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Tour de France

Tour de France: Edvald Boasson Hagen wins stage; Chris Froome leisurely maintains lead heading into final time trial Saturday

By John Leicester
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 03:12 PM
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Norway's Edvald Boasson Hagen celebrates as he crosses the finish line to win the nineteenth stage of the Tour de France cycling race over 222.5 kilometers (138.3 miles) with start in Embrun and finish in Salon-de-Provence, France, Friday. (AP Photo/Peter Dejong)


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