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Belmont Stakes

The Belmont: Field is wide open with winners of Preakness, Kentucky Derby and early favorite Classic Empire out

By Beth Harris
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 03:59 PM
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Assistant trainer Alice Chapman (right) holds Belmont hopeful Irish War Cry as he shakes water from his head while being bathed after a workout, Friday in Elmont, N.Y. Irish War Cry is the favorite to win the 149th running of the Belmont Stakes horse race on Saturday. (AP Photo/Julie Jacobson)


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