIE1vaW5lcywgSW93YSwgZWFybmVkIEhvY2tleSBFYXN0IFRv
dXJuYW1lbnQgTVZQIGhvbm9ycyBhZnRlciBzY29yaW5nIGZvdXIgZ29hbHMgYW5kIGZvdXIgYXNz
aXN0cyBpbiBmaXZlIGdhbWVzLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUaGUgQ2hpY2FnbyBCbGFja2hhd2tz
IHJlY2FsbGVkIGZvcndhcmQgPHN0cm9uZz5WaW5uaWUgSGlub3N0cm96YTwvc3Ryb25nPiBmcm9t
IFJvY2tmb3JkIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBIb2NrZXkgTGVhZ3VlLiBIaW5vc3Ryb3phLCB3aG8g
aXMgZnJvbSBuZWFyYnkgQmFydGxldHQsIElsbGlub2lzLCBoYXMgc2l4IGdvYWxzIGFuZCBlaWdo
dCBhc3Npc3RzIGluIDQ4IGdhbWVzIHdpdGggQ2hpY2FnbyB0aGlzIHNlYXNvbi4gSGUgd2FzIHNl
bnQgZG93biB3aGVuIHRoZSBCbGFja2hhd2tzIGFjcXVpcmVkIGZvcndhcmQgPHN0cm9uZz5Ub21h
cyBKdXJjbzwvc3Ryb25nPiBpbiBhIHRyYWRlIHdpdGggRGV0cm9pdCBvbiBGZWIuIDI0LjwvcD48
cD48L3A+PHA+VEVOTklTPC9wPjxwPkZlZGVyZXIsIFdvem5pYWNraSBtb3ZlJiM4MjMyO2Zvcndh
cmQgaW4gdGhlIE1pYW1pIE9wZW48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPlJvZ2VyIEZl
ZGVyZXI8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+Q2Fyb2xpbmUgV296bmlhY2tpPC9zdHJvbmc+IHJv
bGxlZCB0aHJvdWdoIHRoZSBmaXJzdCBmZXcgbWF0Y2hlcyBvZiB0aGUgTWlhbWkgT3BlbiwgbmV2
ZXIgZmFjaW5nIGFueSBzaWduaWZpY2FudCBjaGFsbGVuZ2VzLiBUaGF0IGNoYW5nZWQgVGh1cnNk
YXksIGFuZCBib3RoIHN1cnZpdmVkLiBUaGUgZm91cnRoLXNlZWRlZCBGZWRlcmVyIGZvdWdodCBv
ZmYgdHdvIG1hdGNoIHBvaW50cyBiZWZvcmUgYmVhdGluZyBOby4gMTAgPHN0cm9uZz5Ub21hcyBC
ZXJkeWNoPC9zdHJvbmc+IDYtMiwgMy02LCA3LTYgKDYpIGluIGEgcXVhcnRlcmZpbmFsIG1hdGNo
dXAuIFdvem5pYWNraSByYWxsaWVkIHdpdGggZmFyIGxlc3MgZHJhbWEsIHRoZSBOby4gMTIgc2Vl
ZCB0b3BwaW5nIHNlY29uZC1zZWVkZWQgPHN0cm9uZz5LYXJvbGluYSBQbGlza292YSA8L3N0cm9u
Zz41LTcsIDYtMSwgNi0xIHRvIHJlYWNoIHRoZSBmaW5hbCBhdCBLZXkgQmlzY2F5bmUgZm9yIHRo
ZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIGhlciAxMCBhcHBlYXJhbmNlcyBhdCB0aGUgdG91cm5hbWVudC48L3A+
PHA+PC9wPjxwPkZJR1VSRSBTS0FUSU5HPC9wPjxwPkphdmllciBGZXJuYW5kZXogc2thdGVzJiM4
MjMyO2ludG8gbGVhZCBhdCBtZW4mIzgyMTc7cyBldmVudDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxz
dHJvbmc+SmF2aWVyIEZlcm5hbmRlejwvc3Ryb25nPiB0b29rIHRoZSBsZWFkIGluIHRoZSBtZW4m
IzgyMTc7cyBldmVudCBUaHVyc2RheSBhdCB0aGUgZmlndXJlIHNrYXRpbmcgd29ybGQgY2hhbXBp
b25zaGlwcy4gVGhlIHR3by10aW1lIGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiBza2F0ZWQgYW4gaW1tYWN1
bGF0ZSBzaG9ydCBwcm9ncmFtIHRvIHRoZSB0dW5lIG9mICYjODIyMDtNYWxhZ3VlbmEsJiM4MjIx
OyBsYW5kaW5nIGEgcXVhZHJ1cGxlIHRvZWxvb3AtdHJpcGxlIHRvZWxvb3AgY29tYmluYXRpb24s
IHBsdXMgYSBxdWFkIHNhbGNob3csIGZvciAxMDkuMDUgcG9pbnRzLiBKYXBhbmVzZSBza2F0ZXIg
PHN0cm9uZz5TaG9tYSBVbm88L3N0cm9uZz4gaXMgc2Vjb25kIHdpdGggMTA0Ljg2IHBvaW50cyBh
aGVhZCBvZiBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIGZyZWUgc2thdGUuPC9wPjxwPjwvcD48cD5Ib3JzZSBy
YWNpbmc8L3A+PHA+S25lZSBmcmFjdHVyZSBoYXMgRWwgQXJlZWImIzgyMzI7b3V0IG9mIHRoZSBL
ZW50dWNreSBEZXJieTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0VsIEFyZWViIGhhcyBiZWVuIGtub2Nr
ZWQgb3V0IG9mIEtlbnR1Y2t5IERlcmJ5IGNvbnRlbnRpb24gYmVjYXVzZSBvZiBhIHNsaWdodCBr
bmVlIGZyYWN0dXJlLiBUcmFpbmVyIDxzdHJvbmc+Q2FsIEx5bmNoPC9zdHJvbmc+IHNhaWQgVGh1
cnNkYXkgdGhhdCBFbCBBcmVlYiB3b3VsZCB1bmRlcmdvIHN1cmdlcnkgb24gTW9uZGF5IGZvciB0
aGUgaW5qdXJ5IHRoYXQgaXMgbm90IGNhcmVlci10aHJlYXRlbmluZy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyBG
cm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.