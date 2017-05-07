Wait over: Canelo, Triple G eager for September megafight

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TEFTIFZFR0FTOiBNaW51dGVzIGFmdGVyIHR1cm5pbmcgd2hhdCB3YXMgdG91dGVkIGFzIGEg
YmlnIGZpZ2h0IGludG8gYSBnbG9yaWZpZWQgc3BhcnJpbmcgc2Vzc2lvbiwgU2F1bCAmIzgyMjA7
Q2FuZWxvJiM4MjIxOyBBbHZhcmV6IGludml0ZWQgaGlzIG5leHQgb3Bwb25lbnQgaW50byB0aGUg
cmluZy48L3A+PHA+QWJvdXQgOTAgbWludXRlcyBsYXRlciwgQWx2YXJleiBoYWQgYWxyZWFkeSBj
aGFuZ2VkIGludG8gYSBzdWl0IGFuZCB0aWUgdG8gcG9zZSBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHN0YXJlZG93
biB3aXRoIEdlbm5hZHkgJiM4MjIwO0dHRyYjODIyMTsgR29sb3ZraW4uPC9wPjxwPkF0IGxvbmcg
bGFzdCwgQWx2YXJleiBpcyByZWFkeSB0byBnaXZlIGJveGluZyBmYW5zIHdoYXQgdGhleSB3YW50
LiBUaGUgdHdvIHdpbGwgc3F1YXJlIG9mZiBvbiBTZXB0LiAxNiwgTWV4aWNhbiBJbmRlcGVuZGVu
Y2UgRGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHZlcnkgaGFwcHkgdGhhdCB0aGlzIGZpZ2h0
IGlzIGZpbmFsbHkgaGVyZSwmIzgyMjE7IEFsdmFyZXogc2FpZCB0aHJvdWdoIGFuIGludGVycHJl
dGVyLCAmIzgyMjA7dGhlIG9uZSB0aGF0IGEgbG90IG9mIHlvdSBzYWlkIHdvdWxkIG5ldmVyIGJl
IG1hZGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbHZhcmV6LCB3aG8gaGFkIGJlZW4gZmlnaHRpbmcgYXQgbGln
aHQgbWlkZGxld2VpZ2h0LCBoYWQgYmVlbiBhY2N1c2VkIG9mIGR1Y2tpbmcgdGhlIGhlYXZpZXIg
R29sb3ZraW4gZm9yIGEgeWVhci4gQnV0IGFmdGVyIHB1bW1lbGluZyBjb3VudHJ5bWFuIEp1bGlv
IENlc2FyIENoYXZleiBKci4gb24gU2F0dXJkYXkgbmlnaHQsIE1leGljbyYjODIxNztzIHRvcCBm
aWdodGVyIGlzIGVhZ2VyIGZvciB0aGUgbG9uZyBvdmVyZHVlIG1lZ2FmaWdodCB0byBkZXRlcm1p
bmUgdGhlIG1pZGRsZXdlaWdodCBjaGFtcGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0ZvciB1cywgdGhpcyBp
cyB0aGUgYmlnZ2VzdCBmaWdodCBpbiBib3hpbmcsJiM4MjIxOyBHb2xvdmtpbiBzYWlkLjwvcD48
cD5UaGUgS2F6YWtoc3RhbiBuYXRpdmUgb3ducyB0aGUgSUJGLCBXQkEgYW5kIFdCQyBtaWRkbGV3
ZWlnaHQgdGl0bGVzLiBBbHZhcmV6IGhhZCB0byByZWxpbnF1aXNoIGhpcyBXQkMgYmVsdCB0byBH
b2xvdmtpbiAoMzctMCwgMzMgS09zKSBsYXN0IHllYXIgd2hlbiBoZSBkZWNsaW5lZCBhIG1hbmRh
dG9yeSBjaGFsbGVuZ2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyBzdGF0ZWQgdGhh
dCBUcmlwbGUgRyB3aWxsIGhhcHBlbiBpbiAyMDE3LCYjODIyMTsgc2FpZCBPc2NhciBEZSBMYSBI
b3lhLCBBbHZhcmV6JiM4MjE3O3MgcHJvbW90ZXIuICYjODIyMDtFdmVyeWJvZHkgd2FzIHNheWlu
ZywgJiM4MjE2O1doeSBhcmUgeW91IGFmcmFpZCBvZiBUcmlwbGUgRz8gV2h5IGlzIHRoaXMgbm90
IGdvaW5nIHRvIGhhcHBlbj8mIzgyMTc7IEkgdG9sZCBldmVyeWJvZHkgaXQmIzgyMTc7cyBnb2lu
ZyB0byBoYXBwZW4gaW4gU2VwdGVtYmVyLCBhbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgZXh0cmVtZWx5IHByb3Vk
IGFuZCBoYXBweSB0aGF0IHRoaXMgZmlnaHQgaXMgZ29pbmcgdG8gdGFrZSBwbGFjZS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlN0aWxsIHRvIGJlIGRldGVybWluZWQgaXMgdGhlIHZlbnVlLCBhbmQgRGUgTGEgSG95
YSBpbnNpc3RlZCBpdCBjb3VsZCBiZSAmIzgyMjA7YW55d2hlcmUgaW4gdGhlIHdvcmxkLiYjODIy
MTsgT25lIHBvc3NpYmlsaXR5IGlzIEFUJmFtcDtUIFN0YWRpdW0gaW4gQXJsaW5ndG9uLCBUZXhh
cywgd2hpY2ggd291bGQgYWxsb3cgZm9yIGEgY3Jvd2QgdXB3YXJkIG9mIDEwMCwwMDAuIFRoZSBE
YWxsYXMgQ293Ym95cyBwbGF5IG9uIHRoZSByb2FkIHRoYXQgd2Vla2VuZCwgbWFraW5nIGl0IGFu
IG9wdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Rob3NlIG5lZ290aWF0aW9ucywgdGhvc2UgdGFsa3Mgd2ls
bCBzdGFydCBpbiB0aGUgd2Vla3MgdG8gY29tZSwmIzgyMjE7IERlIExhIEhveWEgc2FpZC48L3A+
PHA+QWx2YXJleiAoNDktMS0xLCAzNCBLT3MpIGhhZCBuZXZlciBmb3VnaHQgYWJvdmUgMTU1IHBv
dW5kcyB1bnRpbCBoZSB3ZWlnaGVkIGluIGF0IDE2NCBvbiBGcmlkYXkuIEhlIGhhZCBubyB0cm91
YmxlIGFkanVzdGluZywgYXBwZWFyaW5nIHRvIHRveSB3aXRoIENoYXZlei4gVGhlIDI2LXllYXIt
b2xkIG9jY2FzaW9uYWxseSB3b3VsZCBsZWFuIGJhY2sgaW50byB0aGUgcm9wZXMgYW5kIHRha2Ug
cHVuY2hlcyBmcm9tIENoYXZleiwgb25seSB0byBxdWlja2x5IHJlZ2FpbiBjb250cm9sIHdpdGgg
dXBwZXJjdXRzIGFuZCBqYWJzLjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gQ29tcHVCb3gsIEFsdmFyZXog
bGFuZGVkIDgzIGphYnMgdG8gQ2hhdmV6JiM4MjE3O3MgMTUuIEFsbCB0aHJlZSBqdWRnZXMgc2Nv
cmVkIGl0IDEyMC0xMDgsIGdpdmluZyBBbHZhcmV6IGFsbCAxMiByb3VuZHMuPC9wPjxwPkltbWVk
aWF0ZWx5IGFmdGVyIE1pY2hhZWwgQnVmZmVyIGFubm91bmNlZCB0aGUgcmVzdWx0cywgQWx2YXJl
eiB0b2xkIHRoZSBjcm93ZCB0aGF0IEdvbG92a2luIHdhcyBuZXh0LiBUaGUgbGlnaHRzIHRoZW4g
ZGltbWVkLCBhbmQgdGhlIDM1LXllYXItb2xkIEdvbG92a2luIHdhbGtlZCBvdXQgb2YgYSB0dW5u
ZWwgYW5kIGludG8gdGhlIHJpbmcuIFRoZXkgbGF0ZXIgc2hvd2VkIGEgcHJvbW90aW9uYWwgdmlk
ZW8gZm9yIHRoZSBmaWdodC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.