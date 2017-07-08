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Tour de France

Tour de France: Lilian Calmejane overcomes cramps to win Stage 8; Chris Froome retains yellow jersey

By John Leicester and Andrew Dampf
Associated Press

Published: July 8, 2017 - 01:06 PM
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France's Lilian Calmejane celebrates as he crosses the finish line to win the eighth stage of the Tour de France cycling race over 187.5 kilometers (116.5 miles) with start in Dole and finish in Station des Rousses, France, Saturday. (AP Photo/Christophe Ena)


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