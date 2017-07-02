Wimbledon: A lot going on for Andy Murray as title defense begins

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBCYXNlZCBvbiBBbmR5IE11cnJheSYjODIxNztzIGJvZHkgbGFuZ3VhZ2UgYWxv
bmUsIHJlcG9ydGVycyYjODIxNzsgcXVlc3Rpb25zIGNhbiBwcm9kdWNlIGFuIGlub3JkaW5hdGUg
YW1vdW50IG9mIGNvbnN0ZXJuYXRpb24uPC9wPjxwPkhlJiM4MjE3O2xsIHB1ZmYgaGlzIGNoZWVr
cywgdGhlbiBsZXQgb3V0IGEgc2lnaC4gSGUmIzgyMTc7bGwgcnViIGhpcyBmb3JlaGVhZCwgdGhl
biBjbHV0Y2ggaGlzIGNoaW4uIFdoZW4gYW5zd2VycyBkbyBhcnJpdmUsIHNvbWUgYXJlIHByZWNl
ZGVkIGJ5IGEgaGVzaXRhbnQgJiM4MjIwO1VtbW0uJiM4MjIxOyBPdGhlcnMgYmVnaW4gd2l0aCAm
IzgyMjA7Tm8mIzgyMjE7IG9yICYjODIyMDtJIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGhvdWdodCBz
byYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBvciBib3RoLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93JiM4MjIx
OyBpcyBhIHBvcHVsYXIgcmVmcmFpbi48L3A+PHA+VHJ1dGggaXMsIGdpdmVuIGFsbCB0aGF0IGlz
IGdvaW5nIG9uIGF0IHRoZSBtb21lbnQsIHRoZSBOby4gMS1zZWVkZWQgTXVycmF5IGNvdWxkIGJl
IGZvcmdpdmVuIGZvciBoYXZpbmcgYSBsb3Qgb24gaGlzIG1pbmQgYXMgaGUgcHJlcGFyZXMgdG8g
c3RhcnQgaGlzIHRpdGxlIGRlZmVuc2UgYXQgdGhlIEFsbCBFbmdsYW5kIENsdWIgb24gTW9uZGF5
LjwvcD48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGEgc2Vjb25kIGNoaWxkIG9uIHRoZSB3YXkgZm9yIE11cnJh
eSBhbmQgaGlzIHdpZmUgJiM4MjEyOyBoYXBweSBuZXdzLCBvZiBjb3Vyc2UsIGFuZCBvbiBTdW5k
YXksIGhlIGFzc3VyZWQgYSByZXBvcnRlciB3aG8gYXNrZWQgYWJvdXQgaXRzIHBvdGVudGlhbCBl
ZmZlY3Qgb24gaGlzIHRlbm5pcyB0aGlzIGZvcnRuaWdodCwgJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgY2Vy
dGFpbmx5IG5vdCBhIGRpc3RyYWN0aW9uIGluIHRoZSBzbGlnaHRlc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
aGVyZSYjODIxNztzIGhpcyBpbmNvbnNpc3RlbnQgc2Vhc29uIGFuZCB0aGUgY2hhbmNlIGhlIGNv
dWxkIHJlbGlucXVpc2ggaGlzIHNwb3QgYXRvcCB0aGUgcmFua2luZ3MgdG8gTm92YWsgRGpva292
aWMsIFJhZmFlbCBOYWRhbCBvciBTdGFuIFdhd3JpbmthIHR3byB3ZWVrcyBmcm9tIG5vdy48L3A+
PHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyB0aGUgbWF0dGVyIG9mIGZpZ3VyaW5nIG91dCBob3cgdG8gZGVhbCB3
aXRoIGhpcyB1bm9ydGhvZG94IG9wcG9uZW50IGluIHRoZSBncmFzcy1jb3VydCBHcmFuZCBTbGFt
IHRvdXJuYW1lbnQmIzgyMTc7cyBvcGVuaW5nIENlbnRyZSBDb3VydCBtYXRjaC4gVGhleSYjODIx
Nzt2ZSBuZXZlciBwbGF5ZWQgZWFjaCBvdGhlciwgYnV0IE11cnJheSBpcyBzb21ld2hhdCBmYW1p
bGlhciB3aXRoIEFsZXhhbmRlciBCdWJsaWssIHdobyBpcyBmcm9tIFJ1c3NpYSBidXQgcmVwcmVz
ZW50cyBLYXpha2hzdGFuLCBqdXN0IHR1cm5lZCAyMCBhbmQgc2F5cyBoZSBmaW5kcyB3YXRjaGlu
ZyB0ZW5uaXMgYm9yaW5nOiBUaGV5IGhhZCBhbiBvZmYtY291cnQgZW5jb3VudGVyIGZvciBhbiBB
VFAgcHJvbW90aW9uYWwgdmlkZW8gdGhpcyB5ZWFyLjwvcD48cD5BbmQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBh
bHNvIHRoZSBzb3JlIGxlZnQgaGlwIHRoYXQgbGVkIG9uZSBCcml0aXNoIHRhYmxvaWQgdG8gYXNr
IHJlYWRlcnMgJiM4MjEyOyBhdCBwc3ljaGljIFVyaSBHZWxsZXImIzgyMTc7cyBwcm9tcHRpbmcg
JiM4MjEyOyB0byBydWIgdGhhdCBwYXJ0IG9mIE11cnJheSYjODIxNztzIGJvZHkgaW4gYSBmcm9u
dC1wYWdlIHBob3RvIHRvIGhlYWwgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBmZWx0IGZh
aXJseSBjYWxtIHRoZSBsYXN0IGZldyBkYXlzLCBjb25zaWRlcmluZyBob3cgSSYjODIxNzt2ZSBi
ZWVuIGZlZWxpbmcsJiM4MjIxOyBNdXJyYXkgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGhpcCBmb3JjZWQgTXVy
cmF5IHRvIHNraXAgZXhoaWJpdGlvbiBtYXRjaGVzIG9uIGdyYXNzIGFuZCBhIGZldyBkYXlzIG9m
IHRyYWluaW5nLiBCdXQgaGUgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIGZlZWxpbmcgbXVjaCBiZXR0ZXIuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtPYnZpb3VzbHksIHRoaXMgaXMgYW4gZXh0cmVtZWx5IGltcG9ydGFudCB0b3Vy
bmFtZW50LCBzbyB5b3Ugd29ycnkgYSBsaXR0bGUgYml0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MgYSBsaXR0bGUgYml0IHN0cmVzc2Z1bCBpZiB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgcHJh
Y3RpY2UgZm9yIGEgZmV3IGRheXMuIFlvdSByZWFsbHkgd2FudCB0byBiZSBwcmVwYXJpbmcsIHRy
YWluaW5nLCBhcyBtdWNoIGFzIHlvdSBjYW4gdG8gZ2V0IHJlYWR5IGFuZCBtYWtlIHlvdSBmZWVs
IGJldHRlciwgZXNwZWNpYWxseSB3aGVuIHlvdSBoYWRuJiM4MjE3O3QgaGFkIGFueSBtYXRjaGVz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgaXMgMjEtOSBzbyBmYXIgaW4gMjAxNywgYW5kIGhpcyBsb25lIHRp
dGxlIGNhbWUgd2l0aCB0aGUgYmVuZWZpdCBvZiBmYWNpbmcgb25seSBvbmUgcGxheWVyIHJhbmtl
ZCBpbiB0aGUgdG9wIDI1LjwvcD48cD5TdGlsbCwgaGVyZSB3YXMgUm9nZXIgRmVkZXJlciYjODIx
NztzIGFzc2Vzc21lbnQgb2YgTXVycmF5JiM4MjE3O3MgY2hhbmNlcyBhdCBhIHBsYWNlIHdoZXJl
IGluIDIwMTMgaGUgYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCBCcml0aXNoIG1hbiBpbiA3NyB5ZWFycyB0byBn
cmFiIHRoZSB0cm9waHk6ICYjODIyMDtJZiBoZSYjODIxNztzIGFueXRoaW5nIGNsb3NlIHRvIDEw
MCBwZXJjZW50IHBoeXNpY2FsbHksIEkgY29uc2lkZXIgaGltIG9uZSBvZiB0aGUgYmlnIGZhdm9y
aXRlcyB0byB3aW4gdGhlIHRvdXJuYW1lbnQuIEl0JiM4MjE3O3MgdGhhdCBzaW1wbGUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5NdXJyYXkgZGlkIG1hbmFnZSB0byByZWFjaCB0aGUgc2VtaWZpbmFscyBhdCB0aGUg
RnJlbmNoIE9wZW4sIGJ1dCBzaW5jZSB0aGVuIGhlIGhhcyBwbGF5ZWQgb25seSBvbmUgbWF0Y2gg
JiM4MjEyOyBhbmQgbG9zdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2FuIHRha2Ugc29tZSBhbnRpLWluZmxh
bW1hdG9yaWVzIGlmIG15IGhpcCBmbGFyZXMgdXAsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SG9w
ZWZ1bGx5IHRoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgdGhlIGNhc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db3VsZCBiZSBh
IGxvdCBvZiBydW5uaW5nIHJlcXVpcmVkIE1vbmRheSwgZ2l2ZW4gdGhlIDEzNHRoLXJhbmtlZCBC
dWJsaWsmIzgyMTc7cyBwZW5jaGFudCBmb3Igc2xpY2VkIHJldHVybnMsIGRyb3Agc2hvdHMsIGxv
YnMgYW5kIHJ1bi1hcm91bmQgZm9yZWhhbmRzIGZyb20gbWlkY291cnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtN
eSBnYW1lIGlzIHVucHJlZGljdGFibGUuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZXZlbiBrbm93IHdoYXQgSSYj
ODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGRvLCYjODIyMTsgQnVibGlrIHNhaWQuICYjODIyMDtXaGVuIHRoZSBi
YWxsIGlzIGNvbWluZyB0byBtZSwgSSBkZWNpZGUgcmlnaHQgYmVmb3JlIEkgaGl0LiBTbyBJIGRv
biYjODIxNzt0IGhhdmUgYSBwbGFuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TXVycmF5IGlzIGF3YXJlIG9mIGFs
bCBvZiB0aGF0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29tZSBtb3JlIHNvcnQgb2Ygc2hvdHMgdGhhdCBndXlz
IG1heSBwbGF5IGluIGV4aGliaXRpb25zLCBoZSB0cmllcyB3aGVuIGhlJiM4MjE3O3Mgb3V0IHRo
ZXJlLCYjODIyMTsgTXVycmF5IHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBJJiM4MjE3
O3ZlIGhlYXJkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnVibGlrIGFja25vd2xlZGdlcyBoZSYjODIxNztsbCB3
aW4gbW9yZSBtYXRjaGVzIHdoZW4gaGUgY2FuICYjODIyMDtmaW5kIGEgYmFsYW5jZSBiZXR3ZWVu
IG1ha2luZyBqb2tlcyBhbmQgW2JlaW5nXSBhIHNob3dvZmYuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBsb3N0
IGluIHRoZSBmaW5hbCByb3VuZCBvZiBxdWFsaWZ5aW5nIGxhc3Qgd2VlaywgYnV0IG1hZGUgaXQg
aW50byB0aGUgbWFpbiBkcmF3IHRoYW5rcyB0byBhbm90aGVyIHBsYXllciYjODIxNztzIHdpdGhk
cmF3YWwuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.