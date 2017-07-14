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Tour de France

Tour de France: French rider Warren Barguil wins 13th stage; Fabio Aru keeps six-second overall lead over Chris Froome

By John Leicester and Samuel Petrequin
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 01:38 PM
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France's Warren Barguil, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Tour de France cycling race over 101 kilometers (62.8 miles) with start in Saint-Girons and finish in Foix, France, Friday. (AP Photo/Peter Dejong)


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