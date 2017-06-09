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Stanley Cup

Stanley Cup Final: Predators: Shutting down Penguin’s stars not possible every game

By Teresa M. Walker
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 08:41 PM
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Nashville Predators' P.K. Subban (76) tangles with Pittsburgh Penguins' Sidney Crosby (87) during the first period in Game 5 of the Stanley Cup Final, Thursday in Pittsburgh. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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