Tour de France: Lilian Calmejane overcomes cramps to win Stage 8; Chris Froome retains yellow jersey

PHA+U1RBVElPTiBERVMgUk9VU1NFUywgRnJhbmNlOiBTcGVlZGluZyBhd2F5IG9uIGEgc21hbGwg
bW91bnRhaW4gcm9hZCBtb3JlIHN1aXRlZCB0byBnb2F0cyB0aGFuIHJpZGVycywgTGlsaWFuIENh
bG1lamFuZSB3b24gU3RhZ2UgOCB0byB0aGUgUm91c3NlcyBza2kgc3RhdGlvbiBpbiB0aGUgSnVy
YSBNYXNzaWYgb24gU2F0dXJkYXksIGZvciBoaXMgZmlyc3QgdmljdG9yeSBpbiBoaXMgZmlyc3Qg
VG91ciBkZSBGcmFuY2UuPC9wPjxwPkNhbG1lamFuZSwgcmlkaW5nIGZvciBGcmVuY2ggdGVhbSBE
aXJlY3QgRW5lcmdpZSwgZm91Z2h0IGNyYW1wcyBhZnRlciBicmVha2luZyBhd2F5IG9uIHRoZSBm
aW5hbCBjbGltYiBhbmQgaHVuZyBvbiwgdG9uZ3VlIGxvbGxpbmcsIGZvciB2aWN0b3J5IGluIG9u
bHkgdGhlIHNlY29uZCB2aXNpdCBieSB0aGUgVG91ciB0byB0aGUgUm91c3Nlcy4gSXQgd2FzIHRo
ZSBzZWNvbmQgd2luIGF0IHRoaXMgVG91ciBmb3IgYSBGcmVuY2ggcmlkZXIsIGFmdGVyIEFybmF1
ZCBEZW1hcmUmIzgyMTc7cyBvbiBTdGFnZSA0LjwvcD48cD5Ub3VyIGxlYWRlciBDaHJpcyBGcm9v
bWUgZmluaXNoZWQgaW4gYSBncm91cCBmdXJ0aGVyIGJhY2ssIHJldGFpbmluZyB0aGUgeWVsbG93
IGplcnNleSBhaGVhZCBvZiBhIHNlY29uZCwgZmFyIGhhcmRlciBkYXkgb2YgY2xpbWJpbmcsIGFn
YWluIGluIHRoZSBKdXJhIG1vdW50YWlucywgb24gU3VuZGF5LjwvcD48cD5Gcm9vbWUmIzgyMTc7
cyBkYXkgd2FzbiYjODIxNzt0IHdpdGhvdXQgaW5jaWRlbnQ6IE9uIGEgZG93bmhpbGwsIHJpZ2h0
LWhhbmQgYmVuZCBhZnRlciB0aGUgc2Vjb25kIG9mIHRocmVlIHJhdGVkIGNsaW1icyBvbiB0aGUg
MTE2LW1pbGUgc3RhZ2UgZnJvbSBEb2xlLCB0aGUgdGhyZWUtdGltZSBUb3VyIGNoYW1waW9uIHdl
bnQgc3RyYWlnaHQgaW50byByb2Fkc2lkZSBncmF2ZWwgaW5zdGVhZCBvZiBjb3JuZXJpbmcuIEZy
b29tZSBtYW5hZ2VkIHRvIHN0YXkgb24gaGlzIGJpa2UgYW5kIHF1aWNrbHkgcmVjb3Zlci4gQnV0
IGhpcyB0ZWFtbWF0ZSBHZXJhaW50IFRob21hcyB3ZW50IG92ZXIgcm9hZHNpZGUgYmFycmllcnMu
IFRob21hcyBkdXN0ZWQgaGltc2VsZiBvZmYgYW5kIHF1aWNrbHkgcmVqb2luZWQgdGhlIHJhY2Us
IHRvbywgYW5kIEZyb29tZSBzYWlkIGhpcyB0ZWFtbWF0ZSB3YXMgdW5pbmp1cmVkLjwvcD48cD5U
aGUgY29ybmVyICYjODIyMDtzcHJhbmcgdXAgb24gdXMgYSBsaXR0bGUgYml0LCYjODIyMTsgRnJv
b21lIHNhaWQuICYjODIyMDtPbmUgbW9tZW50IHlvdSYjODIxNztyZSBpbiBjb250cm9sLCB0aGUg
bmV4dCB0aGluZyB5b3UmIzgyMTc7cmUgaW4gYSBkaXRjaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhbG1lamFu
ZSBoZWxkIG9mZiBEdXRjaCByaWRlciBSb2JlcnQgR2VzaW5rLCBob3Qgb24gaGlzIGhlZWxzLCBv
biB0aGUgZmluYWwgY2xpbWIgYW5kIHJvbGxpbmcgZmluaXNoLiBDcmFtcGluZyBmcm9tIGhpcyBl
ZmZvcnQsIENhbG1lamFuZSBoYWQgdG8gc2xvdyBhbmQgcmlzZSBvZmYgaGlzIHNhZGRsZSB0byBz
dHJldGNoIGhpcyBsZWdzIGluIHRoZSBmaW5hbCBzZWN0aW9uIGFuZCB0aGVuIGdyaXR0ZWQgaGlz
IHRlZXRoIGFuZCBwZWRhbGVkIG9ud2FyZCB0byB0aGUgbGluZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZ2F2
ZSBteXNlbGYgYSBodWdlIGZyaWdodCwmIzgyMjE7IENhbG1lamFuZSBzYWlkIG9mIGhpcyBjcmFt
cHMuICYjODIyMDtJdCB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gc28gc2FkIHRvIGxvc2UgdGhlIHN0YWdlIGxp
a2UgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdlc2luaywgb2YgdGhlIE5ldGhlcmxhbmRzJiM4MjE3OyBM
b3R0by1KdW1ibyB0ZWFtLCByb2RlIGluIDM3IHNlY29uZHMgYWZ0ZXIgQ2FsbWVqYW5lLiBGcmVu
Y2ggcmlkZXIgR3VpbGxhdW1lIE1hcnRpbiBwbGFjZWQgdGhpcmQgb24gdGhlIHN0YWdlLCBhbm90
aGVyIDEzIHNlY29uZHMgYmFjay48L3A+PHA+QnkgYmVpbmcgdGhlIGZpcnN0IHJpZGVyIHRvIHNj
YWxlIHRoZSBkYXkmIzgyMTc7cyBsYXN0IGNsaW1iLCBDYWxtZWphbmUgZW5qb3llZCB0aGUgYWRk
ZWQgYm9udXMgb2YgcGlja2luZyB1cCBlbm91Z2ggcG9pbnRzIHRvIHRha2UgdGhlIHBvbGthLWRv
dCBqZXJzZXkgJiM4MjEyOyBhd2FyZGVkIGZvciBwb2ludHMgY29sbGVjdGVkIG9uIGNsaW1icyAm
IzgyMTI7IG9mZiB0aGUgc2hvdWxkZXJzIG9mIEl0YWxpYW4gRmFiaW8gQXJ1LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2lubmluZyBhbG9uZSBsaWtlIHRoYXQgaXMgaW5jcmVkaWJsZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ2Fs
bWVqYW5lLCB3aG8gYWxzbyB3b24gYSBzdGFnZSBhdCBoaXMgZmlyc3QgR3JhbmQgVG91ciwgdGhl
IFNwYW5pc2ggVnVlbHRhLCBsYXN0IHllYXIuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGV2ZXJ5dGhpbmcg
SSBkcmVhbWVkIG9mLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHN0YWdlIHdhcyByYWNlZCBhdCBhIGZ1cmlv
dXMgcGFjZSBhbmQgdW5kZXIgc2VhcmluZyBzdW1tZXIgaGVhdCwgc2FwcGluZyBlbmVyZ3kgYWhl
YWQgb2YgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgbW9uc3Ryb3VzIHN0YWdlLiBBcmd1YWJseSB0aGUgdG91Z2hl
c3Qgb2YgdGhpcyBUb3VyLCBpdCBoYXMgc2V2ZW4gbm90YWJsZSBjbGltYnMuIFRocmVlIGFyZSAm
IzgyMjA7aG9ycyBjYXRlZ29yaWUsJiM4MjIxOyBvciBkZWZ5aW5nIGNsYXNzaWZpY2F0aW9uLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7VG9tb3Jyb3cgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgdmVyeSwgdmVyeSB0b3VnaCBhbmQg
dmVyeSBzZWxlY3RpdmUsJiM4MjIxOyBGcm9vbWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvbWUgcmlkZXJzIHdp
bGwgd2luIHRpbWUsIG90aGVycyB3aWxsIGxvc2UgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UbyBrZWVwIEZy
b29tZSBpbiB0aGUgeWVsbG93IGplcnNleSwgaGlzIHRlYW1tYXRlcyBuZXZlciBsZXQgQ2FsbWVq
YW5lIGFuZCBvdGhlciByaWRlcnMgd2hvIHJvZGUgb2ZmIGF0IHRoZSBmcm9udCBvZiB0aGUgcmFj
ZSBidWlsZCB1cCB0b28gbXVjaCBvZiBhIGxlYWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYWQgdG8gcmlk
ZSBhIHByZXR0eSBmYXN0IHBhY2UgYWxsIGRheSwmIzgyMjE7IEZyb29tZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
TXkgdGVhbSBkaWQgYSBncmVhdCBqb2Igb2YgY29udHJvbGxpbmcgdGhlIHJhY2UuIEkgY2FuIHRo
YW5rIHRoZW0gZm9yIGtlZXBpbmcgdGhlIGplcnNleS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.