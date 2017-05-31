Stanley Cup Final: Penguins take 2-0 Stanley Cup lead with 4-1 win over Predators

PHA+UElUVFNCVVJHSDogVGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggUGVuZ3VpbnMga2VwdCBQZWsmIzE3MztrYSBS
aW5uZSBwbGVudHkgYnVzeSB0aGlzIHRpbWUuPC9wPjxwPlRvbyBidXN5IGZvciBSaW5uZSBhbmQg
dGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIE5hc2h2aWxsZSBQcmVkYXRvcnMgdG8ga2VlcCB1cCB3aXRoIHRoZSBz
dXJnaW5nIGRlZmVuZGluZyBTdGFubGV5IEN1cCBjaGFtcGlvbnMuPC9wPjxwPkpha2UgR3VlbnR6
ZWwsIFNjb3R0IFdpbHNvbiBhbmQgRXZnZW5pIE1hbGtpbiBzY29yZWQgMzoxOCBhcGFydCBlYXJs
eSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcGVyaW9kIGFzIHRoZSBQZW5ndWlucyBjaGFzZWQgUmlubmUgYW5kIHB1
bGxlZCBhd2F5IGZvciBhIDQtMSB2aWN0b3J5IGluIEdhbWUgMiBvZiB0aGUgU3RhbmxleSBDdXAg
RmluYWwgb24gV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0LiBUaGUgUGVuZ3VpbnMgbGVhZCB0aGUgYmVzdC1vZi1z
ZXZlbiBzZXJpZXMgMi0wLiBHYW1lIDMgaXMgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgaW4gTmFzaHZpbGxlIGlu
IHdoYXQgYW1vdW50cyB0byBhIGxhc3Qgc3RhbmQgZm9yIHRoZSBQcmVkYXRvcnMgYW5kIHRoZWly
IHN1ZGRlbmx5IHZlcnkgYXZlcmFnZS1sb29raW5nIGdvYWxpZS48L3A+PHA+VGhlIDIyLXllYXIt
b2xkIEd1ZW50emVsIGZpbmlzaGVkIHdpdGggdHdvIGdvYWxzIHRvIGdpdmUgaGltIGFuIE5ITC1o
aWdoIDEyIGR1cmluZyB0aGUgcGxheW9mZnMsIHRoZSBzZWNvbmQgbW9zdCBieSBhIHJvb2tpZSBp
biBwb3N0c2Vhc29uIGhpc3RvcnkuIEhpcyAxOSBwbGF5b2ZmIHBvaW50cyBhcmUgdGhlIG1vc3Qg
YnkgYW4gQW1lcmljYW4tYm9ybiBmaXJzdC15ZWFyIHBsYXllciBhbmQgaGUmIzgyMTc7bGwgaGF2
ZSBhdCBsZWFzdCB0d28gbW9yZSBjcmFja3MgYXQgYWRkaW5nIHRvIHRoYXQgdG90YWwuPC9wPjxw
PklmIHRoZSBQcmVkYXRvcnMgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2V0IGl0IHRvZ2V0aGVyIGJhY2sgaG9tZSBp
biAmIzgyMjA7U21hc2h2aWxsZSwmIzgyMjE7IGl0IG1pZ2h0IG9ubHkgYmUgdHdvLjwvcD48cD5N
YXR0IE11cnJheSBwbGF5ZWQgc3BlY3RhY3VsYXJseSBhdCB0aW1lcyB0aHJvdWdoIHRoZSBmaXJz
dCB0d28gcGVyaW9kcywgYnV5aW5nIGhpcyB0ZWFtbWF0ZXMgZW5vdWdoIHRpbWUgdG8gZmluZCB0
aGVpciBmb290aW5nIGFuZCBnZXQgdG8gUmlubmUuIE11cnJheSBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDM3IHNh
dmVzIGluIGFsbCBhcyBoZSBoZWxwZWQgbW92ZSB0aGUgUGVuZ3VpbnMgdG8gd2l0aGluIHR3byB2
aWN0b3JpZXMgb2YgYmVjb21pbmcgdGhlIGZpcnN0IHRlYW0gdG8gZ28gYmFjay10by1iYWNrIHNp
bmNlIHRoZSBEZXRyb2l0IFJlZCBXaW5ncyBpbiAxOTk4LjwvcD48cD5Qb250dXMgQWJlcmcgc2Nv
cmVkIHRoZSBsb25lIGdvYWwgZm9yIHRoZSBQcmVkYXRvcnMsIHdobyB3ZXJlIG9uY2UgYWdhaW4g
dW5kb25lIGJ5IGEgc3VkZGVuIGJhcnJhZ2UgZnJvbSB0aGUgTkhMJiM4MjE3O3MgaGlnaGVzdC1z
Y29yaW5nIHRlYW0uPC9wPjxwPkluIEdhbWUgMSwgdGhlIFBlbmd1aW5zIHB1c2hlZCB0aHJlZSBn
b2FscyBieSBSaW5uZSBpbiBhIHNwYW4gb2YgNDoxMSBpbiB0aGUgZmlyc3QgcGVyaW9kIHRvIGJ1
aWxkIGEgMy0wIGxlYWQuIFRoZSBQcmVkYXRvcnMgcmFsbGllZCB0byB0aWUgYmVmb3JlIEd1ZW50
emVsJiM4MjE3O3MgZ28tYWhlYWQgZ29hbCB3aXRoIDM6MTcgcmVtYWluaW5nIHB1dCB0aGUgUGVu
Z3VpbnMgYWhlYWQgdG8gc3RheS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.