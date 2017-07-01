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Froome’s support rider on Sky team speeds to first place in Duesseldorf stage

Tour de France: Chris Froome’s most loyal support rider wins Tour opener

By Andrew Dampf
Associated Press

Published: July 1, 2017 - 02:24 PM
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Britain's Geraint Thomas celebrates his overall leader's yellow jersey after winning the first stage of the Tour de France cycling race, an individual time trial over 14 kilometers (8,7 miles), with start and Finish in Duesseldorf, Germany, Saturday. (AP Photo/Christophe Ena)


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