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Wimbledon women’s final: Garbine Muguruza beats ’role model’ Venus Williams for first Wimbledon title

By Howard Fendrich
Associated Press

Published: July 15, 2017 - 10:54 AM | Updated: July 15, 2017 - 04:48 PM

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