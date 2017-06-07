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Stanley Cup Final: Penguins vs. Predators

Stanley Cup Final: Penguins regroup, Predators look for road magic in Game 5

By Will Graves
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 09:07 PM
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Pittsburgh Penguins team captain Sidney Crosby shoots the puck Wednesday during practice at the UPMC Lemieux Sports Complex in Cranberry, Pa. The Penguins host the Nashville Predators in Game 5 of the NHL Stanley Cup hockey finals on Thursday. The best-of-seven series is tied 2-2. (Peter Diana/Pittsburgh Post-Gazette via AP)


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