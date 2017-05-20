Sports news roundup — May 21

PHA+QVVUTyBSQUNJTkc8L3A+PHA+RHJpdmVyIFNlYmFzdGllbiBCb3VyZGFpcyYjODIzMjtodXJ0
IGluIEluZGlhbmFwb2xpcyBjcmFzaDwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZyZW5jaCBkcml2ZXIg
PHN0cm9uZz5TZWJhc3RpZW4gQm91cmRhaXM8L3N0cm9uZz4gaGFkIHN1cmdlcnkgU2F0dXJkYXkg
bmlnaHQgdG8gcmVwYWlyIGEgZnJhY3R1cmVkIHBlbHZpcyBzdWZmZXJlZCBpbiBhIGZpZXJ5IGNy
YXNoIGR1cmluZyBJbmRpYW5hcG9saXMgNTAwIHF1YWxpZnlpbmcuPC9wPjxwPkRvY3RvcnMgYXQg
SW5kaWFuYSBVbml2ZXJzaXR5IE1ldGhvZGlzdCBIb3NwaXRhbCByZXBvcnRlZCB0aGF0IEJvdXJk
YWlzIGhhcyBtdWx0aXBsZSBmcmFjdHVyZXMgaW4gaGlzIHBlbHZpcyBhbmQgYSBmcmFjdHVyZWQg
cmlnaHQgaGlwLjwvcD48cD5UZWFtIG93bmVyIDxzdHJvbmc+RGFsZSBDb3luZTwvc3Ryb25nPiBz
YWlkIEJvdXJkYWlzIGlzICYjODIyMDtpbiBnb29kIGhhbmRzJiM4MjIxOyBhdCB0aGUgaG9zcGl0
YWwgYW5kIHRoYXQgdGhlIHRlYW0gbXVzdCB3YWl0IGZvciBoaW0gdG8gcmVjb3Zlci48L3A+PHA+
SGUgd2FzIGh1cnQgd2hlbiB0aGUgTm8uIDE4IGNhciB3aWdnbGVkIGluIHRoZSBzZWNvbmQgdHVy
biwgc2xpZCB1cCB0aGUgdHJhY2sgYW5kIHNsYW1tZWQgaW50byB0aGUgc2Vjb25kIHR1cm4gd2Fs
bC4gVGhlIGZsYW1pbmcgY2FyIGZsaXBwZWQgYmVmb3JlIHNraWRkaW5nIHRvIGEgc3RvcC48L3A+
PHA+VHdvLXRpbWUgcG9sZSB3aW5uZXIgPHN0cm9uZz5FZCBDYXJwZW50ZXI8L3N0cm9uZz4gaGFk
IHRoZSBmYXN0ZXN0IGNhciBpbiBJbmRpYW5hcG9saXMgNTAwIHF1YWxpZnlpbmcgd2l0aCBhIGZv
dXItbGFwIGF2ZXJhZ2Ugb2YgMjMwLjQ2OCBtcGguPC9wPjxwPjwvcD48cD5URW5uaXM8L3A+PHA+
RGpva292aWMgdG8gcGxheSBadmVyZXYmIzgyMzI7Zm9yIHRpdGxlIGF0IEl0YWxpYW4gT3Blbjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZvdXItdGltZSBjaGFtcGlvbiA8c3Ryb25nPk5vdmFrIERqb2tv
dmljPC9zdHJvbmc+IG9mIFNlcmJpYSBhZHZhbmNlZCB0byBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBmaW5hbCBh
dCB0aGUgSXRhbGlhbiBPcGVuIGluIFJvbWUgYWZ0ZXIgYmVhdGluZyBBdXN0cmlhbiA8c3Ryb25n
PkRvbWluaWMgVGhpZW08L3N0cm9uZz4gNi0xLCA2LTAgb24gU2F0dXJkYXkuIERqb2tvdmljaCB3
aWxsIHBsYXkgR2VybWFuIDxzdHJvbmc+QWxleGFuZGVyICYjODIyMDtTYXNjaGEmIzgyMjE7IFp2
ZXJldjwvc3Ryb25nPiwgMjAsIHRoZSB5b3VuZ2VzdCBNYXN0ZXJzIFNlcmllcyBmaW5hbGlzdCBz
aW5jZSBEam9rb3ZpYyB3b24gTWlhbWkgYSBkZWNhZGUgYWdvIGF0IDE5LiBadmVyZXYgZGVmZWF0
ZWQgQW1lcmljYW4gPHN0cm9uZz5Kb2huIElzbmVyPC9zdHJvbmc+IDYtNCwgNi03ICg1KSwgNi0x
LjwvcD48cD48L3A+PHA+TkZMPC9wPjxwPlJ5YW4gRml0enBhdHJpY2sgYWdyZWVzJiM4MjMyO3Rv
IGRlYWwgd2l0aCBCdWNjYW5lZXJzPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIFRhbXBhIEJheSBC
dWNjYW5lZXJzIHNpZ25lZCBmb3JtZXIgTmV3IFlvcmsgSmV0cyBxdWFydGVyYmFjayA8c3Ryb25n
PlJ5YW4gRml0enBhdHJpY2s8L3N0cm9uZz4gdG8gYSBvbmUteWVhciwgJDMgbWlsbGlvbiBkZWFs
IHRvIHNlcnZlIGFzIGEgYmFja3VwIHRvIDxzdHJvbmc+SmFtZWlzIFdpbnN0b248L3N0cm9uZz4u
PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TWlubmVzb3RhIFZpa2luZ3MgY29hY2ggPHN0cm9uZz5NaWtl
IFppbW1lcjwvc3Ryb25nPiBzYWlkIGhlIGhhZCBtb3JlIHN1cmdlcnkgb24gaGlzIHJpZ2h0IGV5
ZSwgd2hlcmUgaGUgc3VmZmVyZWQgYSBkZXRhY2hlZCByZXRpbmEgbGFzdCB5ZWFyLiBJdCYjODIx
NztzIHRoZSBlaWdodGggc3VyZ2VyeSBoZSYjODIxNztzIGhhZCBzaW5jZSBOb3YuIDEuPC9wPjxw
PjwvcD48cD5IT0NLRVk8L3A+PHA+QW5haGVpbSBEdWNrcyBjYXB0YWluJiM4MjMyO2ZpbmVkIGZv
ciBob21vcGhvYmljIHNsdXI8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBbmFoZWltIER1Y2tzIGNhcHRh
aW4gPHN0cm9uZz5SeWFuIEdldHpsYWY8L3N0cm9uZz4gd2FzIGZpbmVkICQxMCwwMDAgYnV0IGF2
b2lkZWQgc3VzcGVuc2lvbiBmb3IgdXNpbmcgYSBob21vcGhvYmljIHNsdXIgYWdhaW5zdCBhIHJl
ZmVyZWUgaW4gR2FtZSA0IG9mIHRoZSBXZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzIGFnYWluc3Qg
dGhlIE5hc2h2aWxsZSBQcmVkYXRvcnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QW5haGVpbSBEdWNr
cyBmb3J3YXJkIDxzdHJvbmc+Umlja2FyZCBSYWtlbGw8L3N0cm9uZz4gbWlzc2VkIEdhbWUgNSBv
ZiB0aGUgV2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZpbmFscyB3aXRoIGEgbG93ZXItYm9keSBpbmp1cnks
IGxlYXZpbmcgQW5haGVpbSB3aXRob3V0IGl0cyB0b3AgcmVndWxhci1zZWFzb24gZ29hbC1zY29y
ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VHdvLXRpbWUgZGVmZW5kaW5nIGNoYW1waW9uIENhbmFk
YSB3aWxsIHBsYXkgU3dlZGVuIGluIHRoZSBpY2UgaG9ja2V5IHdvcmxkIGNoYW1waW9uc2hpcCBT
dW5kYXkgaW4gQ29sb2duZSwgR2VybWFueSwgYWZ0ZXIgQ2FuYWRhIGJlYXQgUnVzc2lhIDQtMiBh
bmQgU3dlZGVuIGJlYXQgRmlubGFuZCA0LTEuPC9wPjxwPjwvcD48cD5DWUNMSU5HPC9wPjxwPk5l
dyBaZWFsYW5kIHJpZGVyIHdpbnMmIzgyMzI7dGl0bGUgYXQgVG91ciBvZiBDYWxpZm9ybmlhPC9w
PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VS5TLiBjeWNsaXN0IDxzdHJvbmc+RXZhbiBIdWZmbWFuPC9zdHJv
bmc+IGVtZXJnZWQgZnJvbSB0aGUgYnJlYWthd2F5IHRvIHdpbiB0aGUgZmluYWwgc3RhZ2Ugb2Yg
dGhlIFRvdXIgb2YgQ2FsaWZvcm5pYSBpbiBQYXNhZGVuYSwgYW5kIE5ldyBaZWFsYW5kIHJpZGVy
IDxzdHJvbmc+R2VvcmdlIEJlbm5ldHQ8L3N0cm9uZz4gZmluaXNoZWQgc2FmZWx5IGluIHRoZSBj
aGFzaW5nIGdyb3VwIHRvIHdpbiB0aGUgb3ZlcmFsbCByYWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O0R1dGNoIHJpZGVyIDxzdHJvbmc+VG9tIER1bW91bGluPC9zdHJvbmc+IHB1dCBpbiBhIHBlcmZl
Y3QgcGVyZm9ybWFuY2Ugb24gdGhlIHRvdWdoIGNsaW1iIHVwIHRvIE9yb3BhLCBJdGFseSwgdG8g
d2luIHRoZSAxNHRoIHN0YWdlIG9mIHRoZSBHaXJvIGQmIzgyMTc7SXRhbGlhIGFuZCBleHRlbmQg
aGlzIG92ZXJhbGwgbGVhZC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyBGcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.