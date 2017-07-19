Tour de France: Primoz Roglic wins Stage 17; Chris Froome extends his lead as Fabio Aru falls back

PHA+QlJJQU5DT04sIEZyYW5jZTogU3BlZWRpbmcgZG93bmhpbGwgYXQgNDUgbXBoIG9uIHVucHJv
dGVjdGVkIEFscGluZSByb2FkcywgVG91ciBkZSBGcmFuY2Ugcm9va2llIFByaW1veiBSb2dsaWMg
c2NhbGVkIHRoZSByYWNlJiM4MjE3O3MgaGlnaGVzdCBwZWFrIGFuZCB0aGVuIGJhcnJlbGVkIGRv
d24gdGhlIG90aGVyIHNpZGUgd2hpbGUgaG9sZGluZyBvZmYgdGhlIGNvbXBldGl0aW9uIG9uIHRo
ZSBmYW1lZCBHYWxpYmllciBjbGltYiB0byB3aW4gU3RhZ2UgMTcgb24gV2VkbmVzZGF5LjwvcD48
cD5DaHJpcyBGcm9vbWUgYWRkZWQgdG8gaGlzIG92ZXJhbGwgbGVhZCBhcyBGYWJpbyBBcnUgbG9z
dCB0b3VjaCB3aXRoIHRoZSB0aHJlZS10aW1lIGNoYW1waW9uJiM4MjE3O3MgZ3JvdXAgb24gdGhl
IHB1bmlzaGluZyBncmFkaWVudHMgb2YgdGhlIEdhbGliaWVyLiBUaGUgbW91bnRhaW4gcGFzcyBy
aXNlcyB0byA4LDY2OCBmZWV0IGluIGFsdGl0dWRlLCB3aXRoIHRoZSB0aGlubmluZyBhaXIgY29t
cG91bmRpbmcgdGhlIGVmZm9ydCBmb3IgdGhlIHJpZGVycy48L3A+PHA+RnJvb21lIGZpbmlzaGVk
IDEgbWludXRlIGFuZCAxMyBzZWNvbmRzIGFmdGVyIFJvZ2xpYyBpbiBhIGdyb3VwIHdpdGggUmln
b2JlcnRvIFVyYW4gYW5kIFJvbWFpbiBCYXJkZXQsIHdobyBjbGltYmVkIHRvIHNlY29uZCBhbmQg
dGhpcmQgb3ZlcmFsbCByZXNwZWN0aXZlbHkuIEFydSBkcm9wcGVkIGZyb20gc2Vjb25kIHRvIGZv
dXJ0aC48L3A+PHA+RGV0ZXJtaW5lZCBub3QgdG8gZ2l2ZSBhbnkgZ3JvdW5kLCBGcm9vbWUgb3V0
c3ByaW50ZWQgQmFyZGV0IHRvIHRoZSBmaW5pc2ggbGluZSwgc2VjdXJpbmcgZm91ciBib251cyBz
ZWNvbmRzIGZvciBwbGFjaW5nIHRoaXJkIG9uIHRoZSBzdGFnZS4gVXJhbiB3YXMgcXVpY2tlciBz
dGlsbCwgYmVhdGluZyBGcm9vbWUgdG8gZ2V0IHNpeCBib251cyBzZWNvbmRzIGZvciBzZWNvbmQg
cGxhY2UuPC9wPjxwPkFydSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBrZWVwIHVwIHdpdGggRnJvb21lJiM4MjE3
O3MgZ3JvdXAgb24gdGhlIEdhbGliaWVyLCBmYWxsaW5nIGJlaGluZCBhZnRlciB0aGUgYnVyc3Rz
IG9mIGFjY2VsZXJhdGlvbiBmcm9tIEJhcmRldCBhbmQgSXJpc2ggcmlkZXIgRGFuIE1hcnRpbi4g
TW91dGggb3BlbiwgdGhlIFNpY2lsaWFuIHJlcGVhdGVkbHkgbGFib3JlZCBoaXMgd2F5IGJhY2sg
dG8gdGhlIGdyb3VwIHVudGlsIGEgZmluYWwgYnVyc3Qgb2Ygc3BlZWQgdG93YXJkIHRoZSB0b3Ag
ZnJvbSBCYXJkZXQgZHJvcHBlZCBBcnUgZm9yIGdvb2QuPC9wPjxwPkJhcmRldCBzYWlkIGhlIHdh
cyBob3BpbmcgdG8gbGVhdmUgRnJvb21lIGJlaGluZC4gIEJ1dCB0aGUgQnJpdG9uIHNob3dlZCBu
byBzaWducyBvZiBkaWZmaWN1bHR5IGluIHN0YXlpbmcgd2l0aCBoaW0gb24gYSBzdGFnZSB0aGF0
IG1vdmVkIGhpbSBjbG9zZXIgdG8ga2VlcGluZyB0aGUgeWVsbG93IGplcnNleSBhbGwgdGhlIHdh
eSB0byBQYXJpcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkIG15IHV0bW9zdCwmIzgyMjE7IEJhcmRldCBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SSByYWNlZCB0byB0YWtlIHRoZSBqZXJzZXkgYW5kIEkgY2FtZSBjbG9zZSB0
byBkcm9wcGluZyB0aGVtIGF0IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIEdhbGliaWVyLiBJIGF0dGFja2VkLiBU
aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHdheSBJIGxvdmUgdG8gcmFjZS4gSSBoYXZlIG5vIHJlZ3JldHMuIEkg
dHJpZWQgZXZlcnl0aGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJhcmRldCwgRnJvb21lLCBVcmFuLCBGcmVu
Y2ggcmlkZXIgV2FycmVuIEJhcmd1aWwgYW5kIE1pa2VsIExhbmRhIHpvb21lZCBkb3duIHRoZSBs
b25nIGRlc2NlbnQgZnJvbSB0aGUgdG9wIHRvZ2V0aGVyLCBuZXZlciBzbG93aW5nLCB0byBwcmV2
ZW50IEFydSBmcm9tIGNhdGNoaW5nIHRoZW0uPC9wPjxwPkFydSBpcyBub3cgNTMgc2Vjb25kcyBi
ZWhpbmQgRnJvb21lIG92ZXJhbGwuIFVyYW4gYW5kIEJhcmRldCB0cmFpbCB0aGUgbGVhZGVyIGJ5
IDI3IHNlY29uZHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgYSBiaWcgZGF5IG9mIGNsaW1iaW5nLCYj
ODIyMTsgRnJvb21lIHNhaWQuICYjODIyMDtNeSBsZWdzIGNlcnRhaW5seSBmZWx0IGEgbG90IGJl
dHRlciB0aGFuIGEgd2VlayBhZ28gaW4gdGhlIFB5cmVuZWVzLCB3aGljaCBpcyBhIGdvb2Qgc2ln
bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBUZWFtIFNreSBsZWFkZXIgd2FzIGdyZWV0ZWQgYXQgdGhlIGZp
bmlzaCBieSBGcmVuY2ggUHJlc2lkZW50IEVtbWFudWVsIE1hY3Jvbiwgd2hvIGZvbGxvd2VkIHRo
ZSBzdGFnZSBpbiBhIGNhciB3aXRoIHRoZSByYWNlIGRpcmVjdG9yLjwvcD48cD5Bbm90aGVyIHRv
dWdoIGRheSBvZiBjbGltYmluZyBhd2FpdHMgVGh1cnNkYXksIHdpdGggYSBtb3VudGFpbi10b3Ag
ZmluaXNoIG9uIHRoZSBDb2wgZCYjODIxNztJem9hcmQuIElmIHRoZSBvdmVyYWxsIHN0YW5kaW5n
cyByZW1haW4gYXMgY2xvc2UgYXMgdGhleSBhcmUgbm93LCB0aGUgZmluYWwgdGltZSB0cmlhbCBv
biBTYXR1cmRheSBjb3VsZCBiZSBkZWNpc2l2ZSBpbiBkZXRlcm1pbmluZyB0aGUgcG9kaXVtIHBs
YWNlcyBhdCB0aGUgZmluaXNoIGluIFBhcmlzIHRoZSBuZXh0IGRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0
IHRoaXMgc3RhZ2Ugb2YgdGhlIHJhY2UsIGV2ZXJ5b25lJiM4MjE3O3Mgb24gdGhlaXIgaGFuZHMg
YW5kIGtuZWVzLCBsZXQmIzgyMTc7cyBzZWUgd2hhdCBoYXBwZW5zLCYjODIyMTsgRnJvb21lIHNh
aWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHN0aWxsIGFsbCB0byByYWNlIGZvci4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlJvZ2xpYywgYSBmb3JtZXIgc2tpIGp1bXBlciwgaXMgdGhlIGZpcnN0IFNsb3ZlbmlhbiB0byB3
aW4gYSBzdGFnZSBpbiB0aGUgMTE0LXllYXIgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgVG91ci48L3A+PHA+VGhl
IFRlYW0gTG90dG8gcmlkZXIgc3BlZCBhd2F5IGZyb20gaGlzIG93biBmb3VyLW1hbiBncm91cCwg
d2hpY2ggaW5jbHVkZWQgdHdvLXRpbWUgY2hhbXBpb24gQWxiZXJ0byBDb250YWRvciwgd2l0aCB0
aHJlZSBtaWxlcyBzdGlsbCBsZWZ0IHRvIGNsaW1iIG9uIHRoZSBHYWxpYmllci4gSGUgbGFib3Jl
ZCB0byB0aGUgdG9wLCB0aHJvdWdoIGJhcnJlbiBzbG9wZXMgb2Ygc2NyZWUgYW5kIHBhdGNoeSBn
cmFzcywgYW5kIHRoZW4gcmFjZWQgZG93biBhbG9uZSBvdmVyIHRoZSBsYXN0IDE3IG1pbGVzIHRv
IHRoZSBmaW5pc2ggYXQgdGhlIFNlcnJlIENoZXZhbGllciBza2kgc3RhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgdW5iZWxpZXZhYmxlLCYjODIyMTsgUm9nbGljIHNhaWQuICYjODIyMDtB
IHJlYWxseSBjcmF6eSBzdGFnZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBUb3VyIGxvc3QgTWFyY2VsIEtp
dHRlbCwgdGhlIHdpbm5lciBvZiBmaXZlIHN0YWdlcyB0aGlzIHllYXIsIGFmdGVyIGhlIGNyYXNo
ZWQgaW4gdGhlIGZpcnN0IG9mIGZvdXIgYXNjZW50cyBvbiB0aGUgMTE0LW1pbGUgc3RhZ2UgZnJv
bSBMYSBNdXJlLiBXaXRoIGJsb29kIHJ1bm5pbmcgZG93biBoaXMgcmlnaHQgbGVnIGFuZCBoaXMg
c2hvZSBhcHBhcmVudGx5IGJyb2tlbiwgS2l0dGVsIHB1bGxlZCB1cC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.