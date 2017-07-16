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Tennis

Wimbledon: Roger Federer beats Marin Cilic in straight sets for record eighth Wimbledon title

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 01:20 PM | Updated: July 17, 2017 - 07:37 AM
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Switzerland's Roger Federer celebrates with the trophy after beating Croatia's Marin Cilic in the Men's Singles final match on day thirteen at the Wimbledon Tennis Championships in London Sunday, July 16, 2017. (Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP)


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