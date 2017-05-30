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NHL Stanley Cup: Penguins vs. Predators

Stanley Cup Final: Penguins will take ‘bizarre’ win; Predators trust the way they played

By Will Graves
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 06:05 PM
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Pittsburgh Penguins' Sidney Crosby (87) tries to unsuccessfully redirect a shot in front of Nashville Predators goalie Pekka Rinne (35) during the third period of Game 1 of the Stanley Cup Final, Monday in Pittsburgh. The Penguins won 5-3. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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