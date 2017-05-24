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Sports news roundup — May 25

Compiled from wire reports

Published: May 24, 2017 - 09:38 PM
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Dallas Cowboys running back Ezekiel Elliott (21) walks off the field carrying his helmet after OTA practice at the team's training facility, Wednesday in Frisco, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)


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