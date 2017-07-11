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Tour de France

Tour de France: Sprinter Marcel Kittel wins his fourth stage; Chris Froome maintains 18-second lead

By Samuuel Petrequin and John Leicester
Associated Press

Published: July 11, 2017 - 03:17 PM
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Teammates set the pace for stage winner Germany's sprinter Marcel Kittel, wearing the best sprinter's green jersey, at the front of the pack during the tenth stage of the Tour de France cycling race over 178 kilometers (110.6 miles) with start in Perigueux and finish in Bergerac, France, Tuesday. (AP Photo/Peter Dejong)


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