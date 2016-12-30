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Year in review: A look back at the biggest Akron-area sports stories of 2016

By Beacon Journal staff

Published: December 30, 2016 - 11:21 AM | Updated: December 31, 2016 - 09:16 AM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) celebrates after throwing a touchdown pass to running back Curtis Samuel (4) in the first half of a game, Nov. 12 against Maryland in College Park, Md. (AP Photo/Patrick Semansky)

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