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Wimbledon

Wimbledon: Throwback feel could continue in third of Grand Slam events

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 03:14 PM
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Czech Republic's Petra Kvitova returns a ball to Australia's Ashleigh Barty during the final match at the Birmingham Classic tennis tournament at Edgbaston Priory, Birmingham, England, Sunday. Many consider Kvitova the favorite for what would be her third Wimbledon title. (Mike Egerton/PA via AP)


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