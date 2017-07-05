All CATEGORIES
☰ Menu

Wimbledon

Wimbledon: Madison Brengle upsets two-time champ Petra Kvitova; Rafael Nadal, Andy Murray advance

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: July 5, 2017 - 06:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Spain's Rafael Nadal returns toDonald Young of the United States during their Men's Single Match on day three at the Wimbledon Tennis Championships in London Wednesday. (AP Photo/Tim Ireland)


MORE IN SPORTS

tribe06_04 Tony Dejak - AP
Padres 6, Indians 2: Offensive woes continue at home in loss to Padres

CLEVELAND: Major League Baseball’s All-Star break doesn’t begin until Monday. Though, it seems the Indians might have already packed their bags and gone on vacation.

body06_andrews_01
Akron Racers standout A.J. Andrews featured in ESPN magazine’s Body Issue
goodpark06_03
Junior golf: Smithville’s Braden Smith fires a 7-under-par 64 during boys qualifying round of Good Park Junior Tournament; Hoover’s Madison Ardelean cards a 76
Indians notebook: Manager Terry Francona expected to miss a couple more days; Brad Mills to act as manager
High school notebook: Scott Seeker of Tallmadge commits to play baseball at Army
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next