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Tour de France

Tour de France: Chris Froome puts finishing touches on fourth victory heading into final stage

By John Leicester and Samuel Petrequin
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 03:00 PM
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Britain's Chris Froome, wearing the overall leader's yellow jersey, competes in the twentieth stage of the Tour de France cycling race, an individual time trial over 22.5 kilometers (14 miles) with start and finish in Marseille, southern France, Saturday. (AP Photo/Peter Dejong)


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