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Tour de France

Tour de France: Primoz Roglic wins Stage 17; Chris Froome extends his lead as Fabio Aru falls back

By John Leicester and Samuel Petrequin
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 01:16 PM
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Britain's Chris Froome, wearing the overall leader's yellow jersey, is followed by Italy's Fabio Aru as they climb Croix de Fer pass during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race over 183 kilometers (113.7 miles) with start in La Mure and finish in Serre-Chevalier, France, Wednesday. (AP Photo/Christophe Ena)


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