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Tour de France

Tour de France: Peter Sagan disqualified for elbowing Mark Cavendish

By Andrew Dampf  and John Leicester
Associated Press

Published: July 4, 2017 - 04:00 PM
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Germany's John Degenkolb (left) and Britain's Mark Cavendish crash during the sprint of the fourth stage of the Tour de France cycling race over 207.5 kilometers (129 miles) with start in Mondorf-les-Bains, Luxembourg, and finish in Vittel, France, Tuesday. (AP Photo/Christophe Ena)


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