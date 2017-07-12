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Wimbledon: Top seed and defending champ Andy Murray upset by No. 24 Sam Querrey; Novak Djokovic also out

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 02:46 PM
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Sam Querrey of the United States celebrates after beating Britain's Andy Murray at the end of their Men's Singles Quarterfinal Match on day nine at the Wimbledon Tennis Championships in London Wednesday. (AP Photo/Tim Ireland)


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