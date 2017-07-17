Wimbledon: After winning singles title at age 35, Roger Federer careful not to look too far ahead

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBSb2dlciBGZWRlcmVyIGhhcyBsZWFybmVkIG5vdCB0byB0YWtlIGFueXRoaW5n
IGZvciBncmFudGVkLjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IGhlIHNhaWQgd2hhdCBoZSBkaWQg
ZHVyaW5nIHRoZSB0cm9waHkgcHJlc2VudGF0aW9uIGFmdGVyIGhpcyByZWNvcmQtYnJlYWtpbmcg
ZWlnaHRoIFdpbWJsZWRvbiBjaGFtcGlvbnNoaXA6ICYjODIyMDtJIGhvcGUgdGhpcyB3YXNuJiM4
MjE3O3QgbXkgbGFzdCBtYXRjaC4gQW5kIEkgaG9wZSBJIGNhbiBjb21lIGJhY2sgbmV4dCB5ZWFy
IGFuZCB0cnkgdG8gZGVmZW5kIHRoZSB0aXRsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvbWUgd29uZGVyZWQg
d2hldGhlciB0aGF0IG1lYW50IEZlZGVyZXIgd2FzIGNvbnNpZGVyaW5nIHJldGlyZW1lbnQuPC9w
PjxwPkhhcmRseS4gV2hhdCBoZSBtZWFudCwgRmVkZXJlciBleHBsYWluZWQgTW9uZGF5LCB3YXMg
c2ltcGx5OiAmIzgyMjA7SSBjYW4mIzgyMTc7dCB0aGluayB0b28gZmFyIGFoZWFkLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIGFib3V0IHdoYXQgSSB3YXMgZ29pbmcg
dG8gc2F5LiBJdCBqdXN0IGNhbWUgb3V0IHRoYXQgd2F5LCB0byBzaG93IHRoZSBwZW9wbGUgdGhh
dCwgeWVzLCBvZiBjb3Vyc2UgSSBob3BlIHRvIGRlZmVuZCBteSB0aXRsZSBhbmQsIG9mIGNvdXJz
ZSwgSSB3aXNoIHRvIGJlIGJhY2sgaGVyZSBuZXh0IHllYXIuIEJ1dCB3ZSBqdXN0IGRvbiYjODIx
Nzt0IGtub3cgaWYgaXQmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgZ29pbmcgdG8gYWN0dWFsbHkgaGFwcGVuLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZCBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBh
dCB0aGUgQWxsIEVuZ2xhbmQgQ2x1YiB0aGUgbW9ybmluZyBhZnRlciBiZWF0aW5nIE1hcmluIENp
bGljIDYtMywgNi0xLCA2LTQgaW4gdGhlIGZpbmFsLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSB0byB3YWl0IGFu
ZCBzZWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgYWx3YXlzIHRha2UgdGhhdCBhcHBy
b2FjaCwgYmFjayB3aGVuIGhlIHdhcyBpbiBoaXMgMjBzIGFuZCByZWFjaGVkIGEgcmVjb3JkIDEw
IEdyYW5kIFNsYW0gZmluYWxzIGluIGEgcm93LjwvcD48cD5UaGluZ3MgYXJlIGRpZmZlcmVudCB0
aGVzZSBkYXlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXQgMjUsIHdoZW4geW91IHdpbiwgeW91JiM4MjE3O3Jl
IGxpa2UsICYjODIxNjtBbGwgcmlnaHQsIEkmIzgyMTc7bGwgc2VlIHlvdSBuZXh0IHllYXIhJiM4
MjE3OyBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3Mgbm9ybWFsLiBZb3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gYmUg
cGxheWluZywgZm9yIHN1cmUuIFRoZSBib2R5JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgZmluZSwgbW9z
dCBsaWtlbHkuIEFuZCBpZiBub3QgbmV4dCB5ZWFyLCB3ZWxsLCB0aGVuIHRoZSB5ZWFyIGFmdGVy
IHRoYXQsIHlvdSBrbm93PyYjODIyMTsgRmVkZXJlciBzYWlkIGFzIGhlIHdhbGtlZCB0aHJvdWdo
IHRoZSBoYWxsd2F5cyBvZiBDZW50cmUgQ291cnQgaW4gZ3JheSBwYW50cyBhbmQgYSB3aGl0ZSB6
aXBwZXJlZCB3YXJtdXAgamFja2V0LiAmIzgyMjA7QnV0IEkgY2FuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IHRo
aW5rIHR3byB5ZWFycyBhaGVhZCBub3cuIExldCYjODIxNztzIGJlIGhvbmVzdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkZpcnN0IG9mIGFsbCwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyB0aGUgbm8td2F5LWFyb3VuZC1pdCBtYXR0
ZXIgb2YgaGlzIGFnZTogRmVkZXJlciB0dXJucyAzNiBvbiBBdWcuIDg7IGhlIGlzIHRoZSBvbGRl
c3QgbWFuIHRvIHdpbiBXaW1ibGVkb24gaW4gdGhlIE9wZW4gZXJhLCB3aGljaCBiZWdhbiBpbiAx
OTY4LjwvcD48cD5BbmQgdGhlbiB0aGVyZSYjODIxNztzIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgYWJvdXQgMTgg
bW9udGhzIGFnbzogQSBmYXRoZXIgb2YgZm91ciwgaGUgd2FzIHByZXBhcmluZyBhIGJhdGggZm9y
IGhpcyB0d2luIGRhdWdodGVycyB3aGVuIGhlIHR1cm5lZCBhbmQgZmVsdCBhICYjODIyMDtjbGlj
ayYjODIyMTsgaW4gaGlzIGxlZnQga25lZS4gSW4gRmVicnVhcnkgMjAxNiwgaGUgaGFkIHRoZSBm
aXJzdCBvcGVyYXRpb24gb2YgaGlzIGNhcmVlciwgYXJ0aHJvc2NvcGljIHN1cmdlcnkgdG8gcmVw
YWlyIHRvcm4gY2FydGlsYWdlLjwvcD48cD5GZWRlcmVyIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSB0b3VyIHRo
YXQgTWFyY2gsIHRoZW4gbWlzc2VkIHRoZSBGcmVuY2ggT3BlbiBiZWNhdXNlIG9mIGxpbmdlcmlu
ZyBiYWNrIHByb2JsZW1zLCBlbmRpbmcgaGlzIHJlY29yZCBzdHJlYWsgb2YgNjUgY29uc2VjdXRp
dmUgR3JhbmQgU2xhbSB0b3VybmFtZW50IGFwcGVhcmFuY2VzLiBBZnRlciBhIHNlbWlmaW5hbCBs
b3NzIGF0IFdpbWJsZWRvbiBhIHllYXIgYWdvLCBoZSB0b29rIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBzZWFz
b24gb2ZmIHRvIGxldCBoaXMgYm9keSBoZWFsLCBtaXNzaW5nIHRoZSBVLlMuIE9wZW4sIFJpbyBP
bHltcGljcyBhbmQgZXZlcnkgb3RoZXIgZXZlbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIHNl
ZW4gaG93IHF1aWNrbHkgdGhpbmdzIGNhbiBjaGFuZ2UsJiM4MjIxOyBGZWRlcmVyIHNhaWQuICYj
ODIyMDtGaWxsaW5nIGEgYmF0aHR1YiBmb3IgbXkgZ2lybHMgY2hhbmdlZCB0aGUgd2hvbGUgbmV4
dCAxJiMxODk7IHllYXJzIG9mIG15IHRlbm5pcyBsaWZlLCByZWFsbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
aGVzZSBwYXN0IHNpeCBtb250aHMgdHVybmVkIG91dCBPSywgdGhvdWdoLjwvcD48cD5GZWRlcmVy
IGlzIDMxLTIgd2l0aCBhIHRvdXItbGVhZGluZyBmaXZlIHRpdGxlcyBpbiAyMDE3LiBUaGF0IGlu
Y2x1ZGVzIGhpcyAxOHRoIEdyYW5kIFNsYW0gdHJvcGh5IGF0IHRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE9wZW4g
JiM4MjEyOyBlbmRpbmcgYSA0JiMxODk7LXllYXIgZHJvdWdodCB3aXRob3V0IGEgbWFqb3IgdGl0
bGUgJiM4MjEyOyBmb2xsb3dlZCBieSBoaXMgMTl0aCBhdCBXaW1ibGVkb24sIHdoZXJlIGhlIGJl
Y2FtZSB0aGUgZmlyc3QgbWFuIHNpbmNlIEJqb3JuIEJvcmcgaW4gMTk3NiB0byB3aW4gdGhlIHRv
dXJuYW1lbnQgd2l0aG91dCBkcm9wcGluZyBhIHNldC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0V2ZXJ5dGhpbmcg
aGUgZG9lcyBpcyBleGNlcHRpb25hbCwmIzgyMjE7IHNhaWQgSm9uYXMgQmpvcmttYW4sIENpbGlj
JiM4MjE3O3MgY29hY2guICYjODIyMDtPYnZpb3VzbHksIGhlJiM4MjE3O3MgdW5pcXVlIGluIG1h
bnkgd2F5cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZlZGVyZXIgaGltc2VsZiBpcyBzdXJwcmlzZWQgYXQgaG93
IHdlbGwgdGhpcyB5ZWFyIGhhcyBnb25lIHNvIGZhci48L3A+PHA+SGUgc2F5cyBoZSBjZXJ0YWlu
bHkgZGlkbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdCB0byB3aW4gYm90aCBtYWpvcnMgaGUmIzgyMTc7cyBlbnRl
cmVkIChoZSBzYXQgb3V0IHRoZSBGcmVuY2ggT3BlbiBhZ2FpbiwgdXNpbmcgYW5vdGhlciBicmVh
ayBkdXJpbmcgdGhlIGNsYXktY291cnQgY2lyY3VpdCB0byByZWNoYXJnZSBiZWZvcmUgdGhlIGJy
aWVmIGdyYXNzIHBvcnRpb24gb2YgdGhlIHNlYXNvbikuPC9wPjxwPk5vdyBoZSBtb3ZlcyBvbiB0
byB0aGUgaGFyZCBjb3VydHMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgVS5TLiBPcGVuLCB3aGljaCBzdGFydHMg
QXVnLiAyOC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSBhIGhhcmQgdGltZSB0aGlua2luZyBJIGNvdWxk
IHdpbiB0aHJlZSBTbGFtcyBpbiBvbmUgeWVhci4gSXQganVzdCBzb3VuZHMgdG90YWxseSBzdXJy
ZWFsIHRvIG1lLCYjODIyMTsgc2FpZCBGZWRlcmVyLCB3aG8gZGlkIGNvbGxlY3QgdHJpb3Mgb2Yg
bWFqb3IgdGl0bGVzIGluIDIwMDQsIDIwMDYgYW5kIDIwMDcuICYjODIyMDtCdXQgSSYjODIxNzts
bCBwcmVwYXJlIG15c2VsZiB0aGUgYmVzdCB3YXkgcG9zc2libGUsIHNvIHRoYXQgSSB3aWxsIGhh
dmUgdGhlIGJlc3QgY2hhbmNlIHRvIHJlYWxseSBleGNlbCB0aGVyZSBpbiBOZXcgWW9yay4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkhpcyB2b2ljZSBzb3VuZGVkIGRlZXBlciB0aGFuIHVzdWFsLCBhIGJpdCBvZiBh
ZnRlci1lZmZlY3QgZnJvbSBjZWxlYnJhdGlvbnMgaW50byB0aGUgd2VlIGhvdXJzIHRoYXQgaW5j
bHVkZWQgdGhlIFdpbWJsZWRvbiBjaGFtcGlvbnMmIzgyMTc7IGRpbm5lciBhbmQgZHJpbmtzIHdp
dGggYSBncm91cCBvZiBtb3JlIHRoYW4gMzAgZnJpZW5kcyBhdCBhIGJhci4gRmVkZXJlciBzYWlk
IGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBnZXQgdG8gc2xlZXAgdW50aWwgNSBhLm0uPC9wPjxwPkhlcmUgaGUg
d2FzLCBhYm91dCA2JiMxODk7IGhvdXJzIGxhdGVyLCByZXR1cm5pbmcgdG8gdGhlIGFyZW5hIHRv
IHBvc2UgZm9yIGdyb3VwIHBob3RvcyB3aXRoIDIwMCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSB0b3VybmFtZW50
JiM4MjE3O3Mgc3RhZmYgJiM4MjEyOyBncm91bmRza2VlcGVycyBhbmQgb3RoZXJzIHdobyBzYXQg
aW4gYSBjb3JuZXIgb2YgdGhlIHN0YW5kcyB3aGlsZSBoZSB0b29rIGEgc3BvdCBvbiBhIGNvdXJ0
c2lkZSBsZWRnZSwgV2ltYmxlZG9uJiM4MjE3O3MgZ29sZCB0cm9waHkgYmVzaWRlIGhpbS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0V2ZXJ5Ym9keSBzYXksICYjODIxNjtTd2lzcyBjaGVlc2UhJiM4MjE3OyAmIzgy
MTc7JiM4MjE3OyBGZWRlcmVyIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZW4gaGUgcG9zZWQgb24gdGhlIGNvdXJ0
IGZvciBhIGZldyBsYXN0IHBpY3R1cmVzLCBzdGVwcyBmcm9tIGEgc21hbGwgZ3JlZW4gc2lnbiB3
aXRoIHdoaXRlIGxldHRlcnMgaW5zdHJ1Y3RpbmcsICYjODIyMDtLZWVwIG9mZiB0aGUgZ3Jhc3Mu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5TbywgeWVzLCBleHBlY3QgaGltIGJhY2sgb24gdGhhdCB0dXJmIGluIDIw
MTguIEp1c3QgcmVtZW1iZXIgbm90IHRvIHRha2UgaGlzIGV4Y2VsbGVuY2UgZm9yIGdyYW50ZWQu
IEhlIHdvbiYjODIxNzt0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.