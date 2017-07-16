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Tour de France

Tour de France: Bike problem nearly derails Chris Froome on Stage 15

By John Leicester and Samuel Petrequin
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 01:38 PM | Updated: July 17, 2017 - 07:37 AM
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Britain's Chris Froome, wearing the overall leader's yellow jersey, grimaces, as he climbs with France's Romain Bardet, right, Colombia's Rigoberto Uran, second left, and Italy's Fabio Aru, left, during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race over 189.5 kilometers (117.8 miles) with start in Laissac-Severac l'Eglise and finish in Le Puy-en-Velay, France, Sunday, July 16, 2017. (Jeff Pachoud, Pool photo via AP)


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