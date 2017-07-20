Tour de France: Chris Froome closes in on third consecutive victory

PHA+Q09MIEQmIzgyMTc7SVpPQVJELCBGcmFuY2U6IE9uIHRoZSBoaWdoZXN0IG1vdW50YWluLXRv
cCBmaW5pc2ggb2YgdGhlIDEwNHRoIFRvdXIgZGUgRnJhbmNlLCBpbiBhIHJvY2t5IG1vb25zY2Fw
ZSB3aGVyZSB0aGUgYWlyIHRoaW5zLCBvbmx5IHRoZSBoYXJkaWVzdCBvcmdhbmlzbXMgc3Vydml2
ZS4gQSBmZXcgcGluZSB0cmVlcywgdG91Z2ggb2xkIGdyYXNzZXMsIHNvbWUgc3R1YmJvcm4gZmxv
d2VycyBhbmQsIG5vdyBqb2luaW5nIHRoYXQgcmFyZSBicmVlZCwgQ2hyaXMgRnJvb21lLjwvcD48
cD5QdXR0aW5nIG9uZSBoYW5kIG9uIHdoYXQgd291bGQgYmUgaGlzIHRoaXJkIGNvbnNlY3V0aXZl
IFRvdXIgY3Jvd24gYW5kIGZvdXJ0aCBvdmVyYWxsIHNpbmNlIGhpcyBmaXJzdCB3aW4gaW4gMjAx
MywgRnJvb21lIGVtZXJnZWQgZnJvbSB0aGUgQWxwcyBvbiBUaHVyc2RheSB3aXRoIHRoZSB5ZWxs
b3cgamVyc2V5IGZpeGVkIGZpcm1seSBvbiBoaXMgc2hvdWxkZXJzLiBIYXZpbmcgY2hld2VkIGhp
cyB3YXkgdGhyb3VnaCBuZWFybHkgMywyMDAga2lsb21ldGVycyAoMiwwMDAgbWlsZXMpIG9mIEZy
ZW5jaCByb2FkcywganVzdCB0aHJlZSBzdGFnZXMgbm93IHN0YW5kIGJldHdlZW4gdGhlIEJyaXRv
biBhbmQgdG9wIHNwb3Qgb24gdGhlIENoYW1wcy1FbHlzZWVzIHBvZGl1bSBpbiBQYXJpcyBvbiBT
dW5kYXkgbmlnaHQuIEFuZCBvbmUgb2YgdGhvc2UgaXMgYSB0aW1lIHRyaWFsIHJhY2UgYWdhaW5z
dCB0aGUgY2xvY2ssIGEgZGlzY2lwbGluZSBoZSBleGNlbHMgaW4gJiM4MjEyOyBoYXZpbmcgcHJv
dmlkZWQgaGltIHdpdGggYnJvbnplIG1lZGFscyBhdCB0aGUgT2x5bXBpY3Mgb2YgMjAxMiBhbmQg
MjAxNi48L3A+PHA+V2l0aCBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGRldGhyb25lIHRoZSB0aHJlZS10aW1l
IGNoYW1waW9uIHF1aWNrbHkgcnVubmluZyBvdXQsIEZyZW5jaCByaWRlciBSb21haW4gQmFyZGV0
IGFuZCBoaXMgQUcyUiB0ZWFtIGFnYWluIHB1dCBwZWRhbCB0byB0aGUgbWV0YWwgYW5kIHRyaWVk
IHRvIG1ha2UgRnJvb21lIGNyYWNrIG9uIHRoZSBsYXN0IGh1Z2UgY2xpbWIgb2YgdGhpcyBUb3Vy
LCBwaWxpbmcgb24gdGhlIHBhY2UgdXAgdGhlIHB1bmlzaGluZyBDb2wgZCYjODIxNztJem9hcmQg
JiM4MjEyOyB0aGUgY3VsbWluYXRpb24gb2YgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBTdGFnZSAxOCBhbmQg
b25lIG9mIHRoZSB0b3VnaGVzdCB0ZXN0cyBpbiBhIHRocmVlLXdlZWsgcmFjZSB0aGF0IGhhcyBw
cm9kdWNlZCBzdXJwcmlzZXMgYXBsZW50eS48L3A+PHA+RnJvb21lIHdhcyBpbiBubyBtb29kIHRv
IGJlIGF0IHRoZSByZWNlaXZpbmcgZW5kIG9mIGFub3RoZXIgb25lLjwvcD48cD5GZW5kaW5nIG9m
ZiBCYXJkZXQmIzgyMTc7cyBhdHRhY2tzLCBhbmQgcHV0dGluZyBpbiBhIHN0cm9uZyBvbmUgb2Yg
aGlzIG93biB0aGF0IGluaXRpYWxseSByYXR0bGVkIHlldCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2hha2Ugb2Zm
IHRoZSBzdHVyZHkgRnJlbmNobWFuLCBoZSBwcmVzZXJ2ZWQgYSBjdXNoaW9uIG9mIDIzIHNlY29u
ZHMgb3ZlcmFsbCB0aGF0LCB1bmxlc3MgZGlzYXN0ZXIgc3RyaWtlcyBpbiB0aGUgc2hhcGUgb2Yg
YSBjcmFzaCBvciBvdGhlciBtaXNmb3J0dW5lLCBzaG91bGQgYmUgZW5vdWdoIGZvciB2aWN0b3J5
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzYXkgaXQmIzgyMTc7cyBxdWl0ZSB3b24s
JiM4MjIxOyBGcm9vbWUgc2FpZCwgYmVmb3JlIGNvbmZpZGVudGx5IGFkZGluZzogJiM4MjIwO1Ro
ZSB0b3VnaGVzdCBwYXJ0IG9mIHRoZSBUb3VyIGlzIGJlaGluZCB1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZy
ZW5jaCByaWRlciBXYXJyZW4gQmFyZ3VpbCB0cml1bXBoZWQgb24gdGhlIEl6b2FyZCYjODIxNztz
IGJhcnJlbiBzbG9wZXMsIHdpbm5pbmcgaGlzIHNlY29uZCBzdGFnZSBvZiB0aGUgdG91ciBhZnRl
ciBoZSBhdHRhY2tlZCB3aXRoIHNpeCBraWxvbWV0ZXJzIChmb3VyIG1pbGVzKSBsZWZ0IHRvIGNs
aW1iIHRvIHRoZSB0b3AuIEhlIGFsc28gd29uIFN0YWdlIDEzIG9uIEJhc3RpbGxlIERheS48L3A+
PHA+QmFyZ3VpbCBncmFkdWFsbHkgcmVlbGVkIGluIHJpZGVycyBhaGVhZCBvZiBoaW0gb24gdGhl
IGhhaXJwaW4gYmVuZHMgYW5kIHN0ZWVwIHJvYWQgJiM4MjEyOyB0aGUgbGFzdCBiZWluZyBKb2hu
IERhcndpbiBBdGFwdW1hIG9mIENvbG9tYmlhLCB3aXRoIGFib3V0IDEuNSBraWxvbWV0ZXJzICgx
IG1pbGUpIGxlZnQgdG8gdGhlIGZpbmlzaCwgYXQgYW4gYWx0aXR1ZGUgb2YgMiwzNjAgbWV0ZXJz
ICg3LDc0MyBmZWV0KSwgYW1pZCBkZXNlcnRzIG9mIHNjcmVlLjwvcD48cD5IZSBpcyBub3cgZ3Vh
cmFudGVlZCB0byB3aW4gdGhlIHBvbGthLWRvdCBqZXJzZXkgYXdhcmRlZCBmb3IgcG9pbnRzIGNv
bGxlY3RlZCBkdXJpbmcgdGhlIFRvdXIgb24gY2xpbWJzICYjODIxMjsgYW4gZXZlbiBtb3JlIGlt
cHJlc3NpdmUgZmVhdCBjb25zaWRlcmluZyBoZSBzdWZmZXJlZCBhIHBlbHZpcyBmcmFjdHVyZSBp
biBhIGNyYXNoIGluIEFwcmlsIGFuZCB3YXMgc3RydWNrIGJ5IGEgY2FyIG9uIGEgdHJhaW5pbmcg
cmlkZSBsYXN0IHllYXIsIGZyYWN0dXJpbmcgaGlzIHdyaXN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYWQg
YSBsb3QgaGFyZCBsdWNrLiBMdWNrIGlzIG5vdyBvbiBteSBzaWRlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0kgaGFkIGJpZyBwcm9ibGVtcywgYnV0IEkgbmV2ZXIgZ2F2ZSB1cC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkZyb29tZSYjODIxNztzIGxlYWQsIHdoaWxlIGZhciBzbWFsbGVyIHRoYW4gYXQgdGhlIHNh
bWUgc3RhZ2UgaW4gdGhlIFRvdXJzIGhlIHdvbiBpbiAyMDEzLCAyMDE1IGFuZCAyMDE2LCBpcyBz
dWZmaWNpZW50IGZvciBoaW0gbm90IHRvIGhhdmUgdG8gdGFrZSB1bm5lY2Vzc2FyeSByaXNrcyBv
biB0aGUgdHdpc3RpbmcgYW5kIHRlY2huaWNhbCB0aW1lLXRyaWFsIGNvdXJzZSBpbiBNYXJzZWls
bGUgb24gU2F0dXJkYXkuIEhpcyBUZWFtIFNreSBzaG91bGQgYWxzbyBiZSBzdHJvbmcgZW5vdWdo
IHRvIGNvbnRyb2wgdGhlIHJhY2Ugb24gRnJpZGF5JiM4MjE3O3Mgc3RhZ2Ugb3V0IG9mIHRoZSBB
bHBzIHRocm91Z2ggUHJvdmVuY2UsIHdoaWNoIGlzbiYjODIxNzt0IHRvdWdoIGVub3VnaCB0byBw
cm92b2tlIGEgYmlnIHNoYWtlLXVwIGluIHRoZSBzdGFuZGluZ3MuIEFuZCBTdW5kYXkmIzgyMTc7
cyByaWRlIGludG8gUGFyaXMgaXMgdHJhZGl0aW9uYWxseSBhIHByb2Nlc3Npb24gYmVmb3JlIG9u
bHkgdGhlIHNwcmludGVycyBjb250ZXN0IHZpY3RvcnkgYXQgdGhlIGVuZC48L3A+PHA+SW4gc2hv
cnQsIEZyb29tZSBpcyA5NSBwZXJjZW50IG9mIHRoZSB3YXkgdGhlcmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
JiM4MjE3O20gaGFwcHkgdGhhdCBJIHdlbnQgdGhyb3VnaCB0aGUgQWxwcyB3aXRob3V0IGFueSBt
YWpvciBwcm9ibGVtLCYjODIyMTsgdGhlIDMyLXllYXItb2xkIEZyb29tZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SSBub3JtYWxseSBmaW5kIHRoZSBBbHBzIG1vcmUgZGlmZmljdWx0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Qnkg
YmVhdGluZyBGcm9vbWUgaW4gYSBmaW5hbCBzcHJpbnQgdG8gZmluaXNoIHRoaXJkIGF0IHRoZSB0
b3Agb2YgdGhlIEl6b2FyZCwgcGxhY2luZyBiZWhpbmQgQmFyZ3VpbCBhbmQgQXRhcHVtYSwgQmFy
ZGV0IGNsYXdlZCBiYWNrIGZvdXIgdmFsdWFibGUgYm9udXMgc2Vjb25kcy4gVGhhdCBtb3ZlZCBo
aW0gdXAgdG8gc2Vjb25kIG92ZXJhbGwsIHJlbGVnYXRpbmcgUmlnb2JlcnRvIFVyYW4gdG8gdGhp
cmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGdhdmUgaXQgYWxsLCBJIHRob3VnaHQgSSB3YXMgZ29pbmcgdG8g
c3VmZm9jYXRlIGFzIEkgY3Jvc3NlZCB0aGUgbGluZSwmIzgyMjE7IEJhcmRldCBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SSBoYXZlIG5vIHJlZ3JldHMsIEkgZGlkIGV2ZXJ5dGhpbmcgSSBjb3VsZC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlVyYW4gbG9zdCBhIGJpdCBvZiBncm91bmQgYW5kIGEgY291cGxlIG9mIHNlY29uZHMgdG8g
QmFyZGV0IGFuZCBGcm9vbWUgaW4gdGhlIEl6b2FyZCYjODIxNztzIGZpbmFsIHJhbXAgYW5kIG5v
dyB0cmFpbHMgRnJvb21lIGJ5IDI5IHNlY29uZHMuIEJhcmRldCBhbmQgVXJhbiBhcmUgdGhlIG9u
bHkgcmlkZXJzIHdpdGhpbiBhIG1pbnV0ZSBvZiBGcm9vbWUsIGFmdGVyIEl0YWxpYW4gRmFiaW8g
QXJ1IGFnYWluIGZhZGVkIG9uIHRoYXQgY2xpbWIgYW5kIGNvbnRpbnVlZCBoaXMgc2xpZGUgZG93
biB0aGUgb3ZlcmFsbCByYW5raW5ncy4gR29pbmcgaW50byB0aGUgQWxwcywgQXJ1IHdhcyBzZWNv
bmQgb3ZlcmFsbCwgYnJlYXRoaW5nIGRvd24gRnJvb21lJiM4MjE3O3MgbmVjay4gSGUgaXMgbm93
IGZpZnRoIGFuZCBuZWFybHkgdHdvIG1pbnV0ZXMgYmVoaW5kIGhpcyByaXZhbC48L3A+PHA+RGVz
cGl0ZSB0aGUgb2RkcyBzdGFja2luZyBpbiBGcm9vbWUmIzgyMTc7cyBmYXZvciwgQmFyZGV0IGlz
biYjODIxNzt0IHJlYWR5IHRvIGNvbmNlZGUgZGVmZWF0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7
cyBzdGlsbCBwb3NzaWJsZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O2xsIHRyeSB0
byBmaW5pc2ggaW4gYSBiZWF1dGlmdWwgZmFzaGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgcmVh
bGl0eSBpcyB0aGF0IEJhcmRldCBpcyBub3QgdGhlIHRpbWUtdHJpYWwgZm9yY2UgdGhhdCBGcm9v
bWUgaXMuPC9wPjxwPkZyb29tZSBpZGVudGlmaWVkIFVyYW4gYXMgaGlzICYjODIyMDtiaWdnZXN0
IHRocmVhdCYjODIyMTsgaW4gdGhlIGNsb2NrLXJhY2UgYW5kIHdpbGwgYmUgd2F0Y2hpbmcgdGhl
IENvbG9tYmlhbiBtb3N0IGNsb3NlbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHN0aWxsIGEg
Y2xvc2UgcmFjZSwmIzgyMjE7IEZyb29tZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIGlu
IGEgZ29vZCBwb3NpdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.