Stanley Cup Final: Penguins regroup, Predators look for road magic in Game 5

PHA+UElUVFNCVVJHSDogU29tZXdoZXJlIGJldHdlZW4gdGhlIGNhdGZpc2ggbG9iYmluZywgQS1s
aXN0IG5hdGlvbmFsIGFudGhlbSBzaW5nZXJzLCBhbmQgQ2FycmllIFVuZGVyd29vZCYjODIxNztz
IGZvcmdldGZ1bG5lc3MsIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBhbm90aGVyIG5vdGFibGUgZGV2ZWxv
cG1lbnQgZHVyaW5nIHRoZSBTdGFubGV5IEN1cCBGaW5hbDo8L3A+PHA+QSBzZXJpZXMgaGFzIGJy
b2tlbiBvdXQuIFBlcmhhcHMgdGhlIHNlZWRzIG9mIGFuIHVwc2V0LCB0b28uPC9wPjxwPkEgd2Vl
ayBhZ28sIHRoZSBOYXNodmlsbGUgUHJlZGF0b3JzIGhlYWRlZCBob21lIGRvd24gMi0wIHRvIHRo
ZSBkZWZlbmRpbmcgU3RhbmxleSBDdXAgY2hhbXBpb24gUGl0dHNidXJnaCBQZW5ndWlucy4gUGVr
a2EgUmlubmUmIzgyMTc7cyBnYW1lIHNlZW1lZCB0byBiZSBpbiB0YXR0ZXJzIGFuZCB0aGUgUGVu
Z3VpbnMmIzgyMTc7IGZhbiBiYXNlIHdhcyBtdXNpbmcgd2hldGhlciBpdCBwcmVmZXJyZWQgYSBj
bGVhbiBzd2VlcCBvciBqdXN0IGEgc3BsaXQgb2YgdGhlIHR3byBnYW1lcyBpbiBOYXNodmlsbGUg
c28gdGhlIGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbnMgY291bGQgcmFpc2UgdGhlIEN1cCBvbiBob21lIGlj
ZS48L3A+PHA+U28sIGFib3V0IHRoYXQuPC9wPjxwPlRoZSB2aWJlIGluc2lkZSBQUEcgUGFpbnRz
IEFyZW5hIGZvciBHYW1lIDUgb24gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQgZmlndXJlcyB0byBiZSBtb3JlIGFu
eGlvdXMgdGhhbiBhbnRpY2lwYXRvcnkgYWZ0ZXIgdGhlIFByZWRhdG9ycyBldmVuZWQgdGhlIHNl
cmllcyBhdCAyLTIgd2l0aCB0d28gdmludGFnZSBwZXJmb3JtYW5jZXMgb24gaG9tZSBpY2UgdGhh
dCBzZW50ICYjODIyMDtTbWFzaHZpbGxlJiM4MjIxOyBpbnRvIGEgZnJlbnp5IGFuZCBkZWxpdmVy
ZWQgYSB2ZXJ5IGNsZWFyIG1lc3NhZ2UgdGhhdCB0aGUgZmlyc3QtdGltZXJzIGFyZSBhIGNsZWFy
IHRocmVhdCB0byBiZWNvbWUgZmlyc3QtdGltZSB3aW5uZXJzLjwvcD48cD5UaHJvdWdoIGZvdXIg
Z2FtZXMsIE5hc2h2aWxsZSBoYXMgbW9yZSBnb2FscywgbW9yZSBzaG90cyBvbiBnb2FsIGFuZCBh
IGJpdCBtb3JlIHN3YWdnZXIgdGhhbiBQaXR0c2J1cmdoLiBXaGF0IGJlZ2FuIGFzIGEgdHdvLW1v
bnRoIHNsb2cgdG8gdGhlIEN1cCBpcyBub3cgYSB0aHJlZS1nYW1lIGRhc2gsIG9uZSB0aGF0IGFw
cGVhcnMgdG8gYmUgYSBjb2luIGZsaXAuIFRoZSBQZW5ndWlucyBoYXZlIHRoZSBleHBlcmllbmNl
LiBUaGUgUHJlZGF0b3JzIGhhdmUgdGhlIG1vbWVudHVtLiBCb3RoIGFyZSBmaWdodGluZyBmYXRp
Z3VlIHdpdGggYWRyZW5hbGluZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyBwZW9wbGUgdGFsayBhYm91
dCBob3cgd2UmIzgyMTc7cmUgdGlyZWQsIGJ1dCBiZWxpZXZlIG1lLCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHRp
cmVkIHRvbywmIzgyMjE7IFBpdHRzYnVyZ2ggZm9yd2FyZCBFdmdlbmkgTWFsa2luIHNhaWQuICYj
ODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBvbmx5IHVzIHRpcmVkLiBJdCYjODIxNztzIG9ubHkgdGhyZWUg
Z2FtZXMgbGVmdC4gV2UmIzgyMTc7cmUgbm90IHRhbGtpbmcgYWJvdXQgYmVpbmcgdGlyZWQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5NYXliZSwgYnV0IE5hc2h2aWxsZSBhcHBlYXJlZCBhIHN0ZXAgcXVpY2tlciBp
biBpdHMgaG9tZSBidWlsZGluZywgcG91cmluZyBpbiBuaW5lIGdvYWxzIGFuZCBoYW5kaW5nIFBl
bmd1aW5zIGdvYWxpZSBNYXR0IE11cnJheSB0aGUgZmlyc3QgYmFjay10by1iYWNrIHBsYXlvZmYg
bG9zc2VzIG9mIGhpcyB5b3VuZyBjYXJlZXIuIFBpdHRzYnVyZ2ggY29hY2ggTWlrZSBTdWxsaXZh
biBpc24mIzgyMTc7dCBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgTXVycmF5LiBIZSYjODIxNztzIG5vdCByZWFs
bHkgd29ycmllZCBhYm91dCB0aGUgMTkwIGZlZXQgaW4gZnJvbnQgb2YgTXVycmF5LCBlaXRoZXIu
IFRoZSBQZW5ndWlucyBoYXZlIGNvbWUgd2l0aGluIHR3byBnYW1lcyBvZiB0aGUgZmlyc3QgdGVh
bSB0byBjYXB0dXJlIGNvbnNlY3V0aXZlIEN1cHMgaW4gbmVhcmx5IHR3byBkZWNhZGVzIGR1ZSBp
biBsYXJnZSBwYXJ0IHRvIHRoZWlyIHJlc2lsaWVuY3kuPC9wPjxwPkFuZCB3aGlsZSBjYXB0YWlu
IFNpZG5leSBDcm9zYnkgc2F5cyB0aGUgJiM4MjIwO2Rlc3BlcmF0aW9uIGxldmVsJiM4MjIxOyB3
aWxsIHJhbXAgdXAsIFN1bGxpdmFuIHdhcyBxdWljayB0byBwb2ludCBvdXQgdGhlIHRlcm0gZG9l
c24mIzgyMTc7dCBtZWFuIHdoYXQgeW91IHRoaW5rIGl0IG1lYW5zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7JiM4
MjE2O0Rlc3BlcmF0ZSYjODIxNzsgaXMgYSBmdW5ueSB3b3JkIGZvciBtZSBiZWNhdXNlIGl0IGdl
dHMgdGhyb3duIGFyb3VuZCBvdXIgZ2FtZSBhIGxvdCwmIzgyMjE7IFN1bGxpdmFuIHNhaWQuICYj
ODIyMDtJdCBhbHdheXMgaGFzIGEgY29ubm90YXRpb24gb2YgaG9wZWxlc3NuZXNzLiBJIGRvbiYj
ODIxNzt0IGJlbGlldmUgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSB3b3JkIHRoYXQgd2Ugd2FudCB0byB1c2Ug
dG8gZGVzY3JpYmUgb3VyIHRlYW0uIDwvcD48cD4mIzgyMTY7JiM4MjE2O0kgdGhpbmsgd2UmIzgy
MTc7dmUgZ290IHRvIHBsYXkgd2l0aCB1cmdlbmN5LiBJIHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0
byBwbGF5IGRldGVybWluZWQuIEkgdGhpbmsgd2UgaGF2ZSB0byBwbGF5IHdpdGggY29udmljdGlv
bi4gSSB0aGluayB3aGVuIG91ciB0ZWFtIHBsYXlzIHRoYXQgd2F5LCB3ZSYjODIxNztyZSBhdCBv
dXIgdmVyeSBiZXN0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGl0dHNidXJnaCBpcyBqdXN0IDctNyBvdmVyIGl0
cyBsYXN0IDE0IGdhbWVzIGFuZCBoYXMgYmVlbiBsaW1pdGVkIHRvIGp1c3Qgb25lIGdvYWwgaW4g
c2l4IG9mIGl0cyBwYXN0IDExICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIHRoZSB0d28gbG9zc2VzIGluIE5h
c2h2aWxsZS4gU3RpbGwsIFBpdHRzYnVyZ2ggaXMgcHJldHR5IGdvb2QgaW4gdGhlIGhvdXNlIHRo
YXQgb3duZXIgTWFyaW8gTGVtaWV1eCBidWlsdC4gVGhlIFBlbmd1aW5zIGZpbmlzaGVkIHdpdGgg
dGhlIHNlY29uZC1iZXN0IGhvbWUgcmVjb3JkIGluIHRoZSBsZWFndWUgYW5kIGhhdmUgcmlwcGVk
IG9mZiBmaXZlIHN0cmFpZ2h0IHZpY3RvcmllcyBvbiBob21lIGljZSBzaW5jZSBPdHRhd2Egc3R1
bm5lZCB0aGVtIGluIEdhbWUgMSBvZiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZpbmFscywgaW5j
bHVkaW5nIHRoZSBmaXJzdCB0d28gZ2FtZXMgb2YgdGhlIEN1cCBmaW5hbCB3aGVuIHRoZXkgbmVl
ZGVkIGp1c3QgMzYgc2hvdHMgdG8gYmVhdCBSaW5uZSBlaWdodCB0aW1lcy48L3A+PHA+RnVubnks
IFJpbm5lIGhhcmRseSBsb29rZWQgcmF0dGxlZCBiYWNrIGhvbWUsIGhvbGRpbmcgUGl0dHNidXJn
aCB0byBqdXN0IHR3byBnb2FscyBjb21iaW5lZCBhcyBOYXNodmlsbGUgcmFsbGllZCB0byB0aWUg
dGhpbmdzIHVwIGluIGZyb250IG9mIGEgZ2lkZHkgaG9tZSBjcm93ZCB0aGF0IGluY2x1ZGVkIFVu
ZGVyd29vZCwgd2hvIHdhcyBzbyBjYXVnaHQgdXAgaW4gQ3VwIGZldmVyIHNoZSBvdmVybG9va2Vk
IGh1c2JhbmQgTWlrZSBGaXNoZXImIzgyMTc7cyAzN3RoIGJpcnRoZGF5LiBOb3QgdGhhdCBGaXNo
ZXIgb3IgaGlzIHRlYW1tYXRlcyBhcmUga2VlcGluZyB0cmFjayBhbnl3YXkuIE5vdCB3aXRoIHRo
ZSB1bHRpbWF0ZSBwcml6ZSBzbyBjbG9zZSBhdCBoYW5kLjwvcD48cD5XaGVuIHRoZSBwbGF5b2Zm
cyBzdGFydGVkIGluIG1pZC1BcHJpbCwgdGhlIFByZWRhdG9ycyB3ZXJlIHRoZSBsYXN0IHRlYW0g
aW4uIE5vdyB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHR3byB2aWN0b3JpZXMgYXdheSBmcm9tIGEgdGl0bGUgZmV3
IHNhdyBjb21pbmcuIDwvcD48cD5BdCBsZWFzdCBvbmUgb2YgdGhvc2Ugd2lucyB3aWxsIGhhdmUg
dG8gY29tZSBpbiBQaXR0c2J1cmdoLCB3aGVyZSBSaW5uZSBoYXMgbmV2ZXIgd29uIGEgZ2FtZS48
L3A+PHA+TWF5YmUgaXQmIzgyMTc7cyBmaXR0aW5nIGNvbnNpZGVyaW5nIHRoZSAxOS1zZWFzb24g
am91cm5leSB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIHRha2VuIHRvIGdldCB0byB0aGlzIHBvaW50LiBUaGV5JiM4
MjE3O2xsIHRha2UgdGhlaXIgY2hhbmNlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgbm8gaG9tZSBp
Y2UsIHdlIGtuZXcgdGhhdCBjb21pbmcgaW4sJiM4MjIxOyBjb2FjaCBQZXRlciBMYXZpb2xldHRl
IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIHRvIHdpbiBhIHJvYWQgZ2FtZS4gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBu
byBvdGhlciB3YXkgYXJvdW5kIGl0LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.