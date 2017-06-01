Stanley Cup Final: All-Star promise: Subban says Preds will win Game 3 vs. Pens

PHA+TkFTSFZJTExFLCBUZW5uLjogQSBnb29kIG5pZ2h0JiM4MjE3O3Mgc2xlZXAgaGFzIFAuSy4g
U3ViYmFuIG1vcmUgY29uZmlkZW50IHRoYW4gZXZlciBhYm91dCB3aGF0IHRoZSBOYXNodmlsbGUg
UHJlZGF0b3JzIHdpbGwgZG8gb24gdGhlaXIgb3duIGljZSB0cmFpbGluZyB0aGUgUGl0dHNidXJn
aCBQZW5ndWlucyAwLTIgaW4gdGhlIFN0YW5sZXkgQ3VwIEZpbmFsLjwvcD48cD5IZSBkZWxpdmVy
ZWQgYW4gQWxsLVN0YXIgZ3VhcmFudGVlIGZvciBTYXR1cmRheSBuaWdodC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1RoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gcXVlc3Rpb24sJiM4MjIxOyBTdWJiYW4gc2FpZCBUaHVyc2RheS4g
JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIHdpbiB0aGUgbmV4dCBnYW1lLCBhbmQgdGhlbiB3
ZSYjODIxNztsbCBtb3ZlIGZvcndhcmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdWJiYW4gY2FtZSB2ZXJ5IGNs
b3NlIHRvIGd1YXJhbnRlZWluZyBhIHdpbiBpbiB0aGUgbW9tZW50cyBhZnRlciBQaXR0c2J1cmdo
JiM4MjE3O3MgNC0xIHdpbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQuIFRoZSBQZW5ndWlucyB0dXJuZWQgYSAx
LTEgZ2FtZSBpbnRvIGEgcm91dCBieSBzY29yaW5nIHRocmVlIGdvYWxzIGluIHRoZSBmaXJzdCAz
OjI4IG9mIHRoZSB0aGlyZCBwZXJpb2QsIGZvcmNpbmcgTmFzaHZpbGxlIGNvYWNoIFBldGVyIExh
dmlvbGV0dGUgdG8gcHVsbCBzdGFyIGdvYWx0ZW5kZXIgUGVra2EgUmlubmUgZm9yIHJvb2tpZSBK
dXVzZSBTYXJvcy48L3A+PHA+T24gVGh1cnNkYXksIHRoZSBBbGwtU3RhciBkZWZlbnNlbWFuIGNo
YW5uZWxlZCBNYXJrIE1lc3NpZXIsIHdobyBiYWNrZWQgdXAgaGlzIG93biBndWFyYW50ZWUgb2Yg
YSBSYW5nZXJzJiM4MjE3OyB3aW4gYWdhaW5zdCBOZXcgSmVyc2V5IGluIHRoZSAxOTk0IEVhc3Rl
cm4gQ29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMuIFN1YmJhbiBleHBsYWluZWQgd2h5IGhlIHdhcyBzbyBjb25m
aWRlbnQsIG5vdGluZyB0aGUgUHJlZGF0b3JzIGtub3cgdGhleSBkZXNlcnZlIHRvIGJlIHBsYXlp
bmcgZm9yIHRoZSBTdGFubGV5IEN1cC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGNhcGFibGUg
b2YgcGxheWluZyBldmVuIGJldHRlciB0aGFuIHdlIGRpZCBpbiBQaXR0c2J1cmdoLCBhbmQgSSB0
aG91Z2h0IHdlIHBsYXllZCBzb21lIGdyZWF0IGhvY2tleSwmIzgyMjE7IFN1YmJhbiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SSBtZWFuLCBvdXQgb2YgMTIwIG1pbnV0ZXMsIG1heWJlIHdlJiM4MjE3O2QgbGlrZSB0
byB0YWtlIGJhY2sgc2l4IG9mIHRoZW0uIFVsdGltYXRlbHksIHdlIGhhdmUgdG8gYmUgcmVhbGlz
dGljIHdpdGggd2hlcmUgd2UmIzgyMTc7cmUgYXQuIFdlJiM4MjE3O3JlIGRvd24gMi1ub3RoaW5n
LiBXZSYjODIxNztyZSBjb21pbmcgYmFjayBpbiBvdXIgYmFybiwgYW5kIHdlIGRvbiYjODIxNzt0
IGxvc2UgaGVyZS4gU28gaXQgc3RhcnRzIFNhdHVyZGF5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGF2aW9sZXR0
ZSBnYXZlIG5vIGhpbnQgYWJvdXQgd2hldGhlciBSaW5uZSB3aWxsIHN0YXJ0IEdhbWUgMywgc2F5
aW5nIG9ubHkgdGhhdCBoZSB3aWxsIG5vdCB0YWxrIGFib3V0IGxpbmV1cCBjaGFuZ2VzLiBUaGUg
UHJlZGF0b3JzIGNvYWNoIHNheXMgaGlzIGdvYWxpZXMga25vdyB3aG8gd2lsbCBzdGFydC48L3A+
PHA+UmlubmUgd2VudCBpbnRvIHRoZSBmaW5hbCB3aXRoIHRoZSBzdGluZ2llc3QgbnVtYmVycyBp
biBuZXQgdGhpcyBwb3N0c2Vhc29uIGFuZCBhIGZhdm9yaXRlIHRvIHdpbiB0aGUgQ29ubiBTbXl0
aGUgdHJvcGh5IGFzIHBvc3RzZWFzb24gTVZQLiBUaGUgMzQteWVhci1vbGQgZ29hbGllIGhhcyBp
bnN0ZWFkIGdpdmVuIHVwIGVpZ2h0IGdvYWxzIG9uIDM2IHNob3RzIHRocm91Z2ggdHdvIGdhbWVz
LiA8L3A+PHA+SGlzIHNhdmUgcGVyY2VudGFnZSBoYXMgZGlwcGVkIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHBs
YXlvZmZzICYjODIxMjsgLjk3NiBhZ2FpbnN0IENoaWNhZ28sIHRoZW4gLjkzMiBhZ2FpbnN0IFN0
LiBMb3VpcyBhbmQgLjkyNSBpbiB0aGUgV2VzdCBmaW5hbHMgYWdhaW5zdCBBbmFoZWltLiBBZ2Fp
bnN0IHRoZSBxdWljay1zdHJpa2UgUGVuZ3VpbnMsIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCAuNzc4LjwvcD48
cD5TdGlsbCwgdGhlIHRocmVlLXRpbWUgVmV6aW5hIFRyb3BoeSBmaW5hbGlzdCBoYXMgYWxsb3dl
ZCBvbmx5IDEzIGdvYWxzIGluIGVpZ2h0IHBsYXlvZmYgZ2FtZXMgYXQgaG9tZSwgYW5kIGhpcyB0
ZWFtbWF0ZXMgdm93ZWQgdG8gcGxheSBiZXR0ZXIgZGVmZW5zZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3Mgbm90IGhpcyBmYXVsdCBieSBhbnkgbWVhbnMsJiM4MjIxOyBOYXNodmlsbGUgY2FwdGFp
biBNaWtlIEZpc2hlciBzYWlkIG9mIHRoZSBnb2FscyBhbGxvd2VkIGluIFBpdHRzYnVyZ2guICYj
ODIyMDtXZSBrbm93IHdlIGNhbiBkbyBhIGJldHRlciBqb2IgaW4gZnJvbnQgb2YgaGltLiBJdCYj
ODIxNztzIGEgdGVhbSBnYW1lLCBhbmQgZXZlcnlvbmUgbG9va3MgYXQgc2hvdHMgYW5kIHNhdmUg
cGVyY2VudGFnZSBidXQgZm9yZ2V0IGFib3V0IHRoZSBxdWFsaXR5IGFuZCB3aG8gd2UmIzgyMTc7
cmUgcGxheWluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlZmVuc2VtYW4gUnlhbiBFbGxpcywgd2hvIGhhcyBw
bGF5ZWQgd2l0aCBSaW5uZSBmb3Igc2l4IHllYXJzLCBjYWxsZWQgdGhlIGdvYWxpZSBOYXNodmls
bGUmIzgyMTc7cyBiZXN0IHBsYXllci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm90aGlu
ZyB0aGF0IGNhbiByZXBsYWNlIFBla3MsJiM4MjIxOyBFbGxpcyBzYWlkLjwvcD48cD5SZXR1cm5p
bmcgaG9tZSBzaG91bGQgcHJvdmlkZSBhIGJvb3N0IGZvciBib3RoIFJpbm5lIGFuZCB0aGUgUHJl
ZGF0b3JzLiBUaGV5IGFyZSA3LTEgaW5zaWRlIEJyaWRnZXN0b25lIEFyZW5hIHRoaXMgcG9zdHNl
YXNvbiB3aXRoIHRoZSBsb25lIGxvc3MgY29taW5nIGluIG92ZXJ0aW1lLiBUaGV5IGV4cGVjdCBh
IGxvdWQgYXJlbmEgZm9yIEdhbWUgMywgd2hpY2ggaXMgdGhlIGZpcnN0IEN1cCBGaW5hbCBob21l
IGdhbWUgaW4gTmFzaHZpbGxlIGhpc3RvcnkgYW5kIGl0IGNvbWVzIG9uIGEgU2F0dXJkYXkgbmln
aHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gc3VyZSB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGhlYXIgdGhlIG5v
aXNlIGFuZCB0aGUgZW5lcmd5IGluIHRoZSBidWlsZGluZywmIzgyMjE7IFN1YmJhbiBzYWlkIG9m
IHRoZSBQZW5ndWlucy4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBmdW4gYXRtb3NwaGVyZSB0byBwbGF5
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmFzaHZpbGxlIG1heSBiZSBob21lLCBidXQgdGhlIFBlbmd1aW5zIGhh
dmUgaGlzdG9yeSBvbiB0aGVpciBzaWRlLjwvcD48cD5TaW5jZSB0aGUgRmluYWwgd2VudCB0byB0
aGUgYmVzdC1vZi1zZXZlbiBmb3JtYXQgaW4gMTkzOSwgdGVhbXMgbGVhZGluZyAyLTAgaGF2ZSB3
b24gNDUgb2YgNTAgc2VyaWVzLiBUaGF0IGluY2x1ZGVzIHRoZSBsYXN0IHRocmVlIHN1Y2ggc2l0
dWF0aW9ucyB3aXRoIHRoZSBLaW5ncyB3aW5uaW5nIGluIDIwMTIgYW5kIDIwMTQgYW5kIHRoZSBQ
ZW5ndWlucyBhIHllYXIgYWdvLjwvcD48cD5QaXR0c2J1cmdoIGFsc28gaXMgcHJvb2YgdGhhdCBh
IHRlYW0gY2FuIHJhbGx5IGZyb20gYW4gMC0yIGRlZmljaXQgdG8gd2luIHRoZSBTdGFubGV5IEN1
cCwgZG9pbmcgaXQgaW4gMjAwOSB0byBiZWF0IERldHJvaXQgaW4gc2V2ZW4gZ2FtZXMuICBCb3N0
b24gZGlkIHRoZSBzYW1lIHRoaW5nIGFnYWluc3QgVmFuY291dmVyIGluIDIwMTEsIGFsc28gYSBz
ZXZlbi1nYW1lIHNlcmllcy48L3A+PHA+Q29hY2ggTWlrZSBTdWxsaXZhbiBzYWlkIGhpcyBQZW5n
dWlucyBhcmUgZXhwZXJpZW5jZWQgZW5vdWdoIHRvIHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIG5lZWQgdG8gZm9j
dXMuIFRoZSBQZW5ndWlucyBsb3N0IDUtMSBpbiBOYXNodmlsbGUgbGFzdCBPY3RvYmVyLCBhbmQg
dGhlIGF0bW9zcGhlcmUgd2lsbCBiZSBtdWNoIG1vcmUgaW50ZW5zZSB0aGlzIHRpbWUgYXJvdW5k
IHdpdGggYSBmb3JlY2FzdCB0aGF0IGNvdWxkIGluY2x1ZGUgZmFuLXRvc3NlZCBjYXRmaXNoLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB3ZSBoYXZlIHRvIGVtYnJhY2UgdGhlIGVuZXJneSB0aGF0JiM4
MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgaW4gdGhlIGNpdHkgYW5kIGluIHRoZSBidWlsZGluZywmIzgyMjE7
IFN1bGxpdmFuIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.