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Wimbledon

Wimbledon: Last year’s runners-up, Angelique Kerber, Milos Raonic, advance

By Chris Lehourites
Associated Press

Published: July 4, 2017 - 04:07 PM
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Germany's Angelique Kerber returns to Irina Falconi of the United States during their Women's Singles Match on day two at the Wimbledon Tennis Championships in London Tuesday. (AP Photo/Alastair Grant)


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