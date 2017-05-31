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Stanley Cup: Penguins 4, Predators 1

Stanley Cup Final: Penguins take 2-0 Stanley Cup lead with 4-1 win over Predators

By Will Graves
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 11:39 PM
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Pittsburgh Penguins' Patric Hornqvist (72) has a wrap around shot stopped by Nashville Predators goalie Pekka Rinne (35) with Roman Josi (59) defending during the first period of Game 2 of the Stanley Cup Finals, Wednesday in Pittsburgh. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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