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Tour de France

Tour de France: Chris Froome takes back yellow jersey from Aru

By Samuel Petrequin  and John Leicester
Associated Press

Published: July 15, 2017 - 04:50 PM
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Britain's Chris Froome, puts on the overall leader's yellow jersey, after the fourteenth stage of the Tour de France cycling race over 181.5 kilometers (112.8 miles) with start in Blagnac and finish in Rodez, France, Saturday. (AP Photo/Peter Dejong)


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