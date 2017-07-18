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Tour de France

Tour de France: Chris Froome keeps yellow jersey with two high-altitude stages looming

By Samuel Petrequin and John Leicester
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 03:16 PM
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Britain's Chris Froome, wearing the overall leader's yellow jersey, speeds downhill with his Sly teammates as they lead the pack during the sixteenth stage of the Tour de France cycling race over 165 kilometers (102.5 miles) with start in Le Puy-en-Velay and finish in Romans-sur-Isere, France, Tuesday. (AP Photo/Peter Dejong)


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