Wimbledon: Can anyone end the Big 4’s title streak?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBSb2dlciBGZWRlcmVyLCBOb3ZhayBEam9rb3ZpYywgUmFmYWVsIE5hZGFsIGFu
ZCBBbmR5IE11cnJheSBoYXZlIHJ1bGVkIFdpbWJsZWRvbiBmb3IgdGhlIHBhc3QgMTQgeWVhcnMs
IGNvbWJpbmluZyB0byB3aW4gdGhlIHRvdXJuYW1lbnQgZXZlcnkgdGltZSBpbiB0aGF0IHNwYW4u
PC9wPjxwPk5vIHJlYWwgc3VycHJpc2UsIGdpdmVuIHRoZSB3YXkgdGhhdCBCaWcgNCBkb21pbmF0
ZXMgdGVubmlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QmVjYXVzZSB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gc28gZ29v
ZCBjb21wYXJlZCB0byBldmVyeSBvdGhlciBwbGF5ZXIgdGhlIGxhc3QgMTAsIDE1IHllYXJzLCYj
ODIyMTsgZmlmdGgtc2VlZGVkIFN0YW4gV2F3cmlua2Egc2FpZCBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgQWxs
IEVuZ2xhbmQgQ2x1YiwgdHdvIGRheXMgYmVmb3JlIHBsYXkgYmVnaW5zLCAmIzgyMjA7dGhleSYj
ODIxNzt2ZSBiZWVuIHdpbm5pbmcgaGVyZSBldmVyeSB5ZWFyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U29tZXdo
ZXJlLCBvZiBjb3Vyc2UsIHRoZXJlIGlzIGEgbWFuIHdobyBvbmUgZGF5IHdpbGwgd2luIFdpbWJs
ZWRvbiAmIzgyMTI7IGFuZCBvdGhlciBHcmFuZCBTbGFtIHRpdGxlcywgdG9vLiBBc2tlZCBhYm91
dCB0aGUgcXVhcnRldCYjODIxNztzIHJlaWduIGF0IHRoZSBncmFzcy1jb3VydCBtYWpvciwgRmVk
ZXJlciBzYWlkOiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBsaWtlIHRoYXQsIGJ1dCBbdGhpbmdzXSBjYW4g
Y2hhbmdlIHRvbW9ycm93LCB2ZXJ5IHF1aWNrbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Kb2huIE1jRW5yb2Ug
cmVjYWxscyBrbm93aW5nIGVhcmx5IG9uIGluIHRoZSBjYXJlZXJzIG9mIHBsYXllcnMgc3VjaCBh
cyBOYWRhbCBvciBEam9rb3ZpYyB0aGF0IHRoZXkgd291bGQgYnJlYWsgdGhyb3VnaC4gTGF0ZWx5
LCB0aG91Z2gsIHRoZSBzZXZlbi10aW1lIG1ham9yIGNoYW1waW9uIHNhaWQsICYjODIyMDtJIGRv
biYjODIxNzt0IHNlZSB0aGF0IHBlcnNvbiByaWdodCBub3cgdGhhdCYjODIxNztzIGdvdCBpdCBh
bGwsIHdoZXJlIHlvdSYjODIxNztyZSBsaWtlLCAmIzgyMTY7T0suJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgy
MjE7PC9wPjxwPklmIHNvbWVvbmUgZWxzZSBpcyBnb2luZyB0byB0YWtlIGhvbWUgdGhlIHRpdGxl
LCBoZXJlIGFyZSBzb21lIGNhbmRpZGF0ZXM6PC9wPjxwPlN0YW4gV2F3cmlua2EsIDMyLCBTd2l0
emVybGFuZDwvcD48cD48c3Ryb25nPldoeSBoZSBjb3VsZCBkbyBpdDogPC9zdHJvbmc+SGUmIzgy
MTc7cyB3b24gZWFjaCBvZiB0aGUgb3RoZXIgdGhyZWUgbWFqb3IgdG91cm5hbWVudHMsIHNvIGhl
IGtub3dzIGhvdyB0byBncmluZCB0aHJvdWdoIHNldmVuIGJlc3Qtb2YtZml2ZS1zZXQgbWF0Y2hl
cy4gSGUgYWxzbyBvd25zIGEgc3VwZXJiIG9uZS1oYW5kZWQgYmFja2hhbmQgdGhhdCBjYW4gY29u
dHJvbCBhIG1hdGNoLjwvcD48cD48c3Ryb25nPldoeSBoZSBtaWdodCBub3Q6IDwvc3Ryb25nPkhl
JiM4MjE3O3MgbmV2ZXIgaGFkIG11Y2ggc3VjY2VzcyBhdCBXaW1ibGVkb24sIGdvaW5nIDE4LTEy
IHdpdGggdHdvIHF1YXJ0ZXJmaW5hbCBhcHBlYXJhbmNlcy4gSGlzIGZvb3R3b3JrIG9uIGdyYXNz
IG5lZWRzIGhlbHA7IGhlIGNvdWxkIGdvIHRvIHRoZSBuZXQgbW9yZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5X
aGF0IGEgY2hhbXBpb25zaGlwIHdvdWxkIG1lYW46IDwvc3Ryb25nPkNvbXBsZXRpbmcgYSBjYXJl
ZXIgR3JhbmQgU2xhbSwgc29tZXRoaW5nIG9ubHkgZWlnaHQgb3RoZXIgbWVuIGhhdmUgZG9uZSAo
aW5jbHVkaW5nIEZlZGVyZXIsIERqb2tvdmljIGFuZCBOYWRhbCkuPC9wPjxwPkFsZXhhbmRlciBa
dmVyZXYsIDIwLCBHZXJtYW55PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IGhlIHNob3VsZCBiZSB0YWtlbiBz
ZXJpb3VzbHk6IDwvc3Ryb25nPkhlIGlzIDYtZm9vdC02IHdpdGggYmlnIHNob3RzIGFuZCB0ZW5u
aXMgc21hcnRzLiBIZSByZWNlbnRseSBiZWF0IERqb2tvdmljIGluIHRoZSBJdGFsaWFuIE9wZW4g
ZmluYWwgdG8gYmVjb21lIHRoZSB5b3VuZ2VzdCBjaGFtcGlvbiBhdCBhIE1hc3RlcnMgZXZlbnQg
c2luY2UgJiM4MjEyOyB3YWl0IGZvciBpdCAmIzgyMTI7IERqb2tvdmljLjwvcD48cD48c3Ryb25n
PldoeSBpdCYjODIxNztzIHRvbyBzb29uIHRvIHRha2UgaGltIHNlcmlvdXNseTogPC9zdHJvbmc+
SGUmIzgyMTc7cyBvbmx5IDIwLCBhbmQgaGFzIG5ldmVyIGJlZW4gcGFzdCB0aGUgdGhpcmQgcm91
bmQgYXQgYSBtYWpvci4gSGVyZSBpcyBob3cgSm9obiBNY0Vucm9lIHB1dCBpdDogJiM4MjIwO0km
IzgyMTc7bSBwcmV0dHkgc3VyZSBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHdpbiBtdWx0aXBsZSBtYWpv
cnMuIEhlJiM4MjE3O3MgYWJvdXQgYXMgY2xvc2UgdG8gW3RoYXRdIGd1eSBhcyBJIGdldC4gQnV0
IC4uLiBoZSYjODIxNztzIGEgbGl0dGxlIGZyYWlsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XaGF0
IGEgY2hhbXBpb25zaGlwIHdvdWxkIG1lYW46PC9zdHJvbmc+IFRoZSB0cnVlIGFycml2YWwgb2Yg
YSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIG5leHQgZ2VuZXJhdGlvbi48L3A+PHA+TWlsb3MgUmFvbmljLCAyNiwg
Q2FuYWRhPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IGxhc3QgeWVhciBzaG91bGQgbm90IGJlIGNvbnNpZGVy
ZWQgYSBmbHVrZTogPC9zdHJvbmc+SGlzIGZpcnN0IHJ1biB0byBhIEdyYW5kIFNsYW0gZmluYWwg
d2FzIG5vdCBoaXMgb25seSBzdWNjZXNzIGF0IGEgbWFqb3IuIEhlIGFsc28gcmVhY2hlZCB0aGUg
MjAxNCBXaW1ibGVkb24gc2VtaWZpbmFscywgYW5kIHRoZSAyMDE2IEF1c3RyYWxpYW4gT3BlbiBz
ZW1pZmluYWxzLCBhbmQgaGlzIHNlcnZlIGlzIGFtb25nIHRoZSBnYW1lJiM4MjE3O3MgYmVzdC48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XaHkgbGFzdCB5ZWFyIG1pZ2h0IGhhdmUgYmVlbiBhIGZsdWtlOiA8L3N0
cm9uZz5IaXMgc2VtaWZpbmFsIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBGZWRlcmVyIGxvc3QgYSBsaXR0bGUgbHVz
dGVyIGJlY2F1c2Ugb2YgRmVkZXJlciYjODIxNztzIHN1cmdpY2FsbHkgcmVwYWlyZWQgbGVmdCBr
bmVlLiBNb3JlIGNhdXNlIGZvciBjb25jZXJuIGlzIHRoYXQgUmFvbmljIGhhcyBzaG93biBsaXR0
bGUgaW5jbGluYXRpb24gdG8gdGFrZSBhbm90aGVyIHN0ZXAgZm9yd2FyZCBvdmVyIHRoZSBwYXN0
IHllYXIuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2hhdCBhIGNoYW1waW9uc2hpcCB3b3VsZCBtZWFuOiA8L3N0
cm9uZz5JdCB3b3VsZCBiZSBhIGZpcnN0IGZvciBDYW5hZGEsIGJ1dCBtb3JlIGltcG9ydGFudCwg
aXQgY291bGQgc2lnbmFsIHRoYXQgUmFvbmljIGlzIHJlYWR5IHRvIHJlYWxseSBmbG91cmlzaCBh
bmQgdW52ZWlsIHRoZSBwcm9taXNlIGhlJiM4MjE3O3MgbG9uZyBzaG93bi48L3A+PHA+TmljayBL
eXJnaW9zLCAyMiwgQXVzdHJhbGlhPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IGZhbnMgYW5kIGZvZXMgc2hv
dWxkIGtlZXAgYW4gZXllIG9uIGhpbTo8L3N0cm9uZz4gSGUmIzgyMTc7cyBnb3QgYXMgc3R5bGlz
aCBhbmQgZW50ZXJ0YWluaW5nIGEgYnJhbmQgb2YgdGVubmlzIGFzIHRoZXJlIGlzIG5vd2FkYXlz
LCBmdWxsIG9mIGJpZyBzZXJ2ZXMgYW5kIGZvcmVoYW5kcywgdHJpY2sgc2hvdHMsIGF0aGxldGlj
aXNtIGFuZCBtb3JlLiBIZSBpcyBjYXBhYmxlIG9mIGJlYXRpbmcgTmFkYWwgJiM4MjEyOyBhcyBo
ZSBhbHJlYWR5IGhhcyBhdCBXaW1ibGVkb24gJiM4MjEyOyBvciBGZWRlcmVyIG9yIGFueW9uZSwg
cmVhbGx5LCB3aGVuIGhlIHB1dHMgaGlzIG1pbmQgdG8gaXQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IGl0
JiM4MjE3O3MgT0sgdG8gbG9vayBhd2F5OiA8L3N0cm9uZz5IZSBjYW4gbG9zZSBoaXMgd2F5IHN1
ZGRlbmx5IGluIHRoZSBjb3Vyc2Ugb2YgYSBtYXRjaCwgbGVhdmluZyBmYW5zIGZydXN0cmF0ZWQu
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2hhdCBhIGNoYW1waW9uc2hpcCB3b3VsZCBtZWFuOiA8L3N0cm9uZz5B
IGJyaWdodCBuZXcgZmFjZSwgYSBib2xkIGNoYXJhY3RlciwgYSBicmFzaCBjaGFtcGlvbiwgYWxs
IHJvbGxlZCBpbnRvIG9uZS4gSGUmIzgyMTc7cyB5b3VuZyBhbmQgY2hhcmlzbWF0aWMgYW5kIGNv
dWxkIHJ1bGUgdGhlIHNwb3J0IGlmIGhlIGlzIGFibGUgdG8gcHVsbCB0b2dldGhlciBoaXMgZ2Ft
ZSAmIzgyMTI7IGFuZCBoaXMgbWluZHNldC48L3A+PHA+TWFyaW4gQ2lsaWMsIDI4LCBDcm9hdGlh
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IGhlIHNob3VsZCBiZSBpbmNsdWRlZCBpbiB0aGUgY29udmVyc2F0
aW9uOiA8L3N0cm9uZz5MaWtlIFdhd3JpbmthLCBoZSYjODIxNztzIGFuIG9sZGVyIG1lbWJlciBv
ZiB0aGlzIGdyb3VwIHdobyBhbHJlYWR5IGtub3dzIHdoYXQgaXQgdGFrZXMgdG8gd2luIGEgbWFq
b3IgKDIwMTQgVS5TLiBPcGVuKS4gVW5saWtlIFdhd3JpbmthLCBoZSBzZWVtcyB0byBoYXZlIGEg
c3R5bGUgc3VpdGVkIHRvIGdyYXNzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPldoeSBwZXJoYXBzIGhlIHNob3Vs
ZG4mIzgyMTc7dDogPC9zdHJvbmc+SGUmIzgyMTc7cyBuZXZlciBiZWVuIHBhc3QgdGhlIHF1YXJ0
ZXJmaW5hbHMgYXQgV2ltYmxlZG9uLCBsb3NpbmcgYXQgdGhhdCBzdGFnZSBlYWNoIG9mIHRoZSBs
YXN0IHRocmVlIHllYXJzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPldoYXQgYSBjaGFtcGlvbnNoaXAgd291bGQg
bWVhbjogPC9zdHJvbmc+QSBzZWNvbmQgbWFqb3IgYW5kIHZhbGlkYXRpb24gYXMgbm8gb25lLWhp
dCB3b25kZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.