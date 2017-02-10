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’The Rock’ joins critics of Under Armour CEO’s Trump remark

Associated Press

Published: February 10, 2017 - 11:15 AM
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FILE - At left, in a March 29, 2015, file photo, Dwayne "The Rock" Johnson makes an appearance at Wrestlemania XXXI in Santa Clara, Calif. At center, in a June 30, 2015, file photo, Misty Copeland speaks to reporters in New York. At right, in a Jan. 24, 2017, file photo, Golden State Warrior's Stephen Curry speaks during a news conference in Charlotte, N.C. Actor Dwayne "The Rock" Johnson and professional ballerina Misty Copeland have joined basketball star Stephen Curry in criticizing the CEO of sports apparel company Under Armour for praising President Donald Trump. (AP Photo/File)


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