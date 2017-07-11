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Wimbledon

Wimbledon: Venus Williams reaches semifinals for 10th time

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: July 11, 2017 - 03:33 PM
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Venus Williams of the United States returns to Latvia's Jelena Ostapenko during their Women's Quarterfinal Singles Match on day eight at the Wimbledon Tennis Championships in London Tuesday. (AP Photo/Alastair Grant)


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